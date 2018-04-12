İçişleri'nden 'dinleme' iddiasına yanıt

Açıklamada özetle şunlar kaydedildi: “Haberde yer alan konu ile ilgili, 2017 yılında yapılan denetimlerde usulüne uygun olmayan, yargı kararından yoksun bir dinleme tespit edilmemiştir. Diğer konularda tespit edilen eksiklikler hukuka uygunluk yönünden soruşturulmaktadır. İddia edildiği gibi böyle bir soruşturma ile görevinden alınan personel bulunmamaktadır. İdari bir tasarruf olarak görev yeri değişikliği yapılmış, ancak bu soruşturmalar süresince herhangi bir görev yeri değişikliği söz konusu olmamıştır.



GEREĞİ YERİNE GETİRİLİR

Bu konu üzerinde belirtmek isteriz ki, Türkiye bir hukuk devletidir. Değil Sayın İçişleri Bakanı veya bir devlet büyüğü herhangi bir vatandaşımızla ilgili olarak kasıtlı veya yanlışlıkla dahi olsa hukuk dışında bir işlem gerçekleştirmesi halinde gereği derhal yerine getirilmektedir. Herhangi bir konuda şikayet veya bilgi ulaştığında derhal gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmakta ve yasal gereği yerine getirilmektedir. Güvenlik önemlidir, ancak özgürlük ve kişisel haklar daha önemlidir. Özgürlük güvenlik dengesi yaklaşımı icat edilmiş bir yaklaşımdır.”



O İDDİA NEYDİ?

Cumhuriyet gazetesinde yer alan haberde “Soylu’nun kullandığı mobil telefonların yasadışı biçimde, emrindeki polisler tarafından takip edildiği, konunun ortaya çıkması üzerine müfettişler tarafından Ankara ve İstanbul’da iki inceleme başlatıldığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı ile Ankara ve İstanbul’da 6 polisin görev yerinin değiştirildiği” iddiaları yer almıştı.



SOYLU'DAN TWEET

GÜVENLİK forumuna katılmak üzere Ukrayna’nın başkenti Kiev’e giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sabah saatlerinde Twitter’dan, “Kiev Güvenlik Forumu’na katılmak üzere Ukrayna’dayız. Türk polisi beni burada da 24 saat takip ediyor” mesajı ve fotoğraf paylaştı.