İçişleri uyardı kapattılar

İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığı, HÖH Derneği’nin kapatılmasını istedi. Bunun üzerine harekete geçen Trabzon Valiliği, 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak genel merkezi Trabzon’da bulunan derneğin kapatılması için dava açtı. Trabzon Valiliği, 4-5 Ocak 2018 tarihlerinde denetlenen derneğin genel kurulunun kanunda öngörülen sürede toplanmadığını da belirterek, derneğin kapatılmasını istedi. Bu gelişmelerin ardından HÖH yönetimi aldığı kararla derneği kapattı.

YENİ DERNEK AÇTILAR

HÖH Genel Başkanı Fatih Kaya, İçişleri Bakanlığı’nın da derneğin kapatılması yönünde uyarısı olduğunu belirterek, “Derneğimizin isminin Jandarma ve Polis Özel Harekâtı’nı çağrıştırdığı, bunun da kamuoyunda yanlış algılamalara yol açtığı yönünde uyarı aldık. Devletimizin zarar görmemesi, farklı tartışmalara yol açmamak adına derneğimiz HÖH’ü ve 46 şubesini de kapattık” dedi.

Kaya, HÖH yerine 15 Temmuz Birliğini ve Beraberliğini Yaşatma Derneği kurduklarını, bunun da sadece Trabzon’da faaliyet gösterdiğini söyledi.

7 BİN ÜYESİ VARDI

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Trabzon’da kurulan, ardından da Türkiye genelinde şubeler açan HÖH ile ilgili tartışmalar TBMM gündemine gelmişti. CHP’nin milis güç olarak adlandırdığı, silahlanmaya gittikleri iddialarıyla gündeme gelen HÖH’ün bir yılda 7 bin üyeye ulaştığı kaydedilmişti.



