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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
28.08.2019 - 12:49, Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı duyurdu: TKP/ML üyesi 3 terörist yakalandı

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İçişleri Bakanlığı duyurdu: TKP/ML üyesi 3 terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığı, emniyet güçleri tarafından TKP/ML terör örgütü üyesi 3 terörist ve onlara yardım eden 1 kişinin yakalandığını açıkladı

 İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, emniyet birimlerince, Tunceli'de Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarıyla elde edilen görüntülerde yapılan incelemede şüpheli araçta bulunan bir kişinin, TKP/ML terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensubu olabileceği değerlendirildi.

Bunun üzerine araç Jandarma Komutanlığı İHA desteğiyle takibe alındı. Araç 24 Ağustos'ta Malatya'da durdurularak içerisindeki 3 TKP/ML terör örgütü mensubu ve bu kişilere kurye/milislik yapan 1 şüpheli yakalandı.

Teröristlerden birinin, terör örgütü TİKKO içerisinde sözde birim sorumlusu olduğu, kanas marka suikast silahı kullandığı, mayın ve el yapımı
patlayıcı (EYP) konularında eğitildiği, 2015'in Kasım ayında Hozat/Yenibaş Jandarma Karakol Komutanlığına roket, bixi ve kalaşnikof silahlarla yapılan eylemde yer aldığı tespit edildi.

Diğer teröristin, mayın ve EYP konularında eğitildiği, Haziran 2017'de Tunceli Gözlüçayır Jandarma Karakol Komutanlığı üs bölgesinde uzaktan kumandalı EYP düzeneğinin patlatılması sonucu bir askeri personelin şehit edilmesi eyleminde kullanılan EYP'yi hazırlayan örgüt mensubu olduğu belirlendi. Nisan 2018'de Tunceli Aliboğazı mevkisinde araziye döşenen EYP'nin infilak etmesi sonucu bir askeri personelin yaralandığı eylemde patlatılan EYP'nin de aynı örgüt mensubu tarafından araziye döşendiği tespit edildi. Yakalanan diğer teröristin ise terör örgütü TİKKO içerisinde Tunceli kırsalında silahlı faaliyet gösterdiği belirlendi. Yakalanan terör örgütü mensuplarına yönelik işlemlerin devam ettiği bildirildi.

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