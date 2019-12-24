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Gündem
24.12.2019 - 23:40, Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı'ndan yangınlarla ilgili son dakika açıklaması

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İçişleri Bakanlığı'ndan yangınlarla ilgili son dakika açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bölücü Terör Örgütü tarafından Karadenizde farklı noktalarda meydana gelen örtü yangınlarının sabotaj olduğu ve terör örgütü tarafından üstlenildiği belirtilmektedir. Yangınların çıkış nedenleri ile ilgili takip ve araştırmalar devamlı olarak, İlgili kurumlar Bakanlığımız ve Valiliklerimiz kanalı ile sürdürülmekte olup, bugüne kadar terör ve sabotaj nedeniyle çıkan bir yangın olduğuna dair bir bulguya rastlanmamıştır" denildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: 

"Bölücü Terör Örgütü tarafından Karadeniz’de farklı noktalarda meydana gelen örtü yangınlarının sabotaj olduğu ve terör örgütü tarafından üstlenildiği belirtilmektedir.

Yangınların çıkış nedenleri ile ilgili takip ve araştırmalar devamlı olarak ,İlgili kurumlar Bakanlığımız ve Valiliklerimiz kanalı ile sürdürülmekte olup, bugüne kadar terör ve sabotaj nedeniyle çıkan bir yangın olduğuna dair bir bulguya rastlanmamıştır.

Bölücü terör örgütünce bu tür üstlenmelerin propaganda amaçlı yapıldığı bilinmektedir. Bu konuda herhangi bir tesbit yapıldığında gerekli bilgilendirmeler resmî kanallar tarafından kamuoyuna yapılmakta olup bunun dışındaki açıklamalara itibar edilmemelidir."

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