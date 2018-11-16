İçişleri Bakanlığı’ndan sosyal medyadaki o iddiaya yalanlama
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada sosyal medyada paylaşılan trafik cezaları ile ilgili o iddialar yalanlandı. Bakanlık açıklamasında söz konusu paylaşımların gerçeği yansıtmadığını belirtti.
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Son günlerde bazı sosyal medya platformlarında yer alan kamuoyunu yanıltıcı ve vatandaşlarımızın trafikteki güvenliğini sağlamaya yönelik denetimlerin güvenilirliğini zedelemeyi amaçlayan 'trafik güvenliğini sağlamak ve trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarını azaltmak için yapılan trafik denetimlerinin ve bu denetimlerde sürücülerin kural ihlallerinden dolayı düzenlenen trafik idari para cezalarının 2018 yılı sonuna kadar çok yoğun olarak uygulanacağı, yeni yılın üç aylık döneminde ise uygulanmayacağı' şeklindeki paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır."
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