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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
25.09.2019 - 09:33, Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yeni operasyon başlatıldı...

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İçişleri Bakanlığınca, 21 Eylül'de başlatılan Kıran-3 Operasyonu'nda 2'si gri listede toplam 16 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Kıran-1, Kıran-2 ve Kıran-3 operasyonlarında bugüne kadar 43 terörist etkisiz hale getirildi, 58 mağara, sığınak ve depo imha edildi. Siirt – Şırnak hattında yeni operasyon başlatıldı.

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  • ‘Kıran-3 Operasyonu’nda 16 terörist etkisiz hale getirildi
  • ‘Kıran-3 Operasyonu’nda 16 terörist etkisiz hale getirildi
  • ‘Kıran-3 Operasyonu’nda 16 terörist etkisiz hale getirildi
  • ‘Kıran-3 Operasyonu’nda 16 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığınca 21 Eylül'de başlatılan Kıran-3 Operasyonu'nda, ikisi gri listede olmak üzere toplam 16 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yurt dışında terörle mücadele harekatları yürütülürken yurt içinde de Hakkari, Şırnak, Van, Siirt ve Mardin kırsalında bölücü terör örgütünün kış üslenmesi hazırlıklarını bertaraf etmek, hareket kabiliyeti daralan terör örgütünün, kış üslenmesine girmeden terörist grupları bulup etkisiz hale getirmek, terör örgütünün komuta kontrol sistemini parçalamak ve haberleşme ağını çökertmek, teröristlerin bölgeler arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmesini önlemek amacıyla 17 Ağustos'tan itibaren büyük çaplı "Kıran" operasyonları başlatıldı.

Bu kapsamda, Kıran-1 Operasyonu, Kavaklı bölgesi merkez olmak üzere, Hakkari-Van-Şırnak ara hattında, Kıran-2 Operasyonu, 27 Ağustos'tan itibaren Bagok ve Mava alanları merkez olmak üzere Mardin-Batman-Şırnak ara hattında, Kıran-3 Operasyonu ise 21 Eylül'den itibaren Herekol ve Bestler Dereler bölgesi merkez olmak üzere Siirt ve Şırnak ara hattında başladı.

İKİ OPERASYONDA 52 MAĞARA, SIĞINAK VE DEPO İMHA EDİLDİ

Kıran-1 Operasyonu kapsamında, dün Hakkari'de etkisiz hale getirilen 7 teröristle beraber toplam 18 terörist etkisiz hale getirildi, 6 iş birlikçi yakalandı, 45 mağara, sığınak ve depo imha edildi.

Operasyonda, 5 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bir dragunov keskin nişancı tüfeği, bir M-16 piyade tüfeği, 4 makinalı tüfek, 5 RPG-7 roketatar, 4 AT-4 tanksavar füzesi, 15 el bombası, çok sayıda mühimmat, 7 el yapımı patlayıcı (EYP), 15,5 kilogram patlayıcı madde, 20 kilogram uyuşturucu madde (eroin), çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Kıran-2 Operasyonu'nda 9 terörist etkisiz hale getirildi, iki terörist teslim oldu, iki iş birlikçi yakalandı, 7 mağara, sığınak ve depo imha edildi.

Operasyonda 2 metis M-1 füze ateşleyicisi, bir M-16 piyade tüfeği, iki dragunov keskin nişancı tüfeği, 6 RPG-7 roketatar, iki biksi makinalı tüfeği, 7 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bir TB-6 tamburalı bombaatar, 7 tabanca, 45 el bombası, 17 kilogram plastik patlayıcı, iki EYP, muhtelif miktarda mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

155 OPERASYONEL TİM GÖREV ALIYOR

Kıran-3 Operasyonu'nda ise Herekol bölgesinde 22 Eylül'de 7, Bestler Dereler bölgesinde 23 Eylül'de 9 olmak üzere, aralarında İçişleri Bakanlığınca gri kategoride aranan "Koçer" kod adlı Orhan İnce, Canda Kıçi kod adlı Kader Malgoz'un da bulunduğu 16 terörist hava destekli ve karadan yürütülen operasyonlarla etkisiz hale getirildi.

Operasyonda ayrıca çok sayıda silah-mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi, 6 mağara, barınak, sığınak ile 4 EYP de imha edildi.

Kıran-1, Kıran-2 ve Kıran-3 operasyonları kapsamında, 17 Ağustos tarihinden bugüne kadar toplam 43 terörist etkisiz hale getirildi, 58 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Operasyonlarda 7 komando taburu, 16 Polis Özel Harekat timi, 25 Güvenlik Korucu timiyle toplam 155 operasyonel tim, 2 bin 325 personel yer alıyor.

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