İçişleri Bakanlığı'ndan 'şehit eşine icra tebligatı' haberleriyle ilgili açıklama
İçişleri Bakanlığı, "Bakanlığın fazla ödeme yaptığı şehit eşine icra tebligatı" başlıklı haber ile ilgili yazılı açıklama yayınladı.
Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamada, “Emniyet Genel Müdürlüğü Nakdi Tazminat Komisyonunca 12.08.2015 tarihinde şehidimizin kanuni mirasçılarına ödeme yapılması kararı alınmıştır. Ödenecek miktar eksiksiz olarak belirlenmiş ve ödenmiştir. Kanuni mirasçılarına ödeme o günkü şartlar üzerine gerçekleşmiştir. Ancak kanuni mirasçılarının akabinde verdiği dilekçe üzerine yasal bildirimde bulunulmuştur” denildi.
Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:
“Tüm şehit ve gazi ailelerimizin hak ve hukuku Bakanlığımızca hassasiyetle takip edilmektedir. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan saygıdeğer ailelerinin mağduriyetlerine hiçbir zaman meydan verilmemiştir ve verilmeyecektir. İçişleri Bakanlığımız oluşmuş bu hukuki durumun sonucunu da ortadan kaldıracak girişimde bulunmuştur.”
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