İçişleri Bakanlığı'ndan korsan gösteri açıklaması

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİçişleri Bakanlığı'ndan korsan gösteri açıklaması
GeriGündem İçişleri Bakanlığı'ndan korsan gösteri açıklaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
01.05.2019 - 19:20, Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı'ndan korsan gösteri açıklaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İçişleri Bakanlığı'ndan korsan gösteri açıklaması

İçişleri Bakanlığı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde 303 bin 640 kişinin katılımıyla 67 ilde 138 etkinlik gerçekleştirildiğini, bu etkinliklerin haricinde düzenlenen 16 korsan gösteride 145 şahıs hakkında yasal işlem yapıldığını duyurdu. 

İçişleri Bakanlığı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle açıklamalarda bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "303 bin 640 kişinin katılımıyla 67 ilimizde 138 etkinlik gerçekleştirilmiştir. Bu etkinlikler dışında düzenlenen 16 korsan gösteriye katılan toplam 145 şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır. 1 Mayıs 2019 günü Şanlıurfa ilinde düzenlenen etkinliklere katılmak üzere Kahramanmaraş ilinden yola çıkan vatandaşlarımızı taşıyan otobüsün kaza yapması sonucunda 5 vatandaşımız hayatını kaybetmiş 15 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu üzücü olayın dışında ülke genelindeki etkinliklerde yaralanan vatandaşımız ve güvenlik görevlimiz bulunmamaktadır. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde gerçekleşen tüm etkinlikler güvenli bir ortam içerisinde tamamlanmış ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır." ifadelerine yer verildi. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

ABD’nin dini özgürlükler raporuna tepki

Çocuğu öldüresiye dövüp serbest kalmıştı! Savcılıktan flaş talep

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde yarından itibaren başlıyor…

'Manavgat'a adrenalin yaşatmak istedim' diyen kadın bunları yaptı