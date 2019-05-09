İçişleri Bakanlığı'ndan 100 bin polise İstanbul'da oy kullandırılacağı iddiasına yalanlama

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİçişleri Bakanlığı'ndan 100 bin polise İstanbul'da oy kullandırılacağı iddiasına yalanlama
GeriGündem İçişleri Bakanlığı'ndan 100 bin polise İstanbul'da oy kullandırılacağı iddiasına yalanlama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
09.05.2019 - 13:38, Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı'ndan 100 bin polise İstanbul'da oy kullandırılacağı iddiasına yalanlama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İçişleri Bakanlığı'ndan 100 bin polise İstanbul'da oy kullandırılacağı iddiasına yalanlama

İçişleri Bakanlığından, 100 bin polisin İstanbul'a getirilerek 23 Haziran'da yapılacak seçimde oy kullandırılacağına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve seçmen listelerinin, 31 Ocak itibarıyla kesinleştiği bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, sosyal medya platformlarında ikamet zorunluluğu olmaması nedeniyle 100 bin polisin İstanbul'a getirilerek oy kullandırılacağına ilişkin gerçek dışı paylaşımların kasıtlı olarak servis edildiği belirtildi.  

Yanıltıcı bir algı oluşturulmaması için gerçek durumun kamuoyuyla paylaşılmasına ihtiyaç duyulduğu ifade edilen açıklamada, 298 sayılı "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun"un ilgili maddesindeki hükme işaret edildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için seçmen listeleri, 'Adrese Dayalı Nüfus Sistemi Kayıtları'na dayanılarak hazırlanıp, 4 Ocak 2019 tarihinde askıya çıkarılmış, gelen itirazlar değerlendirilerek seçime katılacak her siyasi partiye de gönderilerek 31 Ocak tarihi itibarıyla kesinleştirilmiştir. Seçimlerin yenilenmesi gereken yerlere ilişkin Yüksek Seçim Kurulunun almış olduğu 1683 sayılı kararda seçmen listelerinde güncelleme yapılmayacağı net bir şekilde ifade edilmiştir. 

Ayrıca 31 Mart 2019 Pazar günü yapılan mahalli idare seçimleri kapsamında Bakanlığımızca tüm Türkiye'de kolluk görevlisi olarak jandarma ve emniyet teşkilatlarından yapılan geçici görevlendirme sayısı 6 bin 449, son 10 seçimin tamamında yapılan geçici görevlendirmenin toplamı iftira edilen rakamın yarısına bile ulaşmadığı göz önüne alındığında yapılan paylaşımların ne kadar gerçek dışı, kasıtlı olduğu kolayca anlaşılacaktır."

Açıklamada, hukuken ve fiilen mümkün olmadığı veya olmayacağı çok açık olan ve güvenlik kuvvetlerinin başarılı çalışmalarına gölge düşürmek amacıyla yapılan iftira niteliğindeki bu tür paylaşımların, mesai mefhumu gözetmeksizin terörle mücadele ve asayiş olaylarının önlenmesi için cansiperane görev yapan kolluk birimlerini derinden yaraladığı belirtildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Polis kepenklere bakınca bir kız çocuğu gördü... Antalya'daki operasyonda iğrenç detaylar

Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan ‘Sesimizi duyan var mı’ paylaşımı

Hemşireyi böyle yakaladılar! 121 kişi gözaltında…

Çocuk 'Kadın mısın erkek mi' deyince çılgına dönmüştü! Açıklama yaptı