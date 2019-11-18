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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
18.11.2019 - 22:03, Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeleri içeren teklif TBMM Başkanlığına sunuldu

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İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeleri içeren teklif TBMM Başkanlığına sunuldu

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan, İçişleri Bakanlığına ilişkin uyum düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, teklifin, mahkeme kararı olmaksızın ad ve soyadı değişikliği yapılabilmesi uygulamasının 3 yıl uzatılması, "gazi" ve "şehit" unvanlarının derneklerin isimlerinde izinle kullanılması, ihracatçılara verilen hususi pasaport hakkı süresinin 4 yıla çıkarılması gibi düzenlemeleri de içerdiğini bildirdi.

Muş, Meclis Başkanlığına sundukları kanun teklifinin detaylarını paylaştı.

İçişleri Bakanlığına ilişkin bazı düzenlemeleri öngören Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 95 maddeden oluştuğunu bildiren Muş, teklifle Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığını ilgilendiren konularda çeşitli düzenlemeler yapılacağını belirtti.

Kasım 2017'de getirilen mahkeme kararı olmaksızın ad ve soyadı değişikliği yapılabilmesi düzenlemesinin vatandaşlardan yoğun talep gördüğünü hatırlatan Muş, "Yoğun talebin devam etmesi nedeniyle bunu 3 yıl daha uzatıyoruz ve 3 yıl da Cumhurbaşkanımıza bunu tekrar uzatma yetkisi veriyoruz.

Cumhurbaşkanımız da 3 yıl uzatırsa yani 2025 yılına kadar mahkeme kararı olmaksızın ad ve soyadı değişikliği yapılabilmesi imkanı devam edecek." dedi.
Düzenlemeyle, Türk vatandaşlığından çıkarılan anne ve babaların çocuklarının vatandaşlığının da otomatik olarak düşmesinin önüne geçileceğini dile getiren Muş, bu çocukların vatandaşlığını koruma hakkı getirileceğini aktardı.

İhracatçıların rekabet gücünü artırmak, dış pazarlarla daha güçlü ilişkiler kurmalarını kolaylaştırmak amacıyla ihracatçılara verilen hususi pasaport hakkı süresinin 2 yıl olduğunu hatırlatan Muş, belli bir ihracat rakamını yakalayan iş adamlarına verilen yeşil pasaport hakkı süresinin 4 yıla çıkarılmasını teklif ettiklerini bildirdi.

"Gazi" ve "şehit" kavramlarının Türk milleti için önemli olduğunu vurgulayan Muş, "İçişleri Bakanlığına 'şehit' ve 'gazi' isimlerinin derneklerde kullanılmasıyla ilgili yetki veriyoruz. Herhangi bir dernek bundan sonra 'gazi' ve 'şehit' kelimelerini kullanacaksa İçişleri Bakanlığından izin almak zorunda kalacak." diye konuştu.

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