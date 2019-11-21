Komisyonda kabul edildi

AK Parti milletvekillerinin imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan teklife gÃ¶re, mÃ¼lki idare amiri deÄŸerlendirme raporuna gÃ¶re, Ã¼st Ã¼ste iki yÄ±l yetersiz bulunan birinci sÄ±nÄ±fa ayrÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼lki idare amiri, baÅŸka bir deÄŸerlendirme amirinin emrine atanacak. Burada da yetersiz deÄŸerlendirilmesi halinde iÅŸ ve iÅŸlemleri ile genel durumunun deÄŸerlendirilmesi amacÄ±yla mÃ¼lkiye mÃ¼fettiÅŸi gÃ¶revlendirilecek. MÃ¼lkiye mÃ¼fettiÅŸince dÃ¼zenlenen deÄŸerlendirme raporunun olumsuz olmasÄ± halinde, Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± onayÄ± ile mÃ¼lki idare amiri, birinci sÄ±nÄ±fa ayrÄ±lma yeterliliÄŸini kaybedecek.

Emniyet TeÅŸkilat Kanunu'nda yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikle, BaÅŸkanlÄ±klarda birinci meslek derecesindeki Birinci SÄ±nÄ±f Emniyet MÃ¼dÃ¼rleri "BaÅŸkan"; ikinci

meslek derecesindeki Birinci SÄ±nÄ±f Emniyet MÃ¼dÃ¼rleri "BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±" olarak gÃ¶revlendirilebilecek. Ä°kinci SÄ±nÄ±f Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ rÃ¼tbesindeki personel "Åžube MÃ¼dÃ¼rÃ¼" olarak gÃ¶revlendirilebilecek.

Ä°kinci SÄ±nÄ±f Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ rÃ¼tbesindeki personelin ilÃ§e emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ olarak gÃ¶revlendirildiÄŸi Ã¶nemli ilÃ§elerde, halihazÄ±rda unvanÄ± "ilÃ§e emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼" ve "ÅŸube mÃ¼dÃ¼rÃ¼" olan ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ SÄ±nÄ±f Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ rÃ¼tbesindeki personel, bu ilÃ§elerde "ilÃ§e emniyet mÃ¼dÃ¼r yardÄ±mcÄ±sÄ±" olarak gÃ¶revlendirilebilecek.

2. SÄ±nÄ±f Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼nÃ¼n, bir Ã¼st rÃ¼tbeye terfi iÃ§in bu rÃ¼tbede zorunlu en az bekleme sÃ¼resi bir yÄ±ldan iki yÄ±la Ã§Ä±karÄ±lÄ±yor.

Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ YÃ¼ksek DeÄŸerlendirme Kurulu, kadro sayÄ±larÄ±nÄ± aÅŸmamak kaydÄ±yla her yÄ±l hizmet ihtiyacÄ±na gÃ¶re amir rÃ¼tbesinde bulunmasÄ± gereken sayÄ±yÄ± belirleyebilecek.

BulunduklarÄ± rÃ¼tbede 5 yÄ±l sÃ¼reyle terfi edemeyen Emniyet Amiri ve Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ rÃ¼tbesindeki personelin resen emekli edilmesi uygulamasÄ±nda dÃ¼zenlemeye gidiliyor. YetiÅŸmiÅŸ personel kaybÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek iÃ§in, hizmet ihtiyacÄ± sebebiyle emekliye sevk edilmesi uygun gÃ¶rÃ¼lmeyen personelin fiili hizmet sÃ¼releri, YÃ¼ksek DeÄŸerlendirme Kurulu KararÄ± ve Bakan onayÄ± ile ikiÅŸer yÄ±l periyotlarla toplamda dÃ¶rt yÄ±l uzatÄ±labilecek.

Hizmet ihtiyacÄ± sebebiyle gÃ¶reve devam ettirilen personelden, bu sÃ¼re iÃ§erisinde kendi isteÄŸiyle emekli olmak isteyenler, resen emekli edilenlerle aynÄ± haklara sahip olacak.

Ã–DÃœLLER

Emniyet TeÅŸkilatÄ± personelinden, Ã¼lkenin gÃ¼venlik ve esenliÄŸi, devletin Ã§Ä±karlarÄ± ve kiÅŸilerin can, Ä±rz ve mallarÄ±nÄ± korumada yÃ¼ksek hizmetleri gÃ¶rÃ¼lenler; eÄŸitimde, atÄ±ÅŸta, sporda, idari ve lojistik faaliyetlerde Ã¼stÃ¼n baÅŸarÄ± saÄŸlayanlar; yeni projeler ortaya koyarak mevcut usullerde olumlu yenilikler getirenler veya yeni buluÅŸlar yapanlar; Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ nam ve hesabÄ±na Polis Akademisi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve baÄŸlÄ± eÄŸitim kurumlarÄ±nda verilen her tÃ¼rlÃ¼ eÄŸitimler ile altÄ± ay ve daha uzun sÃ¼reli eÄŸitim veya kurslarÄ± derecelerle bitirenler, para mÃ¼kafatÄ±, takdirname, baÅŸarÄ± belgesi, Ã¼stÃ¼n baÅŸarÄ± belgesi veya ÅŸerit rozet Ã¶dÃ¼lleri ile taltif olunabilecek.

Kendisine tevdi edilen gÃ¶revleri fiilen hayatÄ±nÄ± hiÃ§e sayarak Ã¼stÃ¼n bir cesaret, feragat ve kahramanlÄ±kla yerine getirdiÄŸi tespit edilen personele, Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± tarafÄ±ndan ÃœstÃ¼n Cesaret ve Feragat MadalyasÄ± verilebilecek.

BaÅŸka devletlerce tevcih edilen madalya ve niÅŸanlar ile bunlara ait rozet ve minyatÃ¼rler, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca tasvip ve tescil edildikten sonra takÄ±labilecek.

Verilecek para mÃ¼kafatÄ±, 7 bin 300 gÃ¶sterge rakamÄ±nÄ±n memur aylÄ±klarÄ±na uygulanan katsayÄ± ile Ã§arpÄ±mÄ± sonucu bulunacak tutarÄ±n 5 katÄ±nÄ± geÃ§emeyecek ancak hizmetleri yerine getirirken yaÅŸamÄ±nÄ± ortaya koyanlar, 7 bin 300 gÃ¶sterge rakamÄ±nÄ±n memur aylÄ±klarÄ±na uygulanan katsayÄ± ile Ã§arpÄ±mÄ± sonucu bulunacak tutarÄ±n 12 katÄ±na kadar para mÃ¼kafatÄ± ile Ã¶dÃ¼llendirilebilecek. Para mÃ¼kafatlarÄ± Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ±nÄ±n onayÄ± ile verilecek.

Personel arasÄ±ndan bir uzmanlÄ±k veya yetkinlik kazandÄ±ran eÄŸitim ve kurslardan baÅŸarÄ±yla mezun olanlara veya hizmetlerinde geÃ§irdikleri sÃ¼relerin sonucu olarak bir uzmanlÄ±k kazananlara, bu uzmanlÄ±ÄŸÄ±n niteliÄŸine gÃ¶re tasarlanmÄ±ÅŸ brÃ¶veler, resmi Ã¼niformalarÄ±nda taÅŸÄ±mak Ã¼zere verilecek.

BAÅžKA Ä°LLERE GÃ–REVLENDÄ°RME

Emniyet ve asayiÅŸin gerektirdiÄŸi hallerde ilgili valinin istemi Ã¼zerine, Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼nÃ¼n Ã¶nerisi ve Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ±nÄ±n onayÄ± ile polis Ã§evik kuvvet birimleri ve ihtiyaÃ§ gÃ¶rÃ¼lmesi halinde diÄŸer emniyet hizmetleri sÄ±nÄ±fÄ± personeli geÃ§ici olarak baÅŸka illerde gÃ¶revlendirilebilecek. Bu ÅŸekilde gÃ¶revlendirilen personel ile bunlara destek olmak Ã¼zere gÃ¶revlendirilen Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n diÄŸer personelinin gÃ¶rev yerine sevki o kuvvetin baÄŸlÄ± olduÄŸu il valiliÄŸince, geriye sevkleri ile beslenme ve barÄ±nma ihtiyaÃ§larÄ± gÃ¶nderildiÄŸi ilin valiliÄŸince karÅŸÄ±lanacak.

Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n yeniden teÅŸkilatlanmasÄ± kapsamÄ±nda; benzer iÅŸ yapan birimlerin birleÅŸtirilerek personel tasarrufu saÄŸlanmasÄ±, yalÄ±nlaÅŸtÄ±rma ve sadeleÅŸtirme amacÄ±yla "Trafik AraÅŸtÄ±rma Merkezi" kurulmasÄ±na iliÅŸkin, Emniyet TeÅŸkilatÄ± Kanunun ek 22. maddesi yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kten kaldÄ±rÄ±lÄ±yor.

Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ bÃ¼nyesinde gÃ¶revli Emniyet TeÅŸkilatÄ± personelinden; terÃ¶rle mÃ¼cadele gÃ¶revi sÄ±rasÄ±nda veya bu gÃ¶revlerinden dolayÄ± kaybolan veya alÄ±konulanlarÄ±n aileleri, personel hakkÄ±nda gaiplik kararÄ± verilinceye kadar geÃ§en sÃ¼re iÃ§erisinde personelin aylÄ±klarÄ±nÄ± alabilecek, her tÃ¼rlÃ¼ sosyal hak ve yardÄ±mlardan yararlanabilecek.

Polis Akademisinden mezun amirlerle, memurluktan amirliÄŸe geÃ§en personel arasÄ±ndaki farklÄ±lÄ±k kaldÄ±rÄ±larak Ã¼niversite mezunu amirler (A) grubu, yÃ¼ksekokul ve daha aÅŸaÄŸÄ± derecede eÄŸitime sahip amirler (B) grubu amir sayÄ±lacak.

BaÅŸpolis memurlarÄ± ve kÄ±demli baÅŸpolis memurlarÄ± arasÄ±nda yapÄ±lacak yazÄ±lÄ± ve sÃ¶zlÃ¼ sÄ±navlarda baÅŸarÄ±lÄ± olanlardan, Polis Akademisi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca dÃ¼zenlenecek ilk derece amirlik eÄŸitimini baÅŸarÄ±yla bitirenler, Komiser YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± rÃ¼tbesine atanacak.

Teklifin yÃ¼rÃ¼rlÃ¼k tarihinden itibaren on yÄ±llÄ±k sÃ¼re ile Birinci SÄ±nÄ±f Emniyet MÃ¼dÃ¼rlerinin genel kadro sayÄ±sÄ±na oranÄ±nÄ±n on binde 35'i, Ä°kinci SÄ±nÄ±f Emniyet MÃ¼dÃ¼rlerinin oranÄ±nÄ±n on binde 50'si olarak uygulanacak.Â Ä°hracatÃ§Ä±lara verilen hususi damgalÄ± pasaport hakkÄ± sÃ¼resi 2 yÄ±ldan 4 yÄ±la Ã§Ä±karÄ±lÄ±yor.

MAÄžDURÄ°YETLERÄ°NÄ°N GÄ°DERÄ°LMESÄ° AMACIYLA DÃœZENLEME

Teklife gÃ¶re, Denizli'nin AcÄ±payam, Bozkurt ve Ã‡ardak, Malatya'nÄ±n Arguvan, DoÄŸanyol ve PÃ¼tÃ¼rge, ElazÄ±ÄŸ'Ä±n Sivrice ile Afyonkarahisar'Ä±n DazkÄ±rÄ± ilÃ§elerinde yaÅŸanan depremlerden zarar gÃ¶ren vatandaÅŸlarÄ±n maÄŸduriyetlerinin giderilmesi amacÄ±yla dÃ¼zenleme yapÄ±lacak.

Deprem nedeniyle konut, ahÄ±r ve iÅŸ yeri yÄ±kÄ±k, aÄŸÄ±r ve orta derecede hasar gÃ¶ren afetzedelere kredi desteÄŸi saÄŸlanacak.

Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± emrinde gÃ¶revli er ve erbaÅŸlarÄ±n harÃ§lÄ±klarÄ±nÄ±n Ã¶denmesine iliÅŸkin birinci ve ikinci derecede kalkÄ±nmada Ã¶ncelikli yÃ¶relerde Ã¶deme yapÄ±lacak birliklerin tespitinin yetkisi Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na verilecek.

AlanÄ±nda uzman personelin, Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼nyesinde Ã§alÄ±ÅŸmaya devam etmesinin saÄŸlanmasÄ± ve mevcut istisnai memurlarÄ±n Ã¶zlÃ¼k haklarÄ±nda hak kayÄ±plarÄ±nÄ±n yaÅŸanmamasÄ± amacÄ±yla dÃ¼zenleme yapÄ±lacak.

Bu kapsamda, Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±, Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Jandarma ve Sahil GÃ¼venlik Akademisi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼nyesinde bulunanlar ek hizmet tazminatÄ± alabilecek, tabur ve bÃ¶lÃ¼k komutanlÄ±ÄŸÄ± eÅŸiti gÃ¶rev yerleri Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca belirlenecek.

AyrÄ±ca Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± kadrolarÄ±nda gÃ¶revli uzman tabip, uzman diÅŸ tabibi, tabip, diÅŸ tabibi ve uzman olanlara saÄŸlÄ±k hizmetleri tazminatÄ± Ã¶denebilmesi imkanÄ± saÄŸlanacak.

Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼nyesindeki sÃ¶zleÅŸmeli personel de komutanlÄ±ÄŸÄ±n personeli arasÄ±nda sayÄ±lacak. Bu kapsamdaki sÃ¶zleÅŸmeli personelin tabi olduklarÄ± mevzuatÄ±n belirtilmesi ve diÄŸer tÃ¼m personel gibi tayÄ±n bedeli alabilmesi amacÄ±yla dÃ¼zenleme yapÄ±lacak.

SAHÄ°L GÃœVENLÄ°K PERSONELÄ°NE MADALYA Ä°MKANI

Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± personeline nakdi tazminat ve Ã¶dÃ¼llerin dÄ±ÅŸÄ±nda madalya da verilebilmesine iliÅŸkin dÃ¼zenleme yapÄ±lacak.

Bu kapsamda, Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± personelinden; Ã¼lkenin gÃ¼venlik ve esenliÄŸi, devletin Ã§Ä±karlarÄ± ve kiÅŸilerin can, Ä±rz ve mallarÄ±nÄ± korumada yÃ¼ksek hizmetleri gÃ¶rÃ¼lenler, eÄŸitimde, atÄ±ÅŸta, sporda, idari ve lojistik faaliyetlerde, yurt iÃ§i ve yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yapÄ±lan Ã§eÅŸitli mÃ¼sabakalarda emsallerine nazaran Ã¼stÃ¼n baÅŸarÄ± saÄŸlayanlar, yeni projeler ortaya koyarak mevcut usullerde olumlu yenilikler getirenler veya yeni buluÅŸlar yapanlar, Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± nam ve hesabÄ±na Jandarma ve Sahil GÃ¼venlik Akademisi ile diÄŸer eÄŸitim kurumlarÄ±nda verilen Ã¶n lisans, lisans ve lisansÃ¼stÃ¼ eÄŸitimler ile 6 ay ve daha uzun sÃ¼reli eÄŸitim veya kurslarÄ± derecelerle bitirenler, para mÃ¼kafatÄ±, takdirname, baÅŸarÄ± belgesi, Ã¼stÃ¼n baÅŸarÄ± belgesi veya ÅŸerit rozet Ã¶dÃ¼lleri ile taltif edilebilecek.

Tevdi edilen gÃ¶revleri fiilen hayatÄ±nÄ± hiÃ§e sayarak Ã¼stÃ¼n bir cesaret, feragat ve kahramanlÄ±kla yerine getirdiÄŸi tespit edilen personele, Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± tarafÄ±ndan "ÃœstÃ¼n Cesaret ve Feragat MadalyasÄ±" verilebilecek.

BaÅŸka devletlerce tevcih edilen madalya ve niÅŸanlar ile bunlara ait rozet ve minyatÃ¼rler, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca tasvip ve tescil edildikten sonra takÄ±labilecek.

Bu kapsamda verilecek para mÃ¼kafatÄ±, 7300 gÃ¶sterge rakamÄ±nÄ±n memur aylÄ±klarÄ±na uygulanan katsayÄ± ile Ã§arpÄ±mÄ± sonucu bulunacak tutarÄ±n 5 katÄ±nÄ± geÃ§emeyecek ancak hizmetini yerine getirirken yaÅŸamÄ±nÄ± ortaya koyanlar, 7300 gÃ¶sterge rakamÄ±nÄ±n memur aylÄ±klarÄ±na uygulanan katsayÄ±yla Ã§arpÄ±mÄ± sonucu bulunacak tutarÄ±n 12 katÄ±na kadar para mÃ¼kafatÄ± ile Ã¶dÃ¼llendirilebilecek.

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ±nÄ±n onayÄ±yla verilecek para mÃ¼kafatÄ±, damga vergisi hariÃ§ hiÃ§bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksÄ±zÄ±n Ã¶denecek.

Personel arasÄ±ndan bir uzmanlÄ±k veya yetkinlik kazandÄ±ran eÄŸitim ve kurslardan baÅŸarÄ±yla mezun olanlara veya hizmetlerinde geÃ§irdikleri sÃ¼relerin sonucu olarak bir uzmanlÄ±k kazananlara, bu uzmanlÄ±ÄŸÄ±n niteliÄŸine gÃ¶re tasarlanmÄ±ÅŸ brÃ¶veler, resmi Ã¼niformalarÄ±nda taÅŸÄ±mak Ã¼zere verilecek.

Bu kapsamdaki Ã¶dÃ¼llerden belge niteliÄŸinde olanlarÄ±n basÄ±mÄ±, ÅŸerit rozet, brÃ¶ve, madalya ve minyatÃ¼rlerinin imalatÄ± ve bunlarÄ±n muhafazalarÄ±nÄ±n temin giderleri bir defaya mahsus olmak Ã¼zere bÃ¼tÃ§eden karÅŸÄ±lanacak.

SOSYAL TESÄ°SLERÄ°N BAZILARI KÄ°RAYA VERÄ°LEBÄ°LECEK

Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± sosyal tesislere iliÅŸkin dÃ¼zenleme yapÄ±lacak. KomutanlÄ±k, bu kapsamda vardiya yatakhaneleri, eÄŸitim ve kongre merkezleri, sosyal tesisler, gazinolar, moral eÄŸitim merkezleri ve kantinler kurabilecek.

Vardiya yatakhaneleri, gazinolar, sosyal tesisler, Ã¶zel, yerel ve kÄ±ÅŸ eÄŸitim merkezlerinin sermayeleri, bu tesislerin gelirleri ile Ã¼ye aidatlarÄ±na ilave olarak Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼tÃ§esine konulacak Ã¶denekten oluÅŸacak.

Vardiya yatakhaneleri, gazinolar, sosyal tesisler, Ã¶zel, yerel ve kÄ±ÅŸ eÄŸitim merkezleri ile kantinlerin tamamÄ±, bir kÄ±smÄ± veya bazÄ± ÅŸubeleri kiraya verilebilecek.

Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±, Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri mensubu personel, bu tesislerden karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak istifade edebilecek.

PÄ°LOTAJ EÄžÄ°TÄ°MÄ°NÄ° BÄ°TÄ°RENLERÄ°N YÃœKÃœMLÃœLÃœKLERÄ° 6 YIL UZATILACAK

Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda muvazzaf subay ve astsubay olanlarÄ±n mecburi hizmet sÃ¼resine iliÅŸkin dÃ¼zenleme yapÄ±lacak.

Muvazzaf subay veya astsubaylarÄ±n mecburi hizmetleri, subay veya astsubay atandÄ±klarÄ± tarihten itibaren fiilen 15 yÄ±l olacak. StatÃ¼ deÄŸiÅŸtirerek subaylÄ±ÄŸa geÃ§irilenlerin mecburi hizmet sÃ¼releri Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki ilk statÃ¼lerine atandÄ±klarÄ± veya ilk sÃ¶zleÅŸmelerinin onaylandÄ±ÄŸÄ± tarihten itibaren 15 yÄ±l olarak belirlenecek.

Subay veya astsubay atandÄ±ktan sonra Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± hesabÄ±na yurt iÃ§indeki fakÃ¼lte ve yÃ¼ksekokullarda lisans veya lisansÃ¼stÃ¼ Ã¶ÄŸrenim yapanlarÄ±n yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼kleri, buralarda geÃ§en sÃ¼reler kadar uzatÄ±lacak.

Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± hesabÄ±na yurt iÃ§inde tÄ±p veya diÅŸ hekimliÄŸinde uzmanlÄ±k veya yan dal uzmanlÄ±k eÄŸitimi ile Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± hesabÄ±na yurt iÃ§inde tÄ±pta, diÅŸ hekimliÄŸinde veya eczacÄ±lÄ±kta doktora eÄŸitimini bitirenlerin yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼kleri, buralarda geÃ§en sÃ¼relerin yarÄ±sÄ± kadar uzatÄ±lacak.

Pilotaj eÄŸitimini bitirenlerin yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼kleri 6 yÄ±l uzatÄ±lacak.

YabancÄ± memleketlere 6 ay veya daha fazla sÃ¼reyle Ã¶ÄŸrenim, staj, kurs, ihtisas veya gÃ¶rgÃ¼ ve bilgilerini artÄ±rmak amacÄ±yla gidenlerin yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼kleri, masraflarÄ±n Ã¶denme ÅŸekline bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n, gidiÅŸ ve dÃ¶nÃ¼ÅŸ tarihleri arasÄ±nda geÃ§en sÃ¼renin iki katÄ± kadar uzatÄ±lacak.

Yurt dÄ±ÅŸÄ± sÃ¼rekli gÃ¶reve atanan subay veya astsubaylarÄ±n yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼kleri, buralarda geÃ§en sÃ¼reler kadar uzatÄ±lacak ancak yaÅŸ haddinden, herhangi bir nedenle resen veya kadrosuzluktan emekli edilecekler ile tutuklulardan kendi isteÄŸiyle emekli olmak isteyenlere bu yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼k sÃ¼resi uygulanmayacak.

Mecburi hizmetle yÃ¼kÃ¼mlÃ¼ olduÄŸu sÃ¼re iÃ§inde istifa edenler veya iliÅŸiÄŸinin kesilmesini gerektiren bir suÃ§ iÅŸleyenler ya da saÄŸlÄ±k sebebi hariÃ§ baÅŸka herhangi bir sebeple ayrÄ±lanlar, Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan belirlenen ve Ã¶ÄŸrenci, subay veya astsubay atandÄ±ktan sonra kendilerine yapÄ±lan Ã¶ÄŸrenim, eÄŸitim ve yetiÅŸtirme masraflarÄ±nÄ±, yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼k sÃ¼relerinin eksik kalan kÄ±smÄ± ile orantÄ±lÄ± olarak kanuni faizi ile birlikte tazminat olarak Ã¶deyecek.

Â 30 GÃœN YILLIK Ä°ZÄ°N

Teklif, Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± Kanunu ile Jandarma TeÅŸkilat, GÃ¶rev ve Yetkileri Kanunu'nda da deÄŸiÅŸiklik Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor.

Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± Kanunu'na eklenen maddeyle adÄ± geÃ§en komutanlÄ±ktaki subay, sÃ¶zleÅŸmeli subay, astsubay, sÃ¶zleÅŸmeli astsubay ve uzman erbaÅŸlarÄ±n yÄ±llÄ±k izinleri ve yÄ±llÄ±k mazeret izinleri dÃ¼zenleniyor.

Buna gÃ¶re, her yÄ±l 30 gÃ¼n yÄ±llÄ±k izin hakkÄ± bulunan sÃ¶z konusu personelin bu hakkÄ±na yol dahil edilmeyecek. AyrÄ±ca kÄ±sa sÃ¼reli mazeretlerde kullanÄ±lmak Ã¼zere 15 gÃ¼ne kadar yÄ±llÄ±k mazeret izni verilebilecek.

YÄ±llÄ±k izinlerin verilmesi, zaman ve sÃ¼resi, hizmetin aksamamasÄ± esas alÄ±nmak suretiyle birlik, karargah ve kurum amirlerince dÃ¼zenlenecek.

YÄ±llÄ±k izinlerin senesi iÃ§inde kullanÄ±lmasÄ± esas olacak ancak hizmet, alÄ±konulma, esaret gibi zorunlu nedenlerle yÄ±llÄ±k izinlerini kÄ±smen veya tamamen kullanamayanlarÄ±n izinleri takip eden sene iÃ§inde verilebilecek. Bu sÃ¼re toplam 60 gÃ¼nÃ¼ geÃ§emeyecek.

GÃ¶rev ve hizmet ihtiyacÄ±nÄ±n gerektirdiÄŸi durumlarda, asgari yÄ±llÄ±k izin planlamasÄ±nÄ± onaylayan makam tarafÄ±ndan personel izinden Ã§aÄŸrÄ±labilecek.

Subay, sÃ¶zleÅŸmeli subay, astsubay, sÃ¶zleÅŸmeli astsubay ve uzman erbaÅŸlara 15 gÃ¼nlÃ¼k yÄ±llÄ±k mazeret izinleri dÄ±ÅŸÄ±nda, eÅŸinin doÄŸum yapmasÄ±, eÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼, Ã§ocuÄŸunun Ã¶lÃ¼mÃ¼, kendisinin veya eÅŸinin ana, baba veya kardeÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ hallerinin her birinde isteÄŸi Ã¼zerine 10 gÃ¼ne kadar; kendisinin veya Ã§ocuÄŸunun evlenmesi halinde isteÄŸi Ã¼zerine 7 gÃ¼ne kadar mazeret izni verilebilecek.

YangÄ±n, deprem, su baskÄ±nÄ± gibi olaÄŸanÃ¼stÃ¼ bir mazeret dolayÄ±sÄ±yla bir yÄ±l iÃ§inde 30 gÃ¼ne kadar mazeret izni hakkÄ± tanÄ±nacak. Hizmetleri sÄ±rasÄ±nda radyoaktif Ä±ÅŸÄ±nlarla Ã§alÄ±ÅŸan personele, her yÄ±l, yÄ±llÄ±k izinlerinden ayrÄ± olarak bir aylÄ±k izin verilecek.

Gerekli uzmanlÄ±k dallarÄ±nda ve ihtiyaÃ§ duyulan branÅŸlarda yurt iÃ§inde Ã¶ÄŸrenim iÃ§in Ã¶zlÃ¼k haklarÄ± saklÄ± kalmak ÅŸartÄ±yla Ã¶ÄŸrenim sÃ¼resi kadar veya eÄŸitim Ã¶ÄŸretim programÄ±nÄ±n Ã¶zelliÄŸine gÃ¶re ve programÄ±n safhalarÄ± dikkate alÄ±narak ihtiyaÃ§ duyulan sÃ¼relerde bÃ¶lÃ¼mler halinde izin hakkÄ± tanÄ±nacak.

Bakmakla yÃ¼kÃ¼mlÃ¼ olduÄŸu veya refakat etmediÄŸi takdirde hayatÄ± tehlikeye girecek anne, baba, eÅŸ ve Ã§ocuklarÄ± ile kardeÅŸlerinden birinin aÄŸÄ±r bir kaza geÃ§irmesi veya tedavisi uzun sÃ¼ren Ã¶nemli bir hastalÄ±ÄŸa tutulmuÅŸ olmasÄ± hallerinde, bu hallerin saÄŸlÄ±k kurulu raporuyla belgelendirilmesi ÅŸartÄ±yla, istekleri Ã¼zerine, aylÄ±k ve Ã¶zlÃ¼k haklarÄ± korunarak 3 aya kadar izin verilebilecek ve gerektiÄŸinde bu sÃ¼re bir katÄ±na kadar uzatÄ±lacak. Bu sÃ¼renin bitimini mÃ¼teakip istekleri Ã¼zerine ayrÄ±ca 6 aya kadar aylÄ±ksÄ±z izin verilebilecek. Bu hÃ¼kÃ¼m aynÄ± kiÅŸi ve aynÄ± vakaya dayalÄ± olarak bir defaya mahsus uygulanacak.

AylÄ±ksÄ±z izinli olarak geÃ§irilen sÃ¼reler mecburi hizmet sÃ¼resinden, uzman erbaÅŸlar iÃ§in sÃ¶zleÅŸme sÃ¼resinden sayÄ±lmayacak.

En az yÃ¼zde 70 oranÄ±nda engelli ya da sÃ¼reÄŸen hastalÄ±ÄŸÄ± olan Ã§ocuÄŸunun (Ã§ocuÄŸun evli olmasÄ± durumunda eÅŸinin de en az yÃ¼zde 70 oranÄ±nda engelli olmasÄ± kaydÄ±yla) hastalanmasÄ± halinde hastalÄ±k raporuna dayalÄ± olarak ana veya babadan sadece biri tarafÄ±ndan kullanÄ±lmasÄ± kaydÄ±yla bir yÄ±l iÃ§inde toptan veya bÃ¶lÃ¼mler halinde personele 10 gÃ¼ne kadar mazeret izni verilecek. Bu fÄ±kra kapsamÄ±nda verilen mazeret izinleri yÄ±llÄ±k izne mahsup edilmeyecek.

SIHHÄ° Ä°ZÄ°NLERE DÃœZENLEME

Teklifle subay, sÃ¶zleÅŸmeli subay, astsubay, sÃ¶zleÅŸmeli astsubay ve uzman erbaÅŸlarÄ±n sÄ±hhi izinleri de dÃ¼zenleniyor.

Buna gÃ¶re, hizmet yapamayacak ÅŸekilde hastalanan personelin hastalÄ±ÄŸÄ± geÃ§ici ise veya geÃ§ici olup yerleÅŸip kalan iÅŸlev veya doku bozukluÄŸu bÄ±rakan hastalÄ±klardansa hastanelerde geÃ§en teÅŸhis ve tedavi sÃ¼releri hariÃ§, ay ve gÃ¼n hesabÄ± ile her bir hastalÄ±ÄŸÄ± iÃ§in toplam olarak ve fiilen 2 yÄ±lÄ± geÃ§memek Ã¼zere nekahet tedavisi, istirahat ve hava deÄŸiÅŸimi iÅŸlemine tabi tutulacak. Bu durumda olanlar hakkÄ±nda raporlar saÄŸlÄ±k kurulunca verilecek.

Kanser, her tÃ¼rlÃ¼ kÃ¶tÃ¼ huylu tÃ¼mÃ¶r, verem, kronik bÃ¶brek yetmezliÄŸi ile akÄ±l ve ruh hastalÄ±klarÄ± gibi uzun sÃ¼reli bir tedaviye ihtiyaÃ§ gÃ¶steren hastalÄ±ÄŸa yakalananlar, saÄŸlÄ±k kurullarÄ± raporlarÄ±nda gÃ¶sterilecek lÃ¼zum Ã¼zerine, toplam olarak ve fiilen 3 yÄ±lÄ± geÃ§memek ÅŸartÄ±yla tedavi, istirahat veya hava deÄŸiÅŸimine tabi tutulabilecek.

SaÄŸlÄ±k durumundan dolayÄ± iklim deÄŸiÅŸtirme raporlarÄ± alanlarla birlik veya diÄŸer gÃ¶revlerde Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± saÄŸlÄ±k kurulu raporu ile kayÄ±t ve ÅŸarta baÄŸlÄ± olanlarÄ±n bu durumlardaki sÄ±hhi izin sÃ¼releri 4 yÄ±l olarak hesaplanacak. GeÃ§ici olarak saÄŸlÄ±k durumlarÄ± sebebiyle uÃ§ucularÄ±n yer hizmetine verilmeleri ve dalgÄ±Ã§ ve kurbaÄŸa adamlardan hizmetlerini yapamaz kararÄ± alanlarÄ±n diÄŸer gÃ¶revlere verilmeleri sÄ±hhi izin sÃ¼resinden sayÄ±lmayacak.

KadÄ±n personele doÄŸum yapmasÄ±ndan Ã¶nce 8 hafta ve doÄŸum yaptÄ±ÄŸÄ± tarihten itibaren 8 hafta olmak Ã¼zere toplam 16 hafta sÃ¼reyle aylÄ±klÄ± izin verilecek. Ã‡oÄŸul gebelik halinde, doÄŸum Ã¶ncesi sÃ¼reye 2 hafta sÃ¼re eklenecek. Ancak saÄŸlÄ±k durumunun uygun olduÄŸu doktor raporu ile belgelenen personel, isterse doÄŸumdan Ã¶nceki 3 haftaya kadar iÅŸ yerinde Ã§alÄ±ÅŸabilecek. Bu durumda personelin isteÄŸi halinde doÄŸum Ã¶ncesinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÃ¼reler, doÄŸum sonrasÄ± izin sÃ¼resinin bitim tarihinden itibaren aylÄ±klÄ± izin sÃ¼resine eklenecek.

DoÄŸumun erken gerÃ§ekleÅŸmesi nedeniyle doÄŸum Ã¶ncesi 8 haftalÄ±k sÃ¼reden kullanÄ±lamayan kÄ±sÄ±m, doÄŸum sonrasÄ±ndaki sÃ¼reye eklenecek.

DoÄŸumda veya doÄŸum sonrasÄ± aylÄ±klÄ± izin sÃ¼resi iÃ§erisinde annenin Ã¶lÃ¼mÃ¼ halinde isteÄŸi Ã¼zerine babaya, anne iÃ§in Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸ olan aylÄ±klÄ± izin sÃ¼resi kadar izin verilecek.

DoÄŸum yapan personele Ã§ocuklarÄ±nÄ± emzirmeleri iÃ§in aylÄ±klÄ± izin sÃ¼resinin bitim tarihinden itibaren ilk 6 ayda gÃ¼nde 3 saat, ikinci altÄ± ayda gÃ¼nde 1,5 saat sÃ¼t izin hakkÄ± tanÄ±nacak. SÃ¼t izninin hangi saatler arasÄ±nda ve kaÃ§a bÃ¶lÃ¼nerek kullanÄ±lacaÄŸÄ± personelin tercihine bÄ±rakÄ±lacak. AyrÄ±ca doÄŸum yapan personele, aylÄ±klÄ± izinlerinin bitiminden itibaren baÅŸlamak Ã¼zere, en fazla 3 yaÅŸÄ±nda bir Ã§ocuÄŸu evlat edinen kadÄ±n personele Ã§ocuÄŸun ana ve babasÄ±nÄ±n rÄ±zasÄ±nÄ±n kesinleÅŸtiÄŸi tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren istekleri Ã¼zerine 12 aya kadar aylÄ±ksÄ±z izin verilecek. GÃ¶rev esnasÄ±nda veya gÃ¶rev dÄ±ÅŸÄ±nda, gÃ¶revlerinden dolayÄ± bir saldÄ±rÄ±ya veya kazaya uÄŸrayan veya bir meslek hastalÄ±ÄŸÄ±na yakalanan personel bu fÄ±krada belirtilen sÃ¼relere baÄŸlÄ± olmaksÄ±zÄ±n iyileÅŸinceye kadar izinli sayÄ±lacak.

UZMAN ERBAÅžLARA YURT DIÅžI Ä°ZÄ°N HAKKI

Kanun teklifiyle, Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± personeli subay, sÃ¶zleÅŸmeli subay, astsubay ve sÃ¶zleÅŸmeli astsubaylara yÃ¶nelik, rÃ¼tbe bekleme sÃ¼resinden sayÄ±lacak, yurt dÄ±ÅŸÄ± izin haklarÄ± da dÃ¼zenleniyor.

Buna gÃ¶re, sÃ¶z konusu personele Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca Ã¶ÄŸrenim iÃ§in Ã¶ÄŸrenim sÃ¼resi kadar; mesleki bilgi ve gÃ¶rgÃ¼sÃ¼nÃ¼ artÄ±rmak maksadÄ±yla bir yÄ±la kadar; seminer, mÃ¼ÅŸahede gezisi ve ziyaretler iÃ§in gerekli gÃ¶rÃ¼len sÃ¼re kadar; mazeret dolayÄ±sÄ±yla yÄ±llÄ±k izinle birlikte 3 aya kadar; seyahat amaÃ§lÄ± yurt dÄ±ÅŸÄ±na gidecek personele yÄ±llÄ±k izin sÃ¼resi kadar yurt dÄ±ÅŸÄ± izni verilebilecek.

Uzman erbaÅŸlardan da seyahat amaÃ§lÄ± yurt dÄ±ÅŸÄ±na gidecek olanlara da yÄ±llÄ±k izin sÃ¼resi kadar yurt dÄ±ÅŸÄ± izin hakkÄ± tanÄ±nacak.

Yurt dÄ±ÅŸÄ± izin verme yetkisi Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca devredilebilecek ve bu kapsamda verilen izinlerde Ã¶zlÃ¼k haklarÄ± verilecek.

Subay, sÃ¶zleÅŸmeli subay, astsubay, sÃ¶zleÅŸmeli astsubay ve uzman erbaÅŸlardan, yabancÄ± memleketlerin emsal kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda hizmet yapmak Ã¼zere gÃ¶nderileceklere Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca 4 yÄ±la kadar aylÄ±klÄ± izin verilebilecek.

Bu ÅŸekilde gÃ¶revlendirilenlerin aylÄ±klarÄ± Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼tÃ§esinden Ã¶denecek. BunlarÄ±n yabancÄ± memleketlerde geÃ§en hizmet sÃ¼releri, fiili hizmetlerinden ve kÄ±demlerinden sayÄ±lacak.

YabancÄ± bir memlekette veya uluslararasÄ± kuruluÅŸlarda gÃ¶rev alacaklara Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n onayÄ± ile 5 yÄ±la kadar aylÄ±ksÄ±z izin verilebilecek.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler TeÅŸkilatÄ± ile TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin Ã¼ye olduÄŸu veya imzaladÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸmalarla taraf bulunduÄŸu diÄŸer uluslararasÄ± teÅŸkilatlar nezdinde ateÅŸkesi denetlemek Ã¼zere gÃ¶zlemci sÄ±fatÄ±yla gÃ¶rev alan veya barÄ±ÅŸ gÃ¼cÃ¼nde gÃ¶revlendirilenlere CumhurbaÅŸkanÄ± kararÄ± ile 5 yÄ±la kadar aylÄ±klÄ± izin verilebilecek. Bu personele, gÃ¶revlendirilen teÅŸkilat tarafÄ±ndan yapÄ±lacak Ã¶demelerin dÄ±ÅŸÄ±nda, ayrÄ±ca, aynÄ± karar ile tespit edilecek tutarda aylÄ±k ek Ã¼cret de Ã¶denebilecek. Bu ÅŸekilde yabancÄ± memleket veya uluslararasÄ± kuruluÅŸlarda gÃ¶revde geÃ§en sÃ¼reler hizmetten sayÄ±lacak ve emeklilik haklarÄ± ile Ordu YardÄ±mlaÅŸma Kurumu Kanunu'nca saÄŸlanan haklarÄ±, Emekli SandÄ±ÄŸÄ± Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel SaÄŸlÄ±k SigortasÄ± Kanunu ile Ordu YardÄ±mlaÅŸma Kurumu Kanunu hÃ¼kÃ¼mlerine uyulmak kaydÄ±yla saklÄ± tutulacak.

Ä°ZÄ°N SÃœRELERÄ° CUMHURBAÅžKANINCA KISALTILABÄ°LECEK VEYA KALDIRILABÄ°LECEK

Bursla gidenler de dahil, yetiÅŸtirilmek Ã¼zere veya sÃ¼rekli gÃ¶revle yurt dÄ±ÅŸÄ±na gÃ¶nderilen personel kanunlarÄ±na tabi kamu personelinin; subay, sÃ¶zleÅŸmeli subay, astsubay, sÃ¶zleÅŸmeli astsubay ve uzman erbaÅŸ olarak gÃ¶rev yapan eÅŸlerine, hizmetleri sÃ¼resince her defasÄ±nda bir yÄ±ldan az olmamak Ã¼zere en Ã§ok 4 yÄ±la kadar aylÄ±ksÄ±z izin verilebilecek.

AylÄ±ksÄ±z izin sÃ¼releri hariÃ§ olmak Ã¼zere izin sÃ¼releri subay, sÃ¶zleÅŸmeli subay, astsubay, sÃ¶zleÅŸmeli astsubay ve uzman erbaÅŸlarÄ±n hizmetlerinden sayÄ±lacak. AylÄ±ksÄ±z izin sÃ¼releri mecburi hizmet sÃ¼resinden sayÄ±lmayacak.

AylÄ±ksÄ±z izin alanlarÄ±n, atama ve terfi, aylÄ±k ve diÄŸer mali haklar bakÄ±mÄ±ndan statÃ¼ ve rÃ¼tbelerine gÃ¶re TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri Personel Kanunu, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinde Ä°stihdam Edilecek sÃ¶zleÅŸmeli Subay Ve Astsubaylar HakkÄ±nda Kanun, Uzman ErbaÅŸ Kanunu hÃ¼kÃ¼mleri saklÄ± kalacak.

SavaÅŸ ve olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hallerde CumhurbaÅŸkanÄ±nca izin sÃ¼releri kÄ±saltÄ±labilecek veya kaldÄ±rÄ±labilecek. Bu hallerde, bu madde kapsamÄ±na giren personel, izinden geriye Ã§aÄŸrÄ±labilecek. Subay, sÃ¶zleÅŸmeli subay, astsubay ve sÃ¶zleÅŸmeli astsubaylar ve uzman erbaÅŸlar iÃ§in bu kanun dÄ±ÅŸÄ±nda diÄŸer kanunlarda dÃ¼zenlenen izin hÃ¼kÃ¼mleri uygulanmayacak. Ä°zinlerin verilme usul ve esaslarÄ±, izin vermeye yetkili makamlar gibi hususlarla ilgili ve gÃ¶rgÃ¼lerini artÄ±rmak Ã¼zere yabancÄ± memleketlere izinli gideceklerin seÃ§ilmeleri, yollanma tarzlarÄ±, o yerdeki yaÅŸama ve Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ne ÅŸekilde takip ve kontrol edilecekleri, ne gibi hallerde geri Ã§aÄŸÄ±rÄ±lacaklarÄ±yla ilgili hususlar Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe konulacak yÃ¶netmelikle belirlenecek.

TIBBÄ° YARDIM Ä°HTÄ°YACI KAPSAMINDA ÃœCRET VEYA KATILIM PAYI ALINMAYACAK

Yasa teklifine gÃ¶re, Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± Kanunu'na eklenen baÅŸka bir maddeyle personelin tÄ±bbi yardÄ±m ihtiyacÄ±na yÃ¶nelik dÃ¼zenlemeye gidiliyor.

TerÃ¶ristle mÃ¼cadele ve sÄ±nÄ±r Ã¶tesi operasyonlar, uluslararasÄ± barÄ±ÅŸÄ± destekleme kapsamÄ±ndaki faaliyetler, Ã¼s bÃ¶lgeleri gibi gÃ¶revli bulunulan yer veya gÃ¶rev koÅŸullarÄ± itibarÄ±yla reÃ§ete edilen ilaÃ§larÄ±n eczanelerden temin edilerek hasta/yaralÄ± personele ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n gÃ¼Ã§ olduÄŸu, ikinci ve Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ basamak saÄŸlÄ±k oluÅŸumlarÄ±na sevklerin emniyetli ÅŸekilde ve zamanÄ±nda yapÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± hallerde, birlik/kurum envanterindeki mevcut ilaÃ§ ve tÄ±bbi sarf malzemesi personel tedavisinde kullanÄ±labilecek. Bu kapsamda kullanÄ±lan ilaÃ§ ve tÄ±bbi sarf malzemesi iÃ§in personelden herhangi bir Ã¼cret veya katÄ±lÄ±m payÄ± alÄ±nmayacak.

RÃœTBE YAÅž HADLERÄ°NE DÃœZENLEME

Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶revli uzman erbaÅŸlardan tutuklu bulunan, gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rma tedbiri devam eden ve cezasÄ± infaz edilenlerin aylÄ±k, Ã¶denek ve tazminat Ã¶demelerinde, Devlet MemurlarÄ± Kanunu'nun "GÃ¶revden UzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan veya GÃ¶revinden Uzak Kalan MemurlarÄ±n Hak ve YÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼" baÅŸlÄ±klÄ± maddesinde yer alan hÃ¼kÃ¼mler uygulanacak. Bunlarla hakkÄ±ndaki gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rma veya tutuklanma tedbiri ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na raÄŸmen yargÄ±lamalarÄ± veya adli/idari soruÅŸturmalarÄ± devam edenlerin terfi, derece ve kademe ilerlemeleri yapÄ±lmayacak.

Teklifle, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri Personel Kanunu hÃ¼kÃ¼mleri kapsamÄ±nda astsubaylÄ±ktan subaylÄ±ÄŸa geÃ§enlerin rÃ¼tbe yaÅŸ hadleri teÄŸmen ve Ã¼steÄŸmen iÃ§in 49, yÃ¼zbaÅŸÄ± iÃ§in 55, binbaÅŸÄ± iÃ§in 56, yarbay iÃ§in 57, albay iÃ§in 60 olarak belirleniyor.

ÅžEHÄ°T/VAZÄ°FE MALULÃœ EÅž VE Ã‡OCUKLARINA TAZMÄ°NAT MUAFÄ°YETÄ°

DÃ¼zenlemeyle Jandarma TeÅŸkilat, GÃ¶rev ve Yetkileri Kanunu'nda deÄŸiÅŸikliÄŸe gidiliyor.

Subay veya astsubay atanmak Ã¼zere lisans veya Ã¶n lisans eÄŸitimi yapanlardan (yabancÄ± uyruklular hariÃ§) Ã¶ÄŸrenciliÄŸi sona erdirilenler veya saÄŸlÄ±k sebebi hariÃ§ baÅŸka herhangi bir sebeple ayrÄ±lanlar iÃ§in kendilerine yapÄ±lmÄ±ÅŸ Ã¶ÄŸretim masraflarÄ±nÄ±n 4 katÄ± olarak uygulanan tazminat tutarÄ±, deÄŸiÅŸiklikle "kanuni faizi ile birlikte" olarak belirleniyor.

Akademide Ã¶n lisans, lisans, lisansÃ¼stÃ¼ eÄŸitimi veya eÄŸitim merkezlerinde subay ve astsubay atanmak Ã¼zere eÄŸitim alan ÅŸehit veya vazife malulÃ¼ eÅŸ veya Ã§ocuklarÄ±, akademik baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±k sebebiyle iliÅŸiklerinin kesilmesi hallerinde tazminat yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nden muaf tutulacaklar.

Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶revli sÃ¶zleÅŸmeli subay, sÃ¶zleÅŸmeli astsubay ve uzman erbaÅŸlar iÃ§in iliÅŸik kesme iÅŸlemleri TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinde Ä°stihdam Edilecek SÃ¶zleÅŸmeli Subay ve Astsubaylar HakkÄ±nda Kanun ile Uzman ErbaÅŸ Kanunu kapsamÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nden ilgili hÃ¼kÃ¼mler Jandarma TeÅŸkilat, GÃ¶rev ve Yetkileri Kanunundaki ilgili maddeden kaldÄ±rÄ±lÄ±yor.

MAZERET Ä°ZNÄ°

Buna gÃ¶re, personelin her yÄ±l 30 gÃ¼n yÄ±llÄ±k izin hakkÄ± bulunacak, bu mÃ¼ddete yol dahil olmayacak. AyrÄ±ca kÄ±sa sÃ¼reli mazeretlerde kullanÄ±lmak Ã¼zere 15 gÃ¼ne kadar yÄ±llÄ±k mazeret izni verilebilecek. YÄ±llÄ±k izinlerin verilmesi, zaman ve sÃ¼resi, hizmetin aksamamasÄ± esas alÄ±narak birlik, karargah ve kurum amirlerince dÃ¼zenlenecek.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Personele, atandÄ±klarÄ± veya ilk sÃ¶zleÅŸmelerinin onaylandÄ±ÄŸÄ± tarihten aynÄ± yÄ±lÄ±n 31 AralÄ±k tarihine kadar olan sÃ¼re iÃ§in yÄ±llÄ±k izinleri orantÄ±lÄ± verilecek. YÄ±llÄ±k izinlerin senesi iÃ§inde kullanÄ±lmasÄ± gerekecek. Ancak hizmet, alÄ±konulma, esaret ve sair zorunlu nedenlerle yÄ±llÄ±k izinlerini kÄ±smen veya tamamen kullanamayanlarÄ±n izinleri, mÃ¼teakip sene iÃ§inde verilebilecek. Bu mÃ¼ddet hiÃ§bir suretle toplam 60 gÃ¼nÃ¼ geÃ§emeyecek. GÃ¶rev ve hizmet ihtiyacÄ±nÄ±n gerektirdiÄŸi durumlarda, asgari yÄ±llÄ±k izin planlamasÄ±nÄ± onaylayan makam tarafÄ±ndan personel izinden geriye Ã§aÄŸrÄ±labilecek.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Subay, sÃ¶zleÅŸmeli subay, astsubay, sÃ¶zleÅŸmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaÅŸlara 15 gÃ¼nlÃ¼k yÄ±llÄ±k mazeret izinleri dÄ±ÅŸÄ±nda, eÅŸinin doÄŸum yapmasÄ±, eÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼, Ã§ocuÄŸunun Ã¶lÃ¼mÃ¼, kendisinin veya eÅŸinin ana, baba veya kardeÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ hallerinin her birinde isteÄŸi Ã¼zerine 10 gÃ¼ne kadar, kendisinin veya Ã§ocuÄŸunun evlenmesi halinde isteÄŸi Ã¼zerine 7 gÃ¼ne kadar mazeret izni verilebilecek.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â YangÄ±n, deprem, su baskÄ±nÄ± gibi olaÄŸanÃ¼stÃ¼ bir mazeret dolayÄ±sÄ±yla bir yÄ±l iÃ§inde 30 gÃ¼ne kadar mazeret izni verilebilecek. Hizmetleri sÄ±rasÄ±nda radyoaktif Ä±ÅŸÄ±nlarla Ã§alÄ±ÅŸan personele, her yÄ±l, yÄ±llÄ±k izinlerinden ayrÄ± olarak, bir aylÄ±k izin verilecek. Gerekli uzmanlÄ±k dallarÄ±nda ve ihtiyaÃ§ duyulan branÅŸlarda yurt iÃ§inde Ã¶ÄŸrenim iÃ§in Ã¶zlÃ¼k haklarÄ± saklÄ± kalmak ÅŸartÄ±yla Ã¶ÄŸrenim sÃ¼resi kadar veya eÄŸitim Ã¶ÄŸretim programÄ±nÄ±n Ã¶zelliÄŸine gÃ¶re ve programÄ±n safhalarÄ± dikkate alÄ±narak ihtiyaÃ§ duyulan sÃ¼relerde bÃ¶lÃ¼mler halinde izin verilebilecek.Â Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Bakmakla yÃ¼kÃ¼mlÃ¼ olduÄŸu veya refakat etmediÄŸi takdirde hayatÄ± tehlikeye girecek anne, baba, eÅŸ ve Ã§ocuklarÄ± ile kardeÅŸlerinden birinin aÄŸÄ±r bir kaza geÃ§irmesi veya tedavisi uzun sÃ¼ren Ã¶nemli bir hastalÄ±ÄŸa tutulmuÅŸ olmasÄ± hallerinde, bu hallerin saÄŸlÄ±k kurulu raporuyla belgelendirilmesi ÅŸartÄ±yla, istekleri Ã¼zerine, aylÄ±k ve Ã¶zlÃ¼k haklarÄ± korunarak Ã¼Ã§ aya kadar izin verilebilecek.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â GerektiÄŸinde bu sÃ¼re bir katÄ±na kadar uzatÄ±lacak. Bu sÃ¼renin bitimini mÃ¼teakip istekleri Ã¼zerine ayrÄ±ca 6 aya kadar aylÄ±ksÄ±z izin verilebilecek, bu hÃ¼kÃ¼m, aynÄ± kiÅŸi ve aynÄ± vakaya dayalÄ± olarak bir defaya mahsus uygulanacak.Â Â Â Â Â

AYLIKSIZ Ä°ZÄ°NLER, HÄ°ZMET VE SÃ–ZLEÅžME SÃœRESÄ°NDEN SAYILMAYACAK

Â Â Â Â Â Â Â Â AylÄ±ksÄ±z izinli geÃ§irilen sÃ¼reler mecburi hizmet sÃ¼resinden, uzman erbaÅŸlar iÃ§in sÃ¶zleÅŸme sÃ¼resinden sayÄ±lmayacak.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â En az yÃ¼zde 70 oranÄ±nda engelli ya da sÃ¼reÄŸen hastalÄ±ÄŸÄ± olan Ã§ocuÄŸunun hastalanmasÄ± halinde hastalÄ±k raporuna dayalÄ± olarak ana veya babadan sadece biri tarafÄ±ndan kullanÄ±lmasÄ± kaydÄ±yla bir yÄ±l iÃ§inde toptan veya bÃ¶lÃ¼mler halinde on gÃ¼ne kadar mazeret izni verilecek.Â Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Subay, sÃ¶zleÅŸmeli subay, astsubay, sÃ¶zleÅŸmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaÅŸlarÄ±n sÄ±hhi izinlerinde yapÄ±lan dÃ¼zenlemeye gÃ¶re, hizmet yapamayacak ÅŸekilde hastalanan personelin hastalÄ±ÄŸÄ± geÃ§ici ise veya geÃ§ici olup sekel bÄ±rakan hastalÄ±klardan ise hastanelerde geÃ§en teÅŸhis ve tedavi sÃ¼releri hariÃ§, ay ve gÃ¼n hesabÄ± ile her bir hastalÄ±ÄŸÄ± iÃ§in toplam olarak ve fiilen iki yÄ±lÄ± geÃ§memek Ã¼zere, nekahet tedavisi, istirahat ve hava deÄŸiÅŸimi iÅŸlemine tabi tutulacak. Bu gibi kiÅŸiler hakkÄ±nda raporlar saÄŸlÄ±k kurulunca verilecek.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â SÃ¶zleÅŸmeli subay ve sÃ¶zleÅŸmeli astsubaylar iÃ§in TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinde Ä°stihdam Edilecek SÃ¶zleÅŸmeli Subay ve Astsubaylar HakkÄ±nda Kanun'daki, uzman erbaÅŸlar iÃ§in Uzman ErbaÅŸ Kanunu'ndaki saÄŸlÄ±k durumlarÄ± nedeniyle sÃ¶zleÅŸme fesih hÃ¼kÃ¼mleri saklÄ± kalacak.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Kanser, her tÃ¼rlÃ¼ kÃ¶tÃ¼ huylu tÃ¼mÃ¶r, verem, kronik bÃ¶brek yetmezliÄŸi ile akÄ±l ve ruh hastalÄ±klarÄ± gibi uzun sÃ¼reli bir tedaviye ihtiyaÃ§ gÃ¶steren hastalÄ±ÄŸa yakalananlar, saÄŸlÄ±k kurullarÄ± raporlarÄ±nda gÃ¶sterilecek lÃ¼zum Ã¼zerine, toplam olarak ve fiilen 3 yÄ±lÄ± geÃ§memek ÅŸartÄ±yla tedavi, istirahat veya hava deÄŸiÅŸimine tabi tutulabilecek.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â SaÄŸlÄ±k durumundan dolayÄ± "Yurdun alÃ§ak veya alÃ§ak mutedil bÃ¶lgelerinde faal gÃ¶rev yapar" veya "Muayyen bÃ¶lgelere gidemez" ÅŸeklinde iklim deÄŸiÅŸtirme raporlarÄ± alanlar ile birlik veya diÄŸer gÃ¶revlerde Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± saÄŸlÄ±k kurulu raporuyla kayÄ±t ve ÅŸarta baÄŸlÄ± olanlarÄ±n bu durumlardaki sÄ±hhi izin sÃ¼releri 4 yÄ±l olarak hesaplanacak.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â GeÃ§ici olarak saÄŸlÄ±k durumlarÄ± sebebiyle uÃ§ucularÄ±n yer hizmetine verilmeleri, dalgÄ±Ã§ ve kurbaÄŸa adamlardan hizmetlerini yapamaz kararÄ± alanlarÄ±n diÄŸer gÃ¶revlere verilmeleri sÄ±hhi izin sÃ¼resinden sayÄ±lmayacak sÄ±hhi izin sÃ¼resini doldurmak durumuna girenler, sÄ±hhi izin sÃ¼relerini dolduracaklarÄ± ayÄ±n ilk haftasÄ±nda haklarÄ±nda kati iÅŸlem yapÄ±lmak Ã¼zere tekrar muayeneye sevk edilecek. Bunlardan sÄ±hhi arÄ±zalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi ve hiÃ§bir sÄ±nÄ±fÄ±n hizmetinde vÃ¼cutlarÄ±ndan istifade edilemeyeceÄŸi anlaÅŸÄ±lanlar hakkÄ±nda ilgisine gÃ¶re Emekli SandÄ±ÄŸÄ± Kanunu veya Sosyal Sigortalar ve Genel SaÄŸlÄ±k SigortasÄ± Kanunu hÃ¼kÃ¼mleri uygulanacak.Â Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â KadÄ±n personele doÄŸum yapmasÄ±ndan Ã¶nce 8 hafta ve doÄŸum yaptÄ±ÄŸÄ± tarihten itibaren 8 hafta olmak Ã¼zere toplam 16 hafta sÃ¼reyle aylÄ±klÄ± izin verilecek.Â Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â GÃ¶rev esnasÄ±nda veya gÃ¶rev dÄ±ÅŸÄ±nda, gÃ¶revlerinden dolayÄ± bir saldÄ±rÄ±ya veya kazaya uÄŸrayan veya bir meslek hastalÄ±ÄŸÄ±na yakalanan personel bu fÄ±krada belirtilen sÃ¼relere baÄŸlÄ± olmaksÄ±zÄ±n iyileÅŸinceye kadar izinli sayÄ±lacak, verilen izinler rÃ¼tbe bekleme sÃ¼resinden sayÄ±lacak.Â Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Subay, sÃ¶zleÅŸmeli subay, astsubay, sÃ¶zleÅŸmeli astsubay ve uzman jandarmalarÄ±n yurt dÄ±ÅŸÄ± izinleri ise Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, Ã¶ÄŸrenim iÃ§in Ã¶ÄŸrenim sÃ¼resi kadar, mesleki bilgi ve gÃ¶rgÃ¼sÃ¼nÃ¼ artÄ±rmak maksadÄ±yla bir yÄ±la kadar, seminer, mÃ¼ÅŸahede gezisi ve ziyaretler iÃ§in lÃ¼zumlu gÃ¶rÃ¼len sÃ¼re kadar, mazeret dolayÄ±sÄ±yla yÄ±llÄ±k izinle birlikte Ã¼Ã§ aya kadar, seyahat maksadÄ±yla yurt dÄ±ÅŸÄ±na gidecek personele yÄ±llÄ±k izni kadar verilebilecek.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Uzman erbaÅŸlardan seyahat maksadÄ±yla yurt dÄ±ÅŸÄ±na gidecek personele, yÄ±llÄ±k izin sÃ¼resi kadar Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca izin verilecek.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Yurt dÄ±ÅŸÄ± izin verme yetkisi, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca devredilebilecek. Yetki devri hallerinde, verilen yurt dÄ±ÅŸÄ± izinleri yetki devri, yapan makama bildirilecek.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Subay, sÃ¶zleÅŸmeli subay, astsubay, sÃ¶zleÅŸmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaÅŸlardan yabancÄ± memleketlerin emsal kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda hizmet yapmak Ã¼zere gÃ¶nderileceklere Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca 4 yÄ±la kadar aylÄ±klÄ± izin verilebilecek. Bu ÅŸekilde gÃ¶revlendirilenlerin aylÄ±klarÄ± Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼tÃ§esinden Ã¶denecek. BunlarÄ±n yabancÄ± memleketlerde geÃ§en hizmet sÃ¼releri, fiili hizmetlerinden ve kÄ±demlerinden sayÄ±lacak.Â Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â YabancÄ± bir memlekette veya uluslararasÄ± kuruluÅŸlarda gÃ¶rev alacaklara Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n onayÄ± ile 5 yÄ±la kadar aylÄ±ksÄ±z izin verilebilecek.Â Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â BirleÅŸmiÅŸ Milletler TeÅŸkilatÄ± ile TÃ¼rkiye'nin Ã¼ye olduÄŸu veya imzaladÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸmalarla taraf bulunduÄŸu diÄŸer uluslararasÄ± teÅŸkilatlar nezdinde ateÅŸkesi denetlemek Ã¼zere gÃ¶zlemci sÄ±fatÄ±yla gÃ¶rev alan veya barÄ±ÅŸ gÃ¼cÃ¼nde gÃ¶revlendirilenlere CumhurbaÅŸkanÄ± kararÄ± ile 5 yÄ±la kadar aylÄ±klÄ± izin verilebilecek.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Bu personele, gÃ¶revlendirilen teÅŸkilat tarafÄ±ndan yapÄ±lacak Ã¶demelerin dÄ±ÅŸÄ±nda, ayrÄ±ca, aynÄ± karar ile tespit edilecek tutarda aylÄ±k ek Ã¼cret de verilebilecek. Bu ÅŸekilde yabancÄ± memleket veya uluslararasÄ± kuruluÅŸlarda gÃ¶revde geÃ§en sÃ¼reler hizmetten sayÄ±lacak ve emeklilik haklarÄ± ile Ordu YardÄ±mlaÅŸma Kurumu Kanunu'nca saÄŸlanan haklarÄ±, Emekli SandÄ±ÄŸÄ± Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel SaÄŸlÄ±k SigortasÄ± Kanunu hÃ¼kÃ¼mlerine uyulmak kaydÄ±yla saklÄ± tutulacak.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Bursla gidenler de dahil, yetiÅŸtirilmek Ã¼zere veya sÃ¼rekli gÃ¶revle yurt dÄ±ÅŸÄ±na gÃ¶nderilen personel kanunlarÄ±na tabi kamu personelinin subay, sÃ¶zleÅŸmeli subay, astsubay, sÃ¶zleÅŸmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaÅŸ olarak gÃ¶rev yapan eÅŸlerine, hizmet safahatlarÄ± sÃ¼resince her defasÄ±nda bir yÄ±ldan az olmamak Ã¼zere en Ã§ok 4 yÄ±la kadar aylÄ±ksÄ±z izin verilebilecek.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â AylÄ±ksÄ±z izin sÃ¼releri hariÃ§ olmak Ã¼zere, izin sÃ¼releri subay, sÃ¶zleÅŸmeli subay, astsubay, sÃ¶zleÅŸmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaÅŸlarÄ±n hizmetlerinden sayÄ±lacak. AylÄ±ksÄ±z izin sÃ¼releri mecburi hizmet sÃ¼resinden sayÄ±lmayacak. AylÄ±ksÄ±z izin alanlarÄ±n, nasÄ±p ve terfi, aylÄ±k ve diÄŸer mali haklar bakÄ±mÄ±ndan statÃ¼ ve rÃ¼tbelerine gÃ¶re ilgili kanun hÃ¼kÃ¼mleri saklÄ± kalacak. SavaÅŸ ve olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hallerde CumhurbaÅŸkanÄ±nca izin sÃ¼releri kÄ±saltÄ±labilecek veya kaldÄ±rÄ±labilecek. Bu hallerde, bu madde kapsamÄ±na giren personel, izinden geriye Ã§aÄŸrÄ±labilecek.Â Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Subay, sÃ¶zleÅŸmeli subay, astsubay, sÃ¶zleÅŸmeli astsubay ve uzman jandarmalar ve uzman erbaÅŸlar iÃ§in bu kanun dÄ±ÅŸÄ±nda diÄŸer kanunlarda dÃ¼zenlenen izin hÃ¼kÃ¼mleri uygulanmayacak.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Ä°zinlerin verilme usul ve esaslarÄ±, izin vermeye yetkili makamlar ve sair hususlar ile ilgili ve gÃ¶rgÃ¼lerini artÄ±rmak Ã¼zere yabancÄ± memleketlere izinli gideceklerin seÃ§ilmeleri, yollanma tarzlarÄ±, o yerdeki yaÅŸama ve Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ne ÅŸekilde takip ve kontrol edilecekleri, ne gibi hallerde geri Ã§aÄŸÄ±rÄ±lacaklarÄ± ile ilgili hususlar Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe konulacak yÃ¶netmelik ile belirlenecek.Â Â Â Â Â

JANDARMA GENEL KOMUTANLIÄžININ SOSYAL TESÄ°SLERÄ° KÄ°RAYA VERÄ°LEBÄ°LECEK

Â Â Â Â Â Â Â Â Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±, vardiya yatakhaneleri, eÄŸitim ve kongre merkezleri, sosyal tesisler, gazinolar, moral eÄŸitim merkezleri ve kantinler kurabilecek.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Vardiya yatakhaneleri, gazinolar, sosyal tesisler, Ã¶zel, yerel ve kÄ±ÅŸ eÄŸitim merkezleri ile kantinlerin tamamÄ±, bir kÄ±smÄ± veya bazÄ± ÅŸubeleri kiraya verilebilecek, bu ÅŸekilde elde edilen gelirler genel bÃ¼tÃ§e gelirleri ile iliÅŸkilendirilmeksizin tesis ve kantin gelirlerine dahil edilecek. Ã–zel, yerel ve kÄ±ÅŸ eÄŸitim merkezleri ile birlik dÄ±ÅŸÄ±ndaki kantinlerin aylÄ±k gayrisafi hasÄ±latÄ±nÄ±n yÃ¼zde 1'i her ay genel bÃ¼tÃ§eye gelir kaydedilmek Ã¼zere ilgili muhasebe birimine yatÄ±rÄ±lacak.Â Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± mensubu personel ile TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri mensubu personel, Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±na ait tesisler ile TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerine ait tesis ve Ã¶zel bakÄ±m merkezlerinden kendi mevzuatlarÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± ÅŸekilde statÃ¼lerine gÃ¶re karÅŸÄ±lÄ±klÄ± istifade edecekler.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â SÃ¶z konusu personelden Ã¼ye aidatÄ± ve kart Ã¼creti alÄ±nacak. Bu suretle elde edilen gelirlerin mÃ¼ÅŸtereken istifade edilen tesislere yÃ¶nelik harcama usul ve esaslarÄ± Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±na ait tesislerin iÅŸletilmesi, iÅŸlettirilmesi, gelirlerinin harcanmasÄ±, tesislerden istifade edilmesinin yasaklanmasÄ±nÄ± gerektiren durumlar gibi genel usul ve esaslar Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan yÃ¶netmelikle dÃ¼zenlenecek.Â Â Â Â Â

YÃœKSEK HÄ°ZMET GÃ–STERENLERE PARA MÃœKAFATI, TAKDÄ°RNAME, BAÅžARI BELGESÄ° VERÄ°LECEKÂ Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± personelinden Ã¼lkenin gÃ¼venlik ve esenliÄŸi, devletin Ã§Ä±karlarÄ± ve kiÅŸilerin can, Ä±rz ve mallarÄ±nÄ± korumada yÃ¼ksek hizmetleri gÃ¶rÃ¼lenler, eÄŸitimde, atÄ±ÅŸta, sporda, idari ve lojistik faaliyetlerde, yurt iÃ§i ve yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yapÄ±lan Ã§eÅŸitli mÃ¼sabakalarda emsallerine nazaran Ã¼stÃ¼n baÅŸarÄ± saÄŸlayanlar, yeni projeler ortaya koyanlar, yeni buluÅŸlar yapanlar, Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± nam ve hesabÄ±na Jandarma ve Sahil GÃ¼venlik Akademisi ile diÄŸer eÄŸitim kumrularÄ±nda verilen Ã¶n lisans, lisans ve lisansÃ¼stÃ¼ eÄŸitimler ile 6 ay ve daha uzun sÃ¼reli eÄŸitim veya kurslarÄ± derecelerle bitirenler taltif olunabilecek.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Tevdi edilen gÃ¶revleri fiilen hayatÄ±nÄ± hiÃ§e sayarak Ã¼stÃ¼n bir cesaret, feragat ve kahramanlÄ±kla yerine getirdiÄŸi tespit edilen Jandarma personeline, Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± tarafÄ±ndan "ÃœstÃ¼n Cesaret ve Feragat MadalyasÄ±" verilebilecek. BaÅŸka devletlerce tevcih edilen madalya ve niÅŸanlar ile bunlara ait rozet ve minyatÃ¼rler, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca tasvip ve tescil edildikten sonra takÄ±labilecek.Â Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Para mÃ¼kafatlarÄ± Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ±nÄ±n onayÄ± ile verilecek. YapÄ±lacak para mÃ¼kafatÄ± damga vergisi hariÃ§ hiÃ§bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksÄ±zÄ±n Ã¶denecek.Â Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Personel arasÄ±ndan bir uzmanlÄ±k veya yetkinlik kazandÄ±ran eÄŸitim ve kurslardan baÅŸarÄ±yla mezun olanlara veya hizmetlerinde geÃ§irdikleri sÃ¼relerin sonucu olarak bir uzmanlÄ±k kazananlara, bu uzmanlÄ±ÄŸÄ±n niteliÄŸine gÃ¶re tasarlanmÄ±ÅŸ brÃ¶veler, resmi Ã¼niformalarÄ±nda taÅŸÄ±mak Ã¼zere verilecek.Â Â Â Â Â

6 AY VEYA DAHA FAZLA SÃœRE

Mecburi hizmet yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ne iliÅŸkin ortak dÃ¼zenleme yapÄ±lmasÄ± ve uygulamada yaÅŸanan farklÄ±lÄ±klarÄ±n giderilerek yeknesaklÄ±ÄŸÄ±n saÄŸlanmasÄ± amaÃ§lanÄ±yor. Buna gÃ¶re jandarma subay veya astsubaylarÄ±n mecburi hizmetleri, subay veya astsubay nasbedildikleri tarihten itibaren fiilen 15 yÄ±l olacak. StatÃ¼ deÄŸiÅŸtirerek subaylÄ±ÄŸa geÃ§irilenlerin mecburi hizmet sÃ¼releri Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki ilk statÃ¼lerine nasbedildikleri veya ilk sÃ¶zleÅŸmelerinin onaylandÄ±ÄŸÄ± tarihinden itibaren 15 yÄ±l olacak. Jandarma subay ve astsubaylarÄ±n mecburi hizmet sÃ¼releri, 2017 yÄ±lÄ±nda Ã§Ä±karÄ±lan kanun hÃ¼kmÃ¼nde kararnameyle 15 yÄ±l olarak belirlenmiÅŸti. Mecburi hizmet sÃ¼resi, teklifle yasa hÃ¼kmÃ¼ haline gelecek.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Subay veya astsubay nasbedildikten sonra Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± hesabÄ±na yurt iÃ§indeki fakÃ¼lte ve yÃ¼ksekokullarda lisans veya lisansÃ¼stÃ¼ Ã¶ÄŸrenim yapanlarÄ±n yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼kleri, buralarda geÃ§en sÃ¼reler kadar uzatÄ±lacak.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± hesabÄ±na yurt iÃ§inde tÄ±p veya diÅŸ hekimliÄŸinde uzmanlÄ±k ya da yan dal uzmanlÄ±k eÄŸitimi ile Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± hesabÄ±na yurt iÃ§inde tÄ±pta, diÅŸ hekimliÄŸinde veya eczacÄ±lÄ±kta doktora eÄŸitimini bitirenlerin yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼kleri, buralarda geÃ§en sÃ¼relerin yarÄ±sÄ± kadar uzatÄ±lacak.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Pilotaj eÄŸitimini bitirenlerin yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼kleri 6 yÄ±l uzatÄ±lacak. YabancÄ± memleketlere 6 ay veya daha fazla sÃ¼re ile Ã¶ÄŸrenim, staj, kurs, ihtisas veya gÃ¶rgÃ¼ ve bilgilerini artÄ±rmak maksadÄ±yla gidenlerin yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼kleri, masraflarÄ±n Ã¶denme ÅŸekline bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n, gidiÅŸ ve dÃ¶nÃ¼ÅŸ tarihleri arasÄ±nda geÃ§en sÃ¼renin iki katÄ± kadar uzatÄ±lacak.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Yurt dÄ±ÅŸÄ± sÃ¼rekli gÃ¶reve atanan subay veya astsubaylarÄ±n yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼kleri, buralarda geÃ§en sÃ¼reler kadar uzatÄ±lacak ancak yaÅŸ haddinden, herhangi bir nedenle resen veya kadrosuzluktan emekli edilecekler ile tutuklulardan kendi isteÄŸi ile emekli olmak isteyenlere bu yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼k sÃ¼resi uygulanmayacak.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Mecburi hizmet yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ne eklenecek hizmet sÃ¼relerinin baÅŸlangÄ±Ã§ tarihleri; yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼k sÃ¼resini tamamlamadan gidenlerin, yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼k sÃ¼resini tamamladÄ±ktan sonra, yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼k sÃ¼resini tamamlayarak gidenlerle, yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerini bu sÃ¼re iÃ§inde tamamlayanlarÄ±n kadro gÃ¶revine fiilen katÄ±ldÄ±klarÄ± tarihten baÅŸlayacak.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Mecburi hizmetle yÃ¼kÃ¼mlÃ¼ olduÄŸu sÃ¼re iÃ§inde istifa edenler veya iliÅŸiÄŸinin kesilmesini gerektiren bir suÃ§ iÅŸleyenler ya da saÄŸlÄ±k sebebi hariÃ§ baÅŸka herhangi bir sebeple ayrÄ±lanlar, kendilerine yapÄ±lan Ã¶ÄŸrenim, eÄŸitim ve yetiÅŸtirme masraflarÄ±nÄ±, yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼k sÃ¼relerinin eksik kalan kÄ±smÄ± ile orantÄ±lÄ± olarak kanuni faizi ile birlikte tazminat olarak Ã¶deyecekler.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â YabancÄ± memleketlere Ã¶ÄŸrenim, staj, kurs, ihtisas veya gÃ¶rgÃ¼ ve bilgilerini artÄ±rmak amacÄ±yla gitmiÅŸ olanlardan ise bulunduklarÄ± sÃ¼re iÃ§erisinde aldÄ±klarÄ± aylÄ±k ve devletÃ§e yapÄ±lan masraflarÄ±n dÃ¶rt katÄ± ayrÄ±ca tazminat olarak alÄ±nacak.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± mensubu subay, sÃ¶zleÅŸmeli subay, astsubay, sÃ¶zleÅŸmeli astsubay ile uzman jandarma statÃ¼sÃ¼ndeki personelin Ã¶ÄŸrenim, eÄŸitim ve yetiÅŸtirme masraflarÄ±nÄ±n hangi unsurlardan oluÅŸacaÄŸÄ± ve tahsiline iliÅŸkin usul ve esaslar; Ä°Ã§iÅŸleri ve Hazine ve Maliye bakanlÄ±klarÄ± tarafÄ±ndan mÃ¼ÅŸtereken yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe konulan yÃ¶netmelikle belirlenecek.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â TerÃ¶ristle mÃ¼cadele ve sÄ±nÄ±r Ã¶tesi operasyonlar, uluslararasÄ± barÄ±ÅŸÄ± destekleme kapsamÄ±ndaki faaliyetler, Ã¼s bÃ¶lgeleri gibi mahrum yerlerde gÃ¶rev yapan personelin tedavilerinde Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n envanterindeki ilaÃ§ ve tÄ±bbi sarf malzemeleri Ã¼cret ve katÄ±lÄ±m payÄ± alÄ±nmaksÄ±zÄ±n kullanÄ±labilecek.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Teklifle, uzman jandarmalÄ±ktan astsubaylÄ±ÄŸa geÃ§enlerle uzman erbaÅŸlÄ±ktan astsubaylÄ±ÄŸa geÃ§en personel arasÄ±ndaki rÃ¼tbe yaÅŸ hadleri arasÄ±nda uyum saÄŸlanacak.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶revli uzman erbaÅŸlardan tutuklu bulunan, gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rma tedbiri devam eden ve cezasÄ± infaz edilenlere bu sÃ¼re iÃ§inde aylÄ±klarÄ±nÄ±n Ã¼Ã§te ikisi Ã¶denecek. Bunlar kanunun Ã¶ngÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ sosyal hak ve yardÄ±mlardan faydalanmaya devam edecek.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Bunlar hakkÄ±ndaki gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rma veya tutuklanma tedbiri ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na raÄŸmen yargÄ±lamalarÄ± veya adli/idari soruÅŸturmalarÄ± devam edenlerin terfi, derece ve kademe ilerlemeleri yapÄ±lamayacak, bu iÅŸlemlerin ne ÅŸekilde yapÄ±lacaÄŸÄ± yÃ¶netmelikle belirlenecek.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â GeÃ§ici maddeyle astsubaylÄ±ktan subaylÄ±ÄŸa geÃ§enlerin rÃ¼tbe ve yaÅŸ haddi 49 olarak yeniden belirleniyor.Â Â Â Â Â

TRAFÄ°K KANUNU'NDA DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°KÂ Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Teklifle KarayollarÄ± Trafik Kanunu'ndaki Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n gÃ¶rev ve yetkileri Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na geÃ§ecek.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Buna gÃ¶re Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± araÃ§larÄ±, KarayollarÄ± Trafik Kanunu'na gÃ¶re araÃ§larda bulundurulmasÄ± gerekli belge ve gereÃ§leri, sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri ve bunlara ait belgeleri, sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin ve karayolunu kullanan diÄŸer kiÅŸilerin kurallara uyup uymadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, trafik dÃ¼zenlemelerinin ve Ã§eÅŸitli tesislerin yasaya uygun olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± denetleyecek. Duran ve akan trafiÄŸi dÃ¼zenleyerek yÃ¶netecek. El koyduÄŸu trafik kazalarÄ±nda trafik kaza tespit tutanaÄŸÄ± dÃ¼zenleyecek. Trafik suÃ§u iÅŸleyenler hakkÄ±nda tutanak dÃ¼zenleyerek gerekli iÅŸlemleri yapacak ve takip edecek.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â BakanlÄ±k, trafik kazasÄ± neticesinde hastalanan veya yaralananlarÄ±n bakÄ±mlarÄ±nÄ± saÄŸlayacak tedbirlerin sÃ¼ratle alÄ±nmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olarak yakÄ±nlarÄ±na haber verecek. AraÃ§larÄ±n tescil iÅŸlemlerini yaparak belge ve plakalarÄ±nÄ± verecek. SÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin belgelerini verecek. Ãœlke Ã§apÄ±nda taÅŸÄ±tlarÄ±n ve sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin sicillerini tutacak.Â Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Trafik kazalarÄ±nÄ±n oluÅŸ nedenleri ile ilgili tÃ¼m unsurlarÄ± kapsayan istatistik verileri ve bilgilerini toplamak, deÄŸerlendirmek, sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re gereken Ã¶nlemlerin alÄ±nmasÄ±nÄ± saÄŸlayarak ilgili kuruluÅŸlara teklifte bulunmak da bakanlÄ±ÄŸÄ±n gÃ¶revleri arasÄ±nda olacak.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, hasar tazminatÄ± Ã¶demelerini hÄ±zlandÄ±rmak amacÄ±yla sigorta ÅŸirketlerince istenecek gerekli bilgi ve belgeleri verecek.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â SÃ¼rÃ¼cÃ¼lere ait bilgilerde meydana gelebilecek deÄŸiÅŸiklikler ve araÃ§lar Ã¼zerinde meydana gelebilecek teknik veya hukuki deÄŸiÅŸiklikler ile haciz, rehin, ihtiyati tedbir ve belge iptali gibi kÄ±sÄ±tlayÄ±cÄ± ÅŸerhlerin; elektronik ortamda tutulan siciller Ã¼zerine iÅŸlenilmesi ve kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÅŸlemleri, bu deÄŸiÅŸiklik veya ÅŸerhlere karar veren yargÄ± ve icra birimleri ile kamu kurum veya kuruluÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan elektronik sistemle yapÄ±labilecek.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â SÃ¼rÃ¼cÃ¼ belgesi ve tescil iÅŸlemlerine esas teÅŸkil edecek bilgiler, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan ilgili kamu kurum veya kuruluÅŸlarÄ±ndan elektronik sistemle temin edilebilecek veya kanunlardaki istisnalar hariÃ§ olmak Ã¼zere bu amaÃ§la sÄ±nÄ±rlÄ± olarak paylaÅŸÄ±labilecek.Â Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â SÃ¼rÃ¼cÃ¼ belgesinin gerekli koÅŸullar baÄŸlamÄ±nda alÄ±nmamasÄ± veya hileli yollarla temin edilmiÅŸ olduÄŸunun anlaÅŸÄ±lmasÄ± halinde, sÃ¼rÃ¼cÃ¼ belgesi iptal edilecek. Bu kiÅŸilere, yasaya uygun olarak yeniden sÃ¼rÃ¼cÃ¼ sertifikasÄ± alÄ±nmasÄ± halinde yeniden sÃ¼rÃ¼cÃ¼ belgesi verilecek.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n motorlu araÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak Ã¼zere belirli eÄŸitim programlarÄ± Ã§erÃ§evesinde illerde valinin onayÄ±, merkez teÅŸkilatÄ± iÃ§in Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼nÃ¼n onayÄ± ile Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ personeline ve Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne baÄŸlÄ± eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretim kurumlarÄ±nda Ã¶ÄŸrenim gÃ¶renlere sÃ¼rÃ¼cÃ¼ belgesine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmek Ã¼zere motorlu taÅŸÄ±t sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ sertifikasÄ± verilecek. BunlarÄ±n sÄ±navlarÄ±, nitelikleri Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce belirlenen sÄ±nav sorumlularÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lacak.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Jandarma teÅŸkilatÄ±nÄ±n motorlu araÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak Ã¼zere belirli eÄŸitim programlarÄ± Ã§erÃ§evesinde illerde valinin onayÄ±, merkez teÅŸkilatÄ± iÃ§in Jandarma Genel KomutanÄ± onayÄ± ile jandarma teÅŸkilatÄ± mensubu subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaÅŸlar ile Jandarma ve Sahil GÃ¼venlik Akademisinde Ã¶ÄŸrenim gÃ¶ren Ã¶ÄŸrencilere sÃ¼rÃ¼cÃ¼ belgesine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmek Ã¼zere motorlu taÅŸÄ±t sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ sertifikasÄ± verilecek. SÃ¼rÃ¼cÃ¼ belgesi sÄ±navlarÄ±, Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca belirlenen sÄ±nav sorumlularÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lacak.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â SÄ±nav sonucunda baÅŸarÄ± gÃ¶sterenlerin sÃ¼rÃ¼cÃ¼ belgelerinin dÃ¼zenlenmesi, kiÅŸiselleÅŸtirilmesi, kiÅŸiselleÅŸtirilen belgelerin basÄ±mÄ± ve ilgililerine teslimi iÅŸlemleri Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca yapÄ±lacak.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â KiÅŸiselleÅŸtirilen sÃ¼rÃ¼cÃ¼ belgelerinin ilgililerine teslimi, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan belirlenen kamu kurum veya kuruluÅŸlarÄ± ile Ã¶zel hukuk tÃ¼zel kiÅŸilerine de yaptÄ±rÄ±labilecek.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â GÃ¶rev ve hizmet gerekleri veya gÃ¼venlik nedenleriyle geÃ§iÅŸ Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne sahip olan araÃ§lar ile dÃ¼zenlemenin uygulanmasÄ±na iliÅŸkin usul ve esaslar Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca Ã§Ä±karÄ±lan yÃ¶netmelikte belirlenecek.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lmasÄ± Ã§erÃ§evesinde Trafik AraÅŸtÄ±rma Merkezinin kuruluÅŸuna iliÅŸkin hÃ¼kÃ¼mler yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kten kaldÄ±rÄ±lacak.

UYGUN GÃ–RÃœLEN BRANÅžLARA GEÃ‡Ä°RÄ°LECEK

Â Â Â Â Â Â Â Â Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± YÃ¼ksek Disiplin Kurulu, mÃ¼steÅŸarÄ±n veya bakanÄ±n uygun gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ mÃ¼steÅŸar yardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda MÃ¼lkiye TeftiÅŸ Kurulu BaÅŸkanÄ±, Birinci Hukuk MÃ¼ÅŸaviri ve Personel Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ ile CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Koruma Hizmetleri Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼nden oluÅŸacak.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Uzman Jandarma Kanunu kapsamÄ±nda saÄŸlÄ±k durumlarÄ±nÄ±n jandarma branÅŸÄ± hizmetine elveriÅŸli olmadÄ±ÄŸÄ±na dair haklarÄ±nda saÄŸlÄ±k kurulu raporu dÃ¼zenlenen uzman jandarmalar, branÅŸ belirleme kurullarÄ±nca uygun gÃ¶rÃ¼len branÅŸlara geÃ§irilecek.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â GÃ¶revini yapamayacak derecede hastalÄ±ÄŸÄ± olan uzman jandarmalar yetkilendirilmiÅŸ saÄŸlÄ±k kuruluÅŸlarÄ±ndan yeniden saÄŸlÄ±k kurulu raporu alarak baÅŸvurmalarÄ± halinde branÅŸ deÄŸiÅŸikliÄŸi iÅŸlemine tabi tutulacaklar.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi Ãœyelerinin Ã–denek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanun kapsamÄ±nda milletvekilleri ile yasama organÄ± eski Ã¼yelerinin sosyal haklarÄ± TBMM BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ±'nca Ã§Ä±karÄ±lan yÃ¶netmelikle belirlenecek.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â TBMM Ã¼yeleri, bu Ã¼yeliÄŸi sona erenler ve 24 Haziran 2018 tarihinden Ã¶nce dÄ±ÅŸarÄ±dan atandÄ±ÄŸÄ± bakanlÄ±k gÃ¶revi sona erenlerin TÃ¼rkiye Cumhuriyeti kimlik kartÄ±, sÃ¼rÃ¼cÃ¼ belgesi, diplomatik pasaport ve ateÅŸli silah ruhsatÄ± gibi resmi belgeleri alma ve yenileme iÅŸlemleri, ilgilinin yerleÅŸim yerinin bulunduÄŸu ilde veya Ankaraâ€™da yapÄ±labilecek. AyrÄ±ca sahip olacaklarÄ± araÃ§larÄ±n tescil iÅŸlemleri sÄ±rasÄ±nda talepleri halinde ikametinin bulunduÄŸu ilin veya Ankara'nÄ±n tescil plakasÄ± verilebilecek.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Memurlar ve DiÄŸer Kamu GÃ¶revlilerinin YargÄ±lanmasÄ± HakkÄ±ndaki Kanunun SoruÅŸturma Ä°zin Yetkisi, ilde ve merkez ilÃ§ede gÃ¶revli memurlar ve diÄŸer kamu gÃ¶revlileri ile kaymakamlar hakkÄ±nda vali; CumhurbaÅŸkanÄ± kararÄ±yla atanan memurlar ve diÄŸer kamu gÃ¶revlileri hakkÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± veya ilgili bakanda olacak.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â TÃ¼rk Medeni Kanunu kapsamÄ±nda akÄ±l hastalÄ±ÄŸÄ± sebebiyle kÄ±sÄ±tlamaya, ancak resmi saÄŸlÄ±k kurulu raporu Ã¼zerine karar verilecek. Bu raporun tanzimi iÃ§in gerektiÄŸinde koruma amacÄ±yla Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼n kÄ±sÄ±tlanmasÄ± hÃ¼kÃ¼mleri uygulanacak. Hakim, karar vermeden Ã¶nce, kurul raporunu gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde tutarak kÄ±sÄ±tlanmasÄ± istenen kiÅŸiyi dinleyebilecek.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â TÃ¼rk Medeni Kanunu'nun koruma amacÄ±yla Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼n kÄ±sÄ±tlanmasÄ± hÃ¼kÃ¼mleri kapsamÄ±nda resmi saÄŸlÄ±k kurulu raporunun alÄ±nabilmesini temin amacÄ±yla, kiÅŸinin vÃ¼cudundan kan veya benzeri biyolojik Ã¶rneklerle kÄ±l, tÃ¼kÃ¼rÃ¼k, tÄ±rnak gibi Ã¶rnekler alÄ±nabilecek. KiÅŸiye gerekli tÄ±bbi mÃ¼dahaleler yapÄ±labilecek ve gerektiÄŸinde kiÅŸi, hekim Ã¶n raporu Ã¼zerine en fazla yirmi gÃ¼n sÃ¼reyle saÄŸlÄ±k kuruluÅŸuna yerleÅŸtirilebilecek. AlÄ±nan kararlarÄ±n icrasÄ± iÃ§in gerektiÄŸinde ilgili kiÅŸi hakkÄ±nda zor kullanÄ±labilecek ve saÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerinden gerekli tÄ±bbi yardÄ±m alÄ±nabilecek. YargÄ±lamada ise hakim, ilgili kiÅŸiyi dinleyecek ve gecikmeksizin kararÄ±nÄ± verecek.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Kamu FinansmanÄ± ve BorÃ§ YÃ¶netiminin DÃ¼zenlenmesi HakkÄ±nda Kanun kapsamÄ±nda hibe ve yardÄ±m karÅŸÄ±lÄ±klarÄ±, Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼tÃ§elerine konulacak.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â GÃ¶Ã§men kaÃ§aklÄ±ÄŸÄ± yapanlar 3 yÄ±ldan 8 yÄ±la kadar hapis ve bin gÃ¼nden on bin gÃ¼ne kadar adli para cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lacak.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Bu suÃ§un birden fazla kiÅŸi tarafÄ±ndan iÅŸlenmesi halinde, verilecek ceza yarÄ±sÄ±na kadar, Ã¶rgÃ¼t oluÅŸturarak iÅŸlenmesi halinde yarÄ±sÄ±ndan bir katÄ±na kadar artÄ±rÄ±lacak.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Dernekler Kanunu'nun "Genel kurul toplantÄ±sÄ± ve organlara seÃ§ilenler ile Ã¼yelerin idareye bildirilmesi" baÅŸlÄ±klÄ± maddesi yeniden dÃ¼zenlenecek.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Bu kapsamda dernekler, yÃ¶netim kurulu ve denetim kurulu ile derneÄŸin diÄŸer organlarÄ±na seÃ§ilen asÄ±l ve yedek Ã¼yeleri, Ã¼yeliÄŸe kabul edilenler ile Ã¼yeliÄŸi sona erenlerin adÄ±nÄ±, soyadÄ±nÄ±, doÄŸum tarihini ve kimlik numarasÄ±nÄ± 30 gÃ¼n iÃ§inde mÃ¼lki idare amirliÄŸine bildirmekle yÃ¼kÃ¼mlÃ¼ olacak.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Dernek organlarÄ±nda ve yerleÅŸim yerinde meydana gelen deÄŸiÅŸiklikler de aynÄ± usule tabi olacak.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Teklifle, uygulamada "ÅŸehit" ve "gazi" kelimelerinin dernek isimlerinde kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± bazÄ± suistimaller ve sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek iÃ§in dÃ¼zenleme yapÄ±lÄ±yor.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Buna gÃ¶re, Dernekler Kanunu'nda yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikle "ÅŸehit" ve "gazi" kelimeleri izinle kullanÄ±labilecek kelimeler arasÄ±na alÄ±nÄ±yor.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Dernekler Kanunu ve TÃ¼rk Medeni Kanunu'na gÃ¶re derneklerle ilgili her tÃ¼rlÃ¼ kayÄ±tlar ile iÅŸ ve iÅŸlemler elektronik ortamda da yapÄ±labilecek. DÃ¼zenlemeye iliÅŸkin usul ve esaslar Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±lacak yÃ¶netmelikle belirlenecek.Â Â Â Â Â

ÃœYELÄ°ÄžÄ° DEVAM EDENLERÄ°N BÄ°LDÄ°RÄ°LMESÄ°

Â Â Â Â Â Â Â Â Dernekler, dÃ¼zenleme yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdiÄŸi tarihten itibaren 6 ay iÃ§inde, Ã¼yeliÄŸi devam edenlerin adÄ±nÄ±, soyadÄ±nÄ±, doÄŸum tarihini ve kimlik numarasÄ±nÄ± mÃ¼lki idare amirliÄŸine bildirmekle yÃ¼kÃ¼mlÃ¼ olacak. Bu yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ yerine getirmeyen dernek yÃ¶neticileri hakkÄ±nda, idari para cezasÄ± verilecek.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â GÃ¶Ã§men kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± ve insan ticareti suÃ§larÄ±yla daha iyi mÃ¼cadele edilebilmesi, delillerin toplanmasÄ± ve soruÅŸturma ve kovuÅŸturmalarÄ±n en kÄ±sa sÃ¼rede tamamlanabilmesi amacÄ±yla bu suÃ§lar, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda sayÄ±lan katalog suÃ§lar arasÄ±na alÄ±nacak.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Kumar oynayanlara verilecek idari para cezasÄ± bin TÃ¼rk lirasÄ±na yÃ¼kseltilecek.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Belediye sÄ±nÄ±rlarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda meydana gelen Ã§evreyi kirletme kabahatlerinde idari para cezasÄ± verme yetkisi, kolluk gÃ¶revlilerine verilecek.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Ad ve soyad deÄŸiÅŸikliÄŸiyle ilgili iÅŸ ve iÅŸlemler 3 yÄ±l boyunca mahkeme kararÄ± aranmaksÄ±zÄ±n il ve ilÃ§e idare kurullarÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmeye devam edilecek. CumhurbaÅŸkanÄ±na bu sÃ¼reyi 3 yÄ±la kadar uzatma yetkisi verilecek.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Genel ahlaka uygun olmayan ve toplum tarafÄ±ndan gÃ¼lÃ¼nÃ§ karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen adlar da mahkeme kararÄ± aranmaksÄ±zÄ±n il veya ilÃ§e idare kurullarÄ±nca deÄŸiÅŸtirilebilecek.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â GÃ¼venlik korucularÄ±nÄ±n sosyal gÃ¼venlik sigorta primleri Ã¶demelerinde hata veya gecikmelerden kaynaklanan gecikme cezasÄ±, gecikme faizi ve idari para cezalarÄ± uygulanmayacak.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â TÃ¼rk vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±ndan birlikte Ã§Ä±kan anne ve babanÄ±n Ã§ocuklarÄ±nÄ±n da kendileriyle beraber TÃ¼rk vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± doÄŸrudan kaybetmesini Ã¶ngÃ¶ren yasal dÃ¼zenleme yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kten kaldÄ±rÄ±lacak. Anne ya da babanÄ±n talebinin bulunmasÄ± ve diÄŸer ebeveynin de muvafakat etmesi halinde Ã§ocuklar da kendileriyle birlikte TÃ¼rk vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaybedecek.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Radyo ve televizyonlarda ayda en az doksan dakika sÃ¼reyle yapÄ±lan uyarÄ±cÄ± ve eÄŸitici mahiyetteki yayÄ±nlar arasÄ±na uyuÅŸturucu ve zararlÄ± alÄ±ÅŸkanlÄ±klar ile mÃ¼cadele, trafik, yol ve yolcu gÃ¼venliÄŸi, suÃ§un Ã¶nlenmesi, afet yÃ¶netimi, nÃ¼fus hizmetleri ve dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§le mÃ¼cadele gibi konular eklenecek.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â TÃ¼rkiyeâ€™ye giriÅŸlerine izin verilmeyecek yabancÄ±larÄ±n "kabul edilemeyen yolcu" kapsamÄ±na alÄ±narak, iÅŸlemleri sonuÃ§lanÄ±ncaya kadar sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nda kendileri iÃ§in belirlenecek alanlarda bekletilmeleri hususlarÄ± da dÃ¼zenleniyor.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â YabancÄ±lar ve UluslararasÄ± Koruma Kanunu'nda yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikle, GÃ¶Ã§ Ä°daresi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ gerektiÄŸinde ilgili kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini alarak, kamu dÃ¼zeni veya kamu gÃ¼venliÄŸi ya da kamu saÄŸlÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan TÃ¼rkiye'ye girmesinde sakÄ±nca gÃ¶rÃ¼len yabancÄ±larÄ±n Ã¼lkeye giriÅŸini yasaklayabilecek.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Vize veya ikamet izni sÃ¼resi sona eren ve bu durumlarÄ± yetkili makamlarca tespit edilmeden Ã¶nce TÃ¼rkiye dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmak iÃ§in valiliklere baÅŸvuruda bulunup hakkÄ±nda sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etme kararÄ± alÄ±nan yabancÄ±lara, idari para cezalarÄ±nÄ± Ã¶demiÅŸ olmalarÄ± ve Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca belirlenen ihlal sÃ¼relerini aÅŸmamalarÄ± kaydÄ±yla TÃ¼rkiye'ye giriÅŸ yasaÄŸÄ± kararÄ± alÄ±nmayabilecek.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Kamu dÃ¼zeni, kamu gÃ¼venliÄŸi veya kamu saÄŸlÄ±ÄŸÄ± sebebiyle Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼kÃ§e idari para cezalarÄ± ve kamu alacaklarÄ± sebebiyle ise valiliklerce yabancÄ±larÄ±n Ã¼lkeye kabulÃ¼ Ã¶n izin ÅŸartÄ±na baÄŸlanabilecek.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Ä°kamet izni baÅŸvurularÄ±, yetkili aracÄ± kurum tarafÄ±ndan da yapÄ±labilecek.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca gerekli gÃ¶rÃ¼len durumlarda ikamet izni baÅŸvurularÄ±nda azami 3 yÄ±l geÃ§erli sÃ¶zleÅŸmelerle ve ikamet izni aracÄ±lÄ±k hizmet bedelinin yÃ¼zde 20'sinin genel bÃ¼tÃ§eye aktarÄ±lmasÄ± kaydÄ±yla ikamet izni aracÄ±lÄ±k hizmeti sunacak yetkili aracÄ± kurumlar Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ±nÄ±n onayÄ±yla gÃ¶revlendirilebilecek.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Buna iliÅŸkin iÅŸlemlerde Devlet Ä°hale Kanunu ile Kamu Ä°hale Kanunu hÃ¼kÃ¼mleri uygulanmayacak. AlÄ±nacak payÄ±n genel bÃ¼tÃ§eye Ã¶zel gelir olarak kaydedilmesine ve bakanlÄ±k bÃ¼tÃ§esinin ilgili tertiplerine Ã¶zel Ã¶denek yazÄ±lmasÄ±na CumhurbaÅŸkanÄ± yetkili olacak.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â "Ä°nsani ikamet izni" Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca belirlenen sÃ¼relerle sÄ±nÄ±rlÄ± olmak kaydÄ±yla ve GÃ¶Ã§ Ä°daresi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n onayÄ± alÄ±narak verilebilecek ve bu izinler uzatÄ±labilecek.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â SÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etme kararÄ±na iliÅŸkin yabancÄ± veya yasal temsilcisi ya da avukatÄ±nÄ±n, sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etme kararÄ±na karÅŸÄ±, kararÄ±n tebliÄŸinden itibaren 15 gÃ¼n olan idare mahkemesine baÅŸvurma sÃ¼resi, 7 gÃ¼n olarak deÄŸiÅŸtiriliyor.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â DÃ¼zenlemeyle ayrÄ±ca "TÃ¼rkiye'ye yasal giriÅŸ veya TÃ¼rkiye'den yasal Ã§Ä±kÄ±ÅŸ hÃ¼kÃ¼mlerini ihlal edenler"e ek olarak, "Bu hÃ¼kÃ¼mleri ihlale teÅŸebbÃ¼s edenler" de sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etme kararÄ± alÄ±nacaklar listesinde yer alacak.Â Â Â Â Â

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48 SAAT Ä°Ã‡Ä°NDE GÃ–TÃœRÃœLECEK

YabancÄ±lar ve UluslararasÄ± Koruma Kanunu'nda deÄŸiÅŸiklik Ã¶ngÃ¶ren teklife gÃ¶re, hakkÄ±nda sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etme kararÄ± alÄ±nanlardan; kaÃ§ma ve kaybolma riski bulunan, TÃ¼rkiye'ye giriÅŸ veya Ã§Ä±kÄ±ÅŸ kurallarÄ±nÄ± ihlal eden, sahte ya da asÄ±lsÄ±z belge kullanan, kabul edilebilir bir mazereti olmaksÄ±zÄ±n TÃ¼rkiye'den Ã§Ä±kmalarÄ± iÃ§in tanÄ±nan sÃ¼rede Ã§Ä±kmayan, kamu dÃ¼zeni, kamu gÃ¼venliÄŸi veya kamu saÄŸlÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan tehdit oluÅŸturanlar hakkÄ±nda valilik tarafÄ±ndan idari gÃ¶zetim kararÄ± alÄ±nacak ya da idari gÃ¶zetime alternatif yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼kler getirilecek. HakkÄ±nda idari gÃ¶zetim kararÄ± alÄ±nan yabancÄ±lar, yakalamayÄ± yapan kolluk birimince geri gÃ¶nderme merkezlerine 48 saat iÃ§inde gÃ¶tÃ¼rÃ¼lecek.Â Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Ä°dari gÃ¶zetimin devamÄ±nda zaruret olup olmadÄ±ÄŸÄ±, valilik tarafÄ±ndan her ay dÃ¼zenli olarak deÄŸerlendirilecek. Gerek gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nde, 30 gÃ¼nlÃ¼k sÃ¼re beklenilmeyecek. Ä°dari gÃ¶zetimin devamÄ±nda zaruret gÃ¶rÃ¼lmeyen yabancÄ±lar iÃ§in idari gÃ¶zetim derhal sonlandÄ±rÄ±lacak ve bu yabancÄ±lara, idari gÃ¶zetime alternatif yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼kler getirilecek.Â Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Ä°dari gÃ¶zetim altÄ±na alÄ±nan yabancÄ±larÄ±n uyruklarÄ±nÄ±n tespit edilmesi amacÄ±yla elektronik ve iletiÅŸim cihazlarÄ± incelenebilecek. Ä°nceleme sonucunda elde edilen veriler bu amaÃ§ dÄ±ÅŸÄ±nda kullanÄ±lamayacak.Â Â Â Â Â Â

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Ä°DARÄ° GÃ–ZETÄ°ME ALTERNATÄ°F YÃœKÃœMLÃœLÃœKLER

Â Â Â Â Â Â Â Â Teklifle, dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§le mÃ¼cadele etmek amacÄ±yla idari gÃ¶zetime alternatif yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼kler ile bunlara iliÅŸkin usul ve esaslar belirleniyor.Â Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â HakkÄ±nda idari gÃ¶zetim kararÄ± alÄ±nan yabancÄ±lar ya da idari gÃ¶zetimi sonlandÄ±rÄ±lan yabancÄ±lara, belirli adreste ikamet etme, bildirimde bulunma, aile temelli geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ, geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±, kamu yararÄ±na hizmetlerde gÃ¶nÃ¼llÃ¼lÃ¼k esasÄ±yla gÃ¶rev alma, teminat ve elektronik izleme idari gÃ¶zetime alternatif yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼k olarak getirilebilecek.Â Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â YabancÄ±ya, bu yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerden bir ya da birkaÃ§Ä±nÄ±n getirilmesi durumunda, bu sÃ¼re 24 ayÄ± geÃ§emeyecek.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Ä°dari gÃ¶zetim kararÄ± kapsamÄ±nda olup da idari gÃ¶zetim altÄ±na alÄ±nmayan yabancÄ±lara bu yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerden birinin ya da birkaÃ§Ä±nÄ±n getirilmesi zorunlu olacak.Â Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Ä°dari gÃ¶zetime alternatif yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klere tabi tutulduÄŸu yabancÄ±ya veya yasal temsilcisine ya da avukatÄ±na gerekÃ§eleri ile birlikte tebliÄŸ edilecek. HakkÄ±nda idari gÃ¶zetime alternatif yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼kler getirilen yabancÄ±, bir avukat tarafÄ±ndan temsil edilmiyorsa kendisi veya yasal temsilcisi, kararÄ±n sonucu, itiraz usulleri ve sÃ¼releri hakkÄ±nda bilgilendirilecek.Â Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Elektronik izleme yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ne tabi tutulan yabancÄ± veya yasal temsilcisi ya da avukatÄ± bu karara karÅŸÄ± sulh ceza hakimine baÅŸvurabilecek. BaÅŸvuru yabancÄ±nÄ±n tabi tutulduÄŸu idari yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ durdurmayacak. Sulh ceza hakimi incelemeyi beÅŸ gÃ¼n iÃ§inde sonuÃ§landÄ±racak ve bu karar kesin olacak.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Ä°dari gÃ¶zetime alternatif yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klere uymayan yabancÄ±lar idari gÃ¶zetim altÄ±na alÄ±nabilecek. ?Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â YabancÄ±ya teminat yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ getirilmesi ve yabancÄ±nÄ±n teminat sÃ¼resi iÃ§erisinde mÃ¼cbir sebepler ve mahkeme sÃ¼recinin sona ermemesi halleri saklÄ± kalmak kaydÄ±yla TÃ¼rkiye'den Ã§Ä±kmamasÄ± durumunda teminat Hazineye irat kaydedilecek.Â Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Teklifle, Ã§ocuklarÄ±n geri gÃ¶nderme merkezinde yalnÄ±zca ebeveynlerinin refakatinde barÄ±ndÄ±rÄ±labilmesi, refakatsiz Ã§ocuklarÄ±n Aile, Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler BakanlÄ±ÄŸÄ±nca barÄ±ndÄ±rÄ±lmalarÄ± saÄŸlanÄ±yor.Â Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Teklife gÃ¶re, sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilecek yabancÄ±larÄ±n parasÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± seyahat masraflarÄ±nÄ±n tamamÄ±na yetiyorsa bu tutar yabancÄ±dan karÅŸÄ±lanacak. YabancÄ±larÄ±n parasÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± seyahat masraflarÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamÄ±yorsa seyahat masraflarÄ± GÃ¶Ã§ Ä°daresi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanacak ve yabancÄ±nÄ±n mevcut parasÄ± belirlenerek, temel gereksinimleri karÅŸÄ±layacak miktar haricinde Hazineye irat kaydedilecek. Masraflar geri Ã¶denmediÄŸi sÃ¼rece, yabancÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'ye giriÅŸine izin verilmeyebilecek.Â Â Â Â Â Â

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GÃ–NÃœLLÃœ GERÄ° DÃ–NÃœÅž

Â Â Â Â Â Â Â Â HakkÄ±nda sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etme kararÄ± alÄ±nmÄ±ÅŸ ve Ã¼lkesine gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olarak geri dÃ¶nmek isteyen dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§menlerden GÃ¶Ã§ Ä°daresi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n uygun gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ kiÅŸilere ayni veya nakdi destek saÄŸlanabilecek. DÃ¼zensiz gÃ¶Ã§menlerin gÃ¶nÃ¼llÃ¼ geri dÃ¶nÃ¼ÅŸlerine iliÅŸkin Ã§alÄ±ÅŸmalar uluslararasÄ± kuruluÅŸlar, kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ± ve sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±yla iÅŸ birliÄŸi halinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼lebilecek.

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REFAKATSÄ°Z Ã‡OCUKLARÂ Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Teklifle, uluslararasÄ± koruma baÅŸvurusunda bulunan refakatsiz Ã§ocuklar hakkÄ±nda uygulanacak hÃ¼kÃ¼mler de belirleniyor.Â Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Buna gÃ¶re, refakatsiz Ã§ocuklarla ilgili tÃ¼m iÅŸlemlerde Ã§ocuÄŸun yÃ¼ksek yararÄ±nÄ±n gÃ¶zetilmesi esas olacak. BaÅŸvuru alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± andan itibaren, haklarÄ±nda Ã‡ocuk Koruma Kanunu hÃ¼kÃ¼mleri uygulanacak. Fiziki gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ ile beyan ettiÄŸi yaÅŸÄ± uyumlu gÃ¶rÃ¼lmeyen yabancÄ±larÄ±n Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca saÄŸlÄ±k kuruluÅŸlarÄ±nda yaÅŸ tespiti yaptÄ±rÄ±larak 18 yaÅŸÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼k olduÄŸu tespit edilenler, Aile, Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler BakanlÄ±ÄŸÄ± il mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerine teslim edilecek. Refakatsiz Ã§ocuÄŸun gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ dikkate alÄ±narak Aile, Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan, uygun konaklama yerlerine veya yetiÅŸkin akrabalarÄ±nÄ±n veya koruyucu bir ailenin yanÄ±na yerleÅŸtirilecek.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Teklife gÃ¶re, uluslararasÄ± koruma baÅŸvurusu sahibi kimlik belgesinin geÃ§erlilik sÃ¼resi ile uzatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin usul ve esaslar Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenecek.Â Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â UluslararasÄ± koruma baÅŸvurularÄ±, kayÄ±t tarihinden itibaren en geÃ§ 6 ay iÃ§inde GÃ¶Ã§ Ä°daresi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan sonuÃ§landÄ±rÄ±lacak. KararÄ±n bu sÃ¼re iÃ§erisinde verilememesi halinde baÅŸvuru sahibi bilgilendirilecek. Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼k bu yetkilerini valiliklere devredebilecek.Â Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â DÃ¼zenlemeyle uluslararasÄ± koruma statÃ¼sÃ¼ne ÅŸartlÄ± mÃ¼lteci ve ikincil koruma statÃ¼leri ekleniyor.Â Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Buna gÃ¶re, mÃ¼lteci, ÅŸartlÄ± mÃ¼lteci ve ikincil koruma statÃ¼sÃ¼ verilenlere yabancÄ± kimlik numarasÄ±nÄ± iÃ§eren kimlik belgesi dÃ¼zenlenecek. Kimlik belgeleri hiÃ§bir harca tabi olmayÄ±p ikamet izni yerine geÃ§ecek. Kimlik belgelerinin ÅŸekil, iÃ§erik, geÃ§erlilik sÃ¼resi ile uzatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin usul ve esaslar Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenecek.Â Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Teklifle, halihazÄ±rda ÅŸartlÄ± mÃ¼lteci statÃ¼sÃ¼ alarak Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã¼lkeye Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yapan veya yerleÅŸtirilen yabancÄ±larÄ±n statÃ¼lerinin sona ermesine iliÅŸkin dÃ¼zenleme yapÄ±lÄ±yor.Â Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â UluslararasÄ± koruma statÃ¼sÃ¼ sahibi kiÅŸi; kendi isteÄŸiyle TÃ¼rkiye'den ayrÄ±lÄ±rsa, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bir Ã¼lkenin korumasÄ±ndan faydalanÄ±rsa, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bir Ã¼lkeye insani nedenler veya yeniden yerleÅŸtirme kapsamÄ±nda kabul edilirse, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bir Ã¼lkeye Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yaparsa ya da Ã¶lÃ¼rse uluslararasÄ± koruma statÃ¼sÃ¼ sona erecek.Â Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Herhangi bir saÄŸlÄ±k gÃ¼vencesi olmayan ve Ã¶deme gÃ¼cÃ¼ bulunmayanlar uluslararasÄ± koruma baÅŸvuru kaydÄ±ndan itibaren 1 yÄ±l sÃ¼re ile Sosyal Sigortalar ve Genel SaÄŸlÄ±k SigortasÄ± Kanunu hÃ¼kÃ¼mlerine tabi olacak. Ã–zel ihtiyaÃ§ sahipleri ve Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca sigorta kaydÄ±nÄ±n devamÄ± uygun gÃ¶rÃ¼lenler iÃ§in 1 yÄ±l sÃ¼re sÄ±nÄ±rÄ± aranmayacak. Genel SaÄŸlÄ±k SigortasÄ±ndan faydalanacak kiÅŸilerin primlerinin Ã¶denmesi iÃ§in GÃ¶Ã§ Ä°daresi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ bÃ¼tÃ§esine Ã¶denek konulacak. Primleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼k tarafÄ±ndan Ã¶denenlerden Ã¶deme gÃ¼Ã§lerine gÃ¶re primin tamamÄ± veya belli bir oranÄ± talep edilecek. BaÅŸvurusu hakkÄ±nda idarece olumsuz karar verilen yabancÄ±lar Genel SaÄŸlÄ±k SigortasÄ± kapsamÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±lacak.Â Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Ä°dari para cezasÄ± verilmesi gerektiren haller arasÄ±na; idari gÃ¶zetime alternatif yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klere iliÅŸkin hÃ¼kÃ¼mlere uymayanlar da ekleniyor. Buna gÃ¶re, idari gÃ¶zetime alternatif yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klere iliÅŸkin hÃ¼kÃ¼mlere uymayanlara bin TL idari para cezasÄ± uygulanacak. Teklifle, idari para cezasÄ± verilmesi gerektiren haller arasÄ±na; geÃ§erli seyahat belgesi veya izni olmayan yabancÄ± ÅŸahÄ±slarÄ±n barÄ±nmasÄ±na, konaklamasÄ±na imkan saÄŸlayan ve mÃ¼lkiyetindeki gayrimenkulÃ¼ bunlara kiralayanlar da ekleniyor.Â Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Teklifte, Genel Kolluk Disiplin HÃ¼kÃ¼mleri HakkÄ±nda Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanununda yer alan emniyet teÅŸkilatÄ± disiplin kurullarÄ±nca verilen kararlarÄ±n kesinleÅŸmesine iliÅŸkin dÃ¼zenlemede yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikle her sÄ±nÄ±ftan personel hakkÄ±nda verilen meslekten Ã§Ä±karma cezalarÄ±nÄ±n Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ±nÄ±n onayÄ± ile kesinleÅŸmesi yÃ¶nÃ¼nde dÃ¼zenleme Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.Â Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± onayÄ±na sunulan yÃ¼ksek disiplin kurulu kararlarÄ±ndan uygun gÃ¶rÃ¼lmeyenler, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± YÃ¼ksek Disiplin Kurulunca kesin karara baÄŸlanabilecek.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Genel Kolluk Disiplin HÃ¼kÃ¼mleri HakkÄ±nda Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun'unda yer alan Emniyet Personeli Disiplin Amirlerini Ceza Yetkileri Ã§izelgesi gÃ¼ncellenerek, Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ bÃ¼nyesindeki baÅŸkanlÄ±klarÄ±n yÃ¶neticisi olan baÅŸkanlar ve merkeze baÄŸlÄ± illerde kurulan Ã–zel Harekat MÃ¼dÃ¼rlÃ¼kleri yÃ¶neticisi olan mÃ¼dÃ¼rler disiplin amiri olarak ekleniyor.

Â Â Â Â Â Â Â Â Teklifle, Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Ã–zel Harekat ek tazminatÄ±nÄ±n Ã¶deneceÄŸi birliklerin belirlenmesi hususunda Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkili kÄ±lÄ±nÄ±yor.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Komisyonda yapÄ±lan oylamalarla teklife 3 madde ihdas edildi.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Buna gÃ¶re, TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°dari TeÅŸkilatÄ± Kanununda yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikle, Meclis Ä°ÅŸletme ve YapÄ±m BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶revleri arasÄ±na, TBMM uhdesindeki kÃ¼ltÃ¼r ve tabiat varlÄ±ÄŸÄ± niteliÄŸi taÅŸÄ±yan taÅŸÄ±nÄ±r ve taÅŸÄ±nmaz kÃ¼ltÃ¼r varlÄ±klarÄ±nÄ±n rÃ¶lÃ¶ve, restorasyon, restitÃ¼syon ve konservasyon projeleri, sokak saÄŸlÄ±klaÅŸtÄ±rma, Ã§evre dÃ¼zenleme projeleri ve bunlarÄ±n uygulamalarÄ± ile deÄŸerlendirme, muhafaza, nakil iÅŸleri ve kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± gerektiÄŸinde ilgili kamu kurum kuruluÅŸlarÄ±yla iÅŸbirliÄŸi iÃ§erisinde yapma veya yaptÄ±rma eklenecek.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Meclis uhdesindeki kÃ¼ltÃ¼r ve tabiat varlÄ±ÄŸÄ± niteliÄŸi taÅŸÄ±yan taÅŸÄ±nÄ±r ve taÅŸÄ±nmaz kÃ¼ltÃ¼r varlÄ±klarÄ±ndan mÃ¼zecilik faaliyetleri ve benzeri hizmetler nedeniyle saÄŸlanan her tÃ¼rlÃ¼ gelir genel bÃ¼tÃ§eye Ã¶zel gelir, buralarÄ±n bakÄ±m ve onarÄ±mÄ± iÃ§in yapÄ±lan ÅŸartlÄ± baÄŸÄ±ÅŸlar ve yardÄ±mlar ise Kamu Mali YÃ¶netimi ve Kontrol Kanununun "baÄŸÄ±ÅŸ ve yardÄ±mlar" dÃ¼zenlemesi kapsamÄ±nda gelir kaydedilecek.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Ã–zel gelir kaydedilen tutarlar, TBMM'ye baÄŸlÄ± kÃ¼ltÃ¼r ve tabiat varlÄ±ÄŸÄ± niteliÄŸi taÅŸÄ±yan taÅŸÄ±nÄ±r ve taÅŸÄ±nmaz kÃ¼ltÃ¼r varlÄ±klarÄ±nÄ±n bakÄ±m, onarÄ±m, muhafaza, iyileÅŸtirme ve iÅŸletilmesinde kullanÄ±lmak Ã¼zere Meclis bÃ¼tÃ§esinin mevcut veya yeni aÃ§Ä±lacak tertiplerine Ã¶zel Ã¶denek kaydedilecek. Bu Ã¶deneklerden kullanÄ±lmayan kÄ±sÄ±mlar ise ertesi yÄ±l bÃ¼tÃ§esine devren Ã¶zel Ã¶denek kaydedilecek.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Meclis BasÄ±n, YayÄ±n ve Halkla Ä°liÅŸkiler BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, TBMM uhdesindeki mÃ¼zelerde tÃ¼m mÃ¼zecilik hizmetlerini yerine getirecek, bu mÃ¼zelerin ulusal ve uluslararasÄ± tanÄ±tÄ±mÄ±nÄ± yapacak veya yaptÄ±racak, bu amaÃ§la faaliyetlerde bulunup ilgili kuruluÅŸlarla kÃ¼ltÃ¼rel alanlarda iÅŸ birliÄŸi yapacak; mÃ¼zelerin onarÄ±m, restorasyon, teÅŸhir ve mÃ¼zecilikle ilgili teknik hizmetlerini gerektiÄŸinde Ä°ÅŸletme ve YapÄ±m BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±yla birlikte yÃ¼rÃ¼tecek.Â

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