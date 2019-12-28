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DHA
Haber Giriş: 28.12.2019 - 19:25,Son Güncelleme:/

İçişleri Bakanlığı’dan ’yerli otomobil’ paylaşımı

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İçişleri Bakanlığı’dan ’yerli otomobil’ paylaşımı

İçişleri Bakanlığı, "Jandarma Genel Komutanlığımız ve Emniyet Genel Müdürlüğümüz, Türkiye’nin otomobili ile 2022’ye şimdiden hazır" mesajını paylaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin ilk yerli otomobilinin fotoğrafını trafik polisi aracı olarak sosyal medya hesabı Twitter’da, "Kendimize inandığımızda ve kendimize güvendiğimizde aşamayacağımız engel yoktur. Türkiye’nin otomobili hayırlı uğurlu olsun. Halkın huzur ve güveni için kullanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" mesajıyla paylaştı.

Ardından Jandarma Genel Komutanlığı da Türkiye’nin ilk yerli otomobilinin fotoğraflarını jandarma trafik aracı olarak Twitter hesabında paylaştı. ’Biz çok elektrik aldık’ etiketi ile yapılan paylaşımda "Türkiyenin otomobili ile milletimizin emrinde olmak, milletimizin hizmetine koşmak, geleceğe güvenle bakmak için sabırsızlıkla 2022’yi bekliyoruz, hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı.

İçişleri Bakanlığı’dan ’yerli otomobil’ paylaşımı

Hem Emniyet Genel Müdürlüğü hem de Jandarma Genel Komutanlığı’nın mesajları, daha sonra İçişleri Bakanlığı’nın resmi Twitter hesabından paylaşıldı. Bakanlık paylaşımında, "Jandarma Genel Komutanlığımız ve Emniyet Genel Müdürlüğümüz, Türkiye’nin otomobili ile 2022ye şimdiden hazır. Emniyet ve asayiş, emin ellerde" ifadeleri kullanıldı.

İçişleri Bakanlığı’dan ’yerli otomobil’ paylaşımı

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