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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.03.2019 - 10:16, Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

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İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

İçişleri Bakanlığı tarafından başvurusu alınan 1.200 personel alımı için süreç şubat ayının son günlerinde sona ermişti. Büro personeli başta olmak üzere toplam 6 farklı unvanda gerçekleştirilen İçişleri Bakanlığı personel alımı başvurusu için gözler sonuç aşamasına çevrildi. Peki, İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman yayımlanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları için geri sayım başladı. Sözlü mülakat aşamasına katılım sağlayacak olan adaylar, İçişleri Bakanlığının yapacağı sonuç açıklama ekranına odaklandı. Peki, İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İçişleri Bakanlığı tarafından alınacak olan personel alımı sonuçları, kurumun yaptığı değerlendirmelere göre 21 Mart 2019 tarihinde erişime açılacak. 

Konuyla ilgili bir duyuru yayımlayan İçişleri Bakanlığı, adaylarla şu bilgileri paylaştı;

"4/B Sözleşmeli Personel Sınavına başvuran fakat İş Talep Formunun çıktısını alamayan adaylar, turkiye.gov.tr sitesindeki sınav başvuru linkinden (https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-bakanligi-personel-sinav-basvurusu) giriş yaparak en geç 13 Mart 2019 tarihi saat 16:30’a kadar İş Talep Formlarını alabileceklerdir."

SÖZLÜ SINAVDA NELER SORULACAK?

4/B sözleşmeli personel alımı sözlü olarak tek aşamada yapılır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, ilgili Sınav Komisyonunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan) ,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, konularında (10 puan), olmak üzere 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.
Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

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