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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.03.2019 - 08:01, Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı personel alımı için ilk sonuçları açıkladı

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İçişleri Bakanlığı personel alımı için ilk sonuçları açıkladı

İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan 1.200 personel alımı için süreç devam ediyor. Bünyesine büro personeli, arşiv uzmanı, teknisyen ve mühendis gibi birçok pozisyondan alımı yapacağını açıklayan İçişleri Bakanlığı, kurumun internet sitesi üzerinden sözlü mülakat aşamasına yönelik bazı sonuçları erişime açtı. İşte, sonuçların açıklanacağı tarih ve sözlü mülakat sürecine dair bazı bilgiler

İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları için vatandaşların sorgulamaları devam ediyor. Binlerce kişinin başvuru işlemlerini gerçekleştirdiği ve sonuç aşamasına kilitlendiği İçişleri Bakanlığı personel alımı süreci için sözlü mülakata katılmaya hak kazanan kişilerin listesi geçtiğimiz hafta yayımlanmıştı. Peki, İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

SÖZLÜ MÜLAKATA GİRECEK OLAN ADAYLAR BELİRLENDİ

İçişleri Bakanlığı sözlü mülakata girmeye hak kazanan kişilerin isimlerini resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. iriş (Sözlü) Sınavına katılmaya hak kazanan adaylar İş Talep Formunun çıktısı ile ilanda belirtilen diğer sınav başvuru belgelerini 06-13 Mart 2019 tarihleri arasında mesai saatleri içinde bulundukları İlin Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüklerine imza karşılığı elden teslim edecekler.

SÖZLÜ MÜLAKATA HAK KAZANANLAR İÇİN İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İçişleri Bakanlığı tarafından alınacak olan personel alımı sonuçları, kurumun yaptığı değerlendirmelere göre 21 Mart 2019 tarihinde erişime açılacak. 

SÖZLÜ SINAVDA NELER SORULACAK?

4/B sözleşmeli personel alımı sözlü olarak tek aşamada yapılır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, ilgili Sınav Komisyonunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan) ,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, konularında (10 puan), olmak üzere 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.
Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

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