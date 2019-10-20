İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?
İçişleri Bakanlığınca 45 uzman yardımcısı istihdam edilecek. Söz konusu alım hakkında detayların Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, İçişleri Bakanlığı uzman yardımcısı alımının ayrıntıları merak konusu oldu. Peki, İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?
Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında boş bulunan kadrolara 45 il göç uzman yardımcısı yerleştirilecek. İşte, İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru şartları...
Başvurularda, ilgili KPSS puan türlerinden 80 ve üzeri alma, 35 yaşını doldurmamış olma şartları aranacak. Giriş Sınavı başvuruları, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından "https://aybu.edu.tr/gpm/" internet sayfasında ilan edilecek bağlantı adresi üzerinden online alınacak.
Başvurular 18 Ekim'de başlayacak ve 28 Ekim Pazartesi günü saat 17.00'de sona erecek.
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