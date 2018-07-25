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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.07.2018 - 16:26, Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı Nüfus Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı

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İçişleri Bakanlığı Nüfus Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı

İçişleri Bakanlığı görev alanında bulunan Nüfus Müdürlükleri için büro personeli alımı ön başvuru sonuçları açıklandı. Türkiye genelinde ihtiyaç olan bölümlere yapılacak olan alımlar için sözlü sınava katılacak olan adaylar, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı adres üzerinden giriş yaparak detayları öğrenebilecek. Peki, İçişleri Bakanlığı Nüfus Müdürlüğü sözleşmeli büro personeli alımı sonuçları nereden ve nasıl öğrenilecek? İşte, o detaylar

Nüfus Müdürlüklerine yapılan olan büro personeli alımı için sözlü sınav aşamasına geçiliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınav aşamalarına dahil edilecek olan adaylar, sınavda başarılı puan almaları halinde atamaya tabi tutulacak. Peki, İçişleri Bakanlığı Nüfus Müdürlüğü ön başvuru sonuçları ve sözlü sınav yerleri nereden ve nasıl öğrenilecek? İşte, o konu hakkında merak edilen detaylar...

Sonuçların açıklanmasının ardından bakanlıktan yapılan açıklama şöyle;

Bakanlığımız taşra teşkilatı, Valilik, Kaymakamlık, İl ve İlçe nüfus birimlerinde istihdam edilmek üzere toplam 1117 adet Sözleşmeli  (4/B) Büro Personeli pozisyonlarına personel alımı Giriş (Sözlü) Sınavına katılmaya hak kazanan adaylar İş Talep Formunun çıktısı ile ilanda belirtilen diğer sınav başvuru belgelerini 26-31 Temmuz 2018 tarihleri arasında mesai saatleri içinde bulundukları İlin Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüklerine imza karşılığı elden teslim edeceklerdir. 

SÖZLÜ SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Sözlü sınavlar, taşra teşkilatında ilan edilen pozisyonlar için bölgesel olarak 7 ilde 3 Eylül 2018 tarihinde eş zamanlı olarak başlayacak. 

SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SÖZLÜ SINAVDA NELER SORULACAK?

Sözlü sınav, Genel Yetenek, Genel Kültür, Anayasa, İdare Hukuku, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile İçişleri Bakanlığının görev alanına giren konulardan oluşur.

Bölgesel Sınav Komisyonlarında (İstanbul ilinde iki ayrı Komisyon olmak üzere), Bakanlık tarafından görevlendirilecek bir (1) başkan ve dört (4) üye yer alacak.

4/B sözleşmeli büro personeli alımı sözlü olarak tek aşamada yapılır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, Bölgesel Sınav Komisyonunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan) ,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, konularında (10 puan), olmak üzere 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların giriş(sözlü) sınav puanı tespit edilir. Giriş(sözlü) sınavında 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır

SONUÇLARA İTİRAZ MÜMKÜN OLACAK

Kesin Olmayan Giriş(Sözlü) Sınavı Başarı Listelerine itirazlar, listelerin ilan edildiği tarihten itibaren 2 iş günü içinde mesai saatleri içerisinde adayların sınava girdikleri Bölgesel Sınav Komisyonlarına bir dilekçe ile itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir.

İlgili sınav komisyonları itirazları 3 iş günü içinde sonuçlandıracaktır. İtiraz sonuçlarına göre asıl ve yedek adaylardan oluşan Kesinleşmiş Giriş(Sözlü) Sınavı Başarı Listeleri belirlenecek tarihte www.icisleri.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

Bölgesel sınav komisyonlarınca verilen kararlar kesin olup ilan edilen süre içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.

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