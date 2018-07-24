İçişleri Bakanlığı Nüfus Müdürlüğü başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
İçişleri Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Nüfus Müdürlüklerine personel alımı için değerlendirme sürecine girildi. 16-20 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen başvuru sürecinin sona ermesinin ardından sözlü sınav yerleri için değerlendirmeye devam eden İçişleri Bakanlığı, adayların merakla beklediği başvuru sonuçlarını erişime açacak. Peki, İçişleri Bakanlığı Nüfus Müdürlüğü başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, sözlü sınav yerleri ve başvuru sonuçları hakkında bazı bilgiler
Nüfus Müdürlüğü bünyesine yapılacak olan alımla ilgili başvuru sonuçları, İçişleri Bakanlığı tarafından erişime açılacak. Sözlü sınav aşamasıyla devam edecek olan Nüfus Müdürlüğü başvuru sonuçları, belirlenen tarihte adaylar tarafından sorgulanabilecek. Peki, İçişleri Bakanlığı Nüfus Müdürlüğü bünyesine yapılacak olan başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Müracaatlar tamamlandıktan sonra adaylar il tercihlerine göre lisans mezunları KPSSP(3) puan türü ve ön lisans mezunları ise KPSSP(93) puan türü esas alınarak en yüksek puana sahip adaydan başlanarak puan sıralamasına tabi tutulacak olup, her il için KPSS(B) Grubu puan türlerine göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı kadar aday, giriş(sözlü) sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait il bazlı listeler 25 Temmuz 2018
tarihinde Bakanlığın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecektir Aynı puan türü ve pozisyon için başvuran adaylardan en son adayın aldığı puan ile aynı puana sahip adaylar da giriş(sözlü) sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Aynı puana sahip adaylar soyadı sıralamasına göre ilan edilecektir.
Bölgesel sınav komisyonları, sınav başvuru belgelerini teslim eden adayların, gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarını kontrol edeceklerdir. Şartları taşıyan adaylar, giriş(sözlü) sınavına alınacaktır. Süresi içerisinde başvuru belgelerini teslim etmeyen adaylar ile belgeler üzerinde yapılan incelemede şartları taşımadığı tespit edilen adaylar, giriş(sözlü) sınavına alınmayacaktır.
SÖZLÜ SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Giriş(sözlü) sınavına girmeye hak kazanan adaylara ait günlü katılım listeleri, sınav yerleri, sınav tarihleri ve ilgili diğer bilgiler Bakanlığın (www.icisleri.gov.tr) internet adresinde ilan edilecektir.
Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri Bölgesel Sınav Komisyonunun bulunduğu sınav yerinde hazır bulunmaları ve yanlarında onaylı kimlik belgelerinden (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.
İller Ek-2 sayılı tabloda gruplandırılarak her grup illerin hizalarında bölgesel sözlü sınav yerleri belirtilmiştir. Adaylar İş Talep Formunda tercih ettikleri il için Ek-2 sayılı tabloda, o ilin yer aldığı grubun hizasında gösterilen bölgesel sınav yerindeki ilde sınava katılacaklardır. Sözlü sınavlar, taşra teşkilatında ilan edilen pozisyonlar için bölgesel olarak 7 ilde 3 Eylül 2018 tarihinde eş zamanlı olarak başlayacak olup, sınavlar Ek-2 sayılı listede gösterilen sınav yerindeki ilgili sınav komisyonlarınca yapılacaktır.
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