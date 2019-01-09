İçişleri Bakanlığı nüfus memuru alımı ne zaman? Bin 170 nüfus memuru istihdam edilecek
2018'in son aylarından bu yana gündemde olan nüfus memuru alımına yönelik beklentiler, yeni yılın başlamasıyla birlikte yoğunlaşmaya başladı. Konuya dair 2018'in Ekim ayında açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlık bünyesine bin 170 nüfus memuru alınacağını söylemişti. Peki, İçişleri Bakanlığı nüfus memuru alımı ne zaman? Bin 170 nüfus memuru alımı ne zaman başlayacak?
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİ) bünyesine alınacak bin 170 nüfus memuru için bekleyiş devam ediyor. Bu kapsamda beklenti içinde olan çok sayıda vatandaş, konuya dair yeni bir gelişme olup olmadığını öğrenmek adına araştırmalarına hız verdi. İşte, İçişleri Bakanlığı nüfus memuru alımı hakkında detaylar...
2018'in Ekim ayında bin 170 nüfus memurunun istihdam edileceği bilgisini veren Süleyman Soylu, sürecin 1 ay içerisinde başlayacağını ifade etmişti. Nüfus memuru alımı ilanının yayımlanması ardından başvuru süreci başlayacak. Söz konusu memur alımı hakkında henüz gelişme yok. Detaylar belli oldukça haberimizden takip edebilirsiniz.
GEÇMİŞ YILLARDA YAPILAN ALIMDA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİ?
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak,
2- En az ön lisans mezunu olmak,
3-1 Ocak 2017 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1982 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar)
4- 2016 Yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; Lisans mezunları için KPSSP3, Ön lisans mezunları için KPSSP93 puan türlerinden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla KPSS puan türü esas alınarak yapılacak başarı puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyonun 4 katı adayın içerisinde bulunmak.
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