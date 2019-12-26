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Gündem
AA
26.12.2019 - 19:12, Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı müfettişleri bilgi aldı

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İçişleri Bakanlığı müfettişleri bilgi aldı

Eski CHP milletvekili Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkındaki iddialarına ilişkin müfettişlere bilgi verdi.

Edinilen bilgiye göre, Aygün'ün, Yavaş ve CHP'li bazı Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleriyle ilgili iddialarını araştırmak üzere görevlendirilen İçişleri Bakanlığı müfettişleri çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Aygün'ün bilgisine başvuran Bakanlık müfettişleri, CHP'li Meclis üyeleri ile yapılan görüşmeye ilişkin ayrıntılı bilgi aldı ve belgeleri talep etti.

Bakanlık müfettişlerinin, Aygün'ün iddialarında adı geçen CHP'li Belediye Meclis üyeleri ile Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının da bilgisine başvuracağı öğrenildi.

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