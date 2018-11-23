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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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23.11.2018 - 09:43, Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne 45 personel alıyor

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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne 45 personel alıyor

İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesine 45 personel alımı yapmaya hazırlanıyor. Uzman Yardımcısı kadrolarına yapılacak olan alımlar hakkında ilan detaylarını yayımlayan İçişleri Bakanlığı, bu süreçte KPSS puanlarına ağırlık verecek. Peki, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü personel alımı süreci nasıl işleyecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 45 personel alımı hakkında detayları yayımladı. 26 Kasım tarihinde başlayacak olan başvuru süreci, 7 Aralık Cuma günü sona erecek. Peki, İçişleri Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
2- En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, ilanda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,
3- Başvuru tarihinin son günü itibariyle geçerlilik süresi dolmamış Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) KPSSP6, KPSSP7, KPSSP16, KPSSP21, KPSSP26, KPSSP31, KPSSP36, KPSSP41 puan türlerinden herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olmak
kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; alınacak İl Göç Uzman Yardımcısı sayısının 20 katı aday arasına girmek (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılırlar),
4- 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış (01.01.1983 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir) olmak.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

1- Giriş Sınavı başvuruları Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından elden veya posta yoluyla alınacaktır. Başvuruda adaylardan https://aybu.edu.tr/gpm/ adresinden elde edecekleri başvuru belgesi (doldurulmuş
olarak ıslak imzalı ve beraberinde bir adet vesikalık fotoğraf), ilgili KPSS puan türünü gösterir ÖSYM sonuç belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, ilgili lisans mezuniyetlerini gösteren lisans diplomalarının fotokopisi istenmektedir. Giriş Sınavı başvuruları 26 Kasım 2018 Pazartesi günü saat 09.00’da başlayıp 07 Aralık 2018 Cuma günü saat 17.00’da sona erecektir. Posta yoluyla gönderilen başvurularda gönderilme tarihi dikkate alınacaktır. Posta sürecindeki aksaklıklardan Üniversite sorumlu değildir.

2- Sınava girmeye hak kazanan adaylar 14 Aralık 2018 tarihinde https://aybu.edu.tr/gpm/ internet adresinde ilan edilecek, adaylara başka herhangi bir bilgilendirme yapılmayacaktır. Sınava girmeye hak kazandığı listede ilan edilen adaylar 17 Aralık 2018 Pazartesi günü saat 09.00’dan 21 Aralık 2018 Cuma günü saat 16:00’a kadar sınav hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla katkı bedeli olarak 85,00 TL (Seksen Beş Türk Lirası) sınav ücretini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne ait Halkbank - Ankara Merkez Şubesi TR53 0001 2009 1940 0006 0001 55 nolu IBAN hesap numarasına açıklamalar kısmına adayın adı soyadı, TC kimlik numarası ve sınav adı (İl Göç Uzman Yardımcısı Sınavı) belirtilerek yatıracaklardır.

3- Sınava girmeye hak kazanan ve listede adı ilan edilen ancak belirlenen tarihlerde sınav ücretini yatırmayan adaylar sınava giremeyeceklerdir.

4- Adayların başvuruda belirttikleri bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Eksik, yanlış ve/veya hatalı bilgiler yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

5- Başvuru koşullarını taşımayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir.

BAŞVURU SÜRECİ HAKKINDA DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

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