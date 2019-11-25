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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.11.2019 - 20:40, Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Son dönemlerin ele geçirilen en büyük patlayıcı maddesi...

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İçişleri Bakanlığı duyurdu: Son dönemlerin ele geçirilen en büyük patlayıcı maddesi...

İçişleri Bakanlığı'nda yapılan açıklamada "Jandarma unsurlarınca, terör örgütüne son yılların en büyük darbelerinden biri daha indirildi. Geçtiğimiz hafta Şırnak Cudi’de düzenlenen operasyonla, etkisiz hale getirilen 3 teröristin bomba yüklü araçla gerçekleştireceği kanlı eylem engellendi. Şırnak’ta ele geçirilen 2 ton patlayıcı, 300 adet elektrikli fünye, 700 metre infilaklı fitil, son dönemlerin ele geçirilen en büyük patlayıcı maddesi oldu" denildi.

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda yapılan arazi aramasında 2 ton patlayıcı, 300 elektrikli fünye, 700 metre infilaklı fitil, bir Rus yapımı antitank mayını, 2 intihar yeleği, bir tabanca ve susturucu, çok miktarda kablo ile 1000 ABD doları ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yurt içinde iç güvenlik ve Kıran operasyonları ile üste üste darbe alan, kış üslenmesi gerçekleştiremeyen terör örgütüne bir darbenin de Şırnak'ta vurulduğu belirtildi.

Şırnak'ta süren Kıran-6 Operasyonu kapsamında geçen hafta İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatınca Cudi Dağı'nda gerçekleştirilen operasyonla 3 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan çalışmalarda etkisiz hale getirilen teröristlerin bomba yüklü araçlarla son yılların en büyük kanlı eyleminin hazırlığında olduğu tespit edildi. Geçen hafta teröristlerin etkisiz hale getirildiği bölgede yapılan arazi aramasında bidon ve güğümlerin içine gizlenmiş vaziyette yaklaşık 2 ton patlayıcı madde, 300 elektrikli fünye, 700 metre infilaklı fitil, bir Rus yapımı antitank mayını, 2 intihar yeleği, bir tabanca ve susturucu, çok miktarda kablo ile 1000 ABD doları ele geçirildi. Örgütün cephanelik olarak kullandığı bölge ve civarında kapsamlı arama ve incelemeler devam etmekte olup jandarma tarafından ele geçirelen patlayıcı maddenin son dönemde ele geçen en büyük miktar olduğu belirlendi."

Açıklamada, yurt içi ve dışında terörle mücadele harekatının kararlı şekilde devam edeceği bildirildi.

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