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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
15.08.2019 - 10:09, Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı duyurdu... Kurban Bayramı tatilinde 33 ilde 50 kişi hayatını kaybetti

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İçişleri Bakanlığı duyurdu... Kurban Bayramı tatilinde 33 ilde 50 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanlığı, 10-14 Ağustos 2019 tarihleri arasındaki 5 günlük Kurban Bayramı tatilinde 33 ilde 50 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı'nda huzur ve güven içinde seyahat edilmesini sağlamak amacıyla 9- 15 Ağustos'ta ülke genelinde çeşitli trafik önlemleri alındı. Alınan tedbirle rağmen 10- 14 Ağustos'taki 5 günlük Kurban Bayramı tatilinde, 33 ilde 45 ölümlü trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 50 kişi hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili bakanlıktan yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Son 10 yılda motorlu araç sayısındaki yüzde 61 artış ve trafik yüküne rağmen, aynı dönemdeki bayram tatillerinde bir güne düşen can kaybı 15 düzeyinde iken bu bayramda alınan tedbirler sayesinde bu sayı yüzde 34 azalarak 10 düzeyine inmiştir. 2018 yılına göre ise yüzde 39 azalma sağlanmıştır. Tespit ettiğimiz ve tedbir aldığımız 18 ildeki 20 kaza kara noktası ile şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde ölümlü trafik kazası meydana gelmemiştir."

Açıklamanın devamında, bayram tatilini izleyen hafta sonu dönüşler olacağı ve bu nedenle yollarda aşırı yoğunluk olabileceği belirtilerek, sürücülere yorgun ve uykusuz olarak araç kullanmamaları ve kısa aralıklarla mola vermeleri konusunda uyarı yapıldı. 

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