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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberlerİçişleri Bakanlığı duyurdu! 53 terörist…
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İHA
16.07.2018 - 10:17 , Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 53 terörist…

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İçişleri Bakanlığı duyurdu! 53 terörist…

İçişleri Bakanlığından, son bir haftada düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 53 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.   

İçişleri Bakanlığı, son 1 hafta içerisinde yurt içinde gerçekleştirilen operasyonlarda biri kırmızı listede, biri gri listede olmak üzere toplam 53 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, 9-16 Temmuz tarihleri arasında yurt içinde gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca bin 950 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 734 terör (PKK/KCK 209, DEAŞ 58, FETÖ/PDY 467), 3 bin 453 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 105 düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4 bin 292 kişi gözaltına alındı.

53 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Operasyonlarda İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesi kırmızı kategoride aranan "Zeynel" kod adlı Mehmet Yakışır ile gri kategoride aranan "Nervan" kod adlı Yunus Dalgın'ın da arasında bulunduğu 53 terörist (37 ölü, 8 sağ, 8 teslim) etkisiz hale getirildi. Yapılan operasyonlar neticesinde Diyarbakır, Tokat ve Hakkari illerinde teröristlerce kullanılan 3 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirildi. 46’sı ağır ve uzun namlulu toplam 56 silah, 26 adet el bombası, bin 984 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi. 5 kilogram patlayıcı madde, 7 adet el yapımı patlayıcı/mayın imha edildi.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE 3 BİN 453 GÖZALTI

Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele yönelik gerçekleştirilen 2 bin 6 operasyonda 706 kilogram esrar, 33 kilogram eroin, 7 kilogram Afyon sakızı, 5,5 kilogram sentetik kannabinoid, 800 gram metamfetamin, 4 bin 967 adet ectasy, 44 bin 844 adet captagon, bin 135 adet sentetik ecza, 526 bin 490 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca; 271 bin 91 paket kaçak sigara, 87 bin 171 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında 3 bin 453 kişi gözaltına alınmıştır.

Sokak satıcılarına yönelik; okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 631 şüpheli gözaltına alındı. 63 kilogram esrar, 8 kilogram eroin, 3,4 kilogram sentetik kannabinoid, 700 gram metamfetamin, 4 bin 887 adet ectasy, 4 adet captagon, 961 adet sentetik ecza, 2 bin 674 kök kenevir ve 38 adet tabanca/tüfek ele geçirildi.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELEYE ARALIKSIZ DEVAM EDİLİYOR

Siber suçlarla mücadele kapsamında terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 459 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldı, tespit edilen 266 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda ise 249’u denizlerde olmak üzere toplam 4 bin 36 düzensiz göçmen yakalandı, düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 105 organizatör gözaltına alındı.

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