Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bitlis İl Jandarma komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Bitlis-Tatvan ilçesi kırsalında bir grup terörist tespit edilmiş, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyon ile 5 terorist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi." denildi.
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