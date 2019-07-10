İçişleri Bakanlığı duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı "Diyarbakır-Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca bu akşam saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir." açıklamasında bulundu.
İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır-Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca bu akşam saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
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