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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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11.12.2018 - 10:05, Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı bin 170 nüfus memuru alımı ne zaman? Başvuru tarihi ve şartları belli oldu mu?

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İçişleri Bakanlığı bin 170 nüfus memuru alımı ne zaman? Başvuru tarihi ve şartları belli oldu mu?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçtiğimiz ekim ayında açıkladığı bin 170 nüfus memuru alımı hakkında detaylar merak konusu oldu. İl ve ilçe merkezlerinde bulunan nüfus müdürlüklerinde çalışanların iş yükünün hafifletilmesi için yapılacak istihdamın ne zaman başlayacağına dair araştırmalar hız kazandı. Peki, bin 170 nüfus memuru alımı ne zaman? Başvuru tarihi ve şartları belli oldu mu?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİ) bünyesine alınacak bin 170 nüfus memuru hakkında heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Konuya dair beklenti içinde olan vatandaşlar, aralık ayının gelmesiyle birlikte sorgulamalarına hız verdi. İşte, konuya ilişkin detaylar...

Ekim ayında bin 170 nüfus memurunun istihdam edileceği bilgisini veren Süleyman Soylu, sürecin 1 ay içerisinde başlayacağını ifade etmişti. Nüfus memuru alımı ilanının yayımlanması ardından başvuru süreci başlayacak. Söz konusu memur alımı hakkında henüz gelişme yok. Detaylar belli oldukça haberimizden takip edebilirsiniz.

GEÇEN YIL YAPILAN ALIMDA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİ?

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak,

2- En az önlisans mezunu olmak,

3-1 Ocak 2017 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1982 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar)

4- 2016 Yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; Lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları için KPSSP93 puan türlerinden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla KPSS puan türü esas alınarak yapılacak başarı puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyonun 4 katı adayın içerisinde bulunmak.

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