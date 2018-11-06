İçişleri Bakanlığı açıkladı! Kırmızı listedeki terörist öldürüldü
İçişleri Bakanlığından, 31 Ekim'de Şırnak'ta etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin "Kırmızı Kategori"de aranan Bedirhan Abo olduğu açıklandı.
İç güvenlik operasyonları kapsamında, 31 Ekim günü Cudi Dağı Helenapir Tepe kırsalında tespit edilen bir grup terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin; terörden arananlar listesinde 4 milyon TL ödülle 'Kırmızı Kategori'de yer alan sözde Botan saha sorumlusu Masiro kod adlı Bedirhan Abo olduğu tespit edildi.
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