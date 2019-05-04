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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA, (DHA)
04.05.2019 - 10:25, Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı: 4 ayda 127 terörist teslim oldu

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İçişleri Bakanlığı: 4 ayda 127 terörist teslim oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı, güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında 2019'un ilk 4 ayında 127 terör örgütü mensubunun teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; güvenlik güçlerinin son dönemde terör örgütüne yönelik gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar örgüt içinde korku ve paniği artırdı. Örgütten kaçışlar son yılların en üst seviyesine çıktı. Ayrıca güvenlik güçleri terörle mücadelede askeri yöntemlerin yanı sıra psikolojik ve sosyolojik yöntemleri de deniyor. Güvenlik güçlerinin, ailelerin de desteğini alarak yürüttüğü ikna çalışmaları sayesinde 2019'un ilk 4 ayında 127 örgüt mensubu teslim oldu.

İKNA YOLUYLA TESLİM OLANLAR

Açıklamada, ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının her geçen gün arttığı belirtildi. 2016 yılında teslim olan 366 örgüt mensubundan, 49'unun, 2017 yılında teslim olan 417 örgüt mensubundan 135’inin, geçen yıl da teslim olan 375 örgüt mensubundan 165'inin ikna yoluyla örgütten ayrıldığı belirtildi. 2019'un ilk 4 ayında ise teslim olan 127 terör örgütü mensubundan 82'sinin ailelerin de desteği ile ikna edilerek örgütten ayrılmasının sağlandığı kaydedildi.

ANNENİN MÜCADELESİ

Açıklamada, çocuğunu örgütten kurtaran bir annenin mücadelesi de anlatılarak, "Evladı için terör örgütünün yurt dışı kampına giden bir anne, iki gece kayanın üzerinde sabahlayarak, çocuğunu örgütten kurtardı. 'Çocuğumu almadan hiçbir yere gitmiyorum' diyen annenin ısrarı terör örgütünü pes ettirdi" denildi.

13-25 ARASINDAKİLER YOĞUNLUKTA

Örgüte katılım çağına bakıldığında büyük çoğunluğun 13-25 yaşları arasındaki ergenlik ve geç ergenlik dönemindeki bireyler olduğunun görüldüğü belirtilen açıklamada, "Zorla dağa gönderilen bu yaş gruplarındaki çocuklar, terör örgütü içinde cinsel saldırılar, istismarlar, aşağılamalara maruz kalıyor. PKK/KCK içinde kapana sıkışmış çocuklar-gençler 'gidecek bir yeri olmadığı', 'kaçmanın da  mümkün olmadığını' düşünüyor" denildi. 

Açıklamada ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da sıklıkla dile getirdiği "Bir gece ansızın gelebiliriz" ifadesinin teröristlerin korkulu rüyası olduğu, teslim olan teröristlerin bunu ifadelerinde dile getirdiği bildirildi.

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