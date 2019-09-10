İçişleri Bakanlığı: 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır’da 2, Mardin’de 1 olmak üzere 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada iç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır Görese Bölgesinde, Diyarbakır İl Jandarma ve Elazığ İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Mardin Artuklu ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığınca ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen ortak operasyonda, sözde Mardin Eyaleti içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren (Savur sorumlusu) Azad kod adlı teröristin de etkisiz hale getirildiği açıklandı.
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