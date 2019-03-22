İçişleri Bakanlığı 1200 personel alımı sözlü sınav katılım sonuçları açıklandı
İçişleri Bakanlığı'nın Türkiye genelinde birçok merkezde gerçekleştireceği 1200 personel alımı için sözlü sınava katılım hakkı kazanan adaylar belli oldu. Bakanlık sınav komisyonu ve Ankara, İzmir, İstanbul, Antalya, Trabzon, Samsun, Mardin, Şanlıurfa bölgesel sınav komisyonlarında mülakata girecek olan adaylar, 1200 personel arasında yer bulmaya çaba gösterecek. İşte, İçişleri Bakanlığı 1200 personel alımı sözlü sınav katılım listesi hakkında bazı bilgiler
Sınav başvuru belgelerini doğru bir biçimde teslim eden adayların değerlendirildiği İçişleri Bakanlığı 1200 personel alımı sözlü sınavına girmeye hak kazananlar listesi, kurumun resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. Peki, İçişleri Bakanlığı 1200 personel alımı için sözlü sınav süreci ne olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Günlü Katılım Listelerinde açık adresleri belirtilen adayların sınava girecekleri Bakanlık Sınav Komisyonu(merkez teşkilatında ilan edilen unvanlar için) ve Bölgesel Sınav Komisyonlarının(taşra teşkilatında ilan edilen unvanlar için) bulunduğu sınav yerinde ilgili adayların Günlü Katılım Listelerinde belirtilen tarih ve saatte hazır bulunmaları ve yanlarında onaylı kimlik belgelerinden (Nüfus Cüzdanı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz etmeyen adaylar sınava alınmayacak olup, hak talebinde de bulunamayacaklardır.
Bakanlık Sınav Komisyonunda Giriş(Sözlü) Sınavına Hak Kazanan Adaylara Ait Günlü Katılım Listeleri için tıklayınız
Ankara Bölgesel Sınav Komisyonunda Giriş(Sözlü) Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adaylara Ait Günlü Katılım Listeleri için tıklayınız
İstanbul Bölgesel Sınav Komisyonunda Giriş(Sözlü) Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adaylara Ait Günlü Katılım Listeleri için tıklayınız
İzmir Bölgesel Sınav Komisyonunda Giriş(Sözlü) Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adaylara Ait Günlü Katılım Listeleri için tıklayınız
Antalya Bölgesel Sınav Komisyonunda Giriş(Sözlü) Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adaylara Ait Günlü Katılım Listeleri için tıklayınız
Trabzon Bölgesel Sınav Komisyonunda Giriş(Sözlü) Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adaylara Ait Günlü Katılım Listeleri için tıklayınız
Samsun Bölgesel Sınav Komisyonunda Giriş(Sözlü) Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adaylara Ait Günlü Katılım Listeleri için tıklayınız
Mardin Bölgesel Sınav Komisyonunda Giriş(Sözlü) Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adaylara Ait Günlü Katılım Listeleri için tıklayınız
Şanlıurfa Bölgesel Sınav Komisyonunda Giriş(Sözlü) Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adaylara Ait Günlü Katılım Listeleri için tıklayınız
SÖZLÜ SINAVDA NELER SORULACAK?
4/B sözleşmeli personel alımı sözlü olarak tek aşamada yapılır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, ilgili Sınav Komisyonunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan) ,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, konularında (10 puan), olmak üzere 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.
Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
SÖZLÜ SINAV KONULARI NELER OLACAK?
1- Arşiv Uzmanı pozisyonu için; Genel Kültür, Siyasi Tarih, Osmanlı Paleografyası ve Diplomatikası (Osmanlıca Belge Okuma ve Değerlendirme), Osmanlı Müesseseleri ve Kavramları, Arşivcilik Terminolojisi konularından,
2- Mühendis pozisyonu için;
a) Harita Mühendisi pozisyonu için; Genel Kültür, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uygulamaları, Harita Projeksiyonları, Koordinat Sistemleri, Kadastro Bilgisi, Mühendislikte Veri Tabanları konularından,
b) Elektrik- Elektronik Mühendisi pozisyonu için; Genel Kültür, Temel Kavramlar ve Ölçme, Elektrik Makineleri, Güç Elektroniği, Sinyaller ve Sistemler, Elektronik Devreler, Kontrol ve Otomasyon konularından,
3- Tekniker pozisyonu için;
a) Harita Teknikeri pozisyonu için; Genel Kültür, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uygulamaları, Koordinat Sistemleri, Haritacılık Faaliyetleri konularından, b) Bilgisayar Teknikeri pozisyonu için; Genel Yetenek, Genel Kültür, Anayasa, İdare Hukuku, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile İçişleri Bakanlığının görev alanına giren konulardan,
4- Şehir Plancısı pozisyonu için; Genel Kültür, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS Temel İlke ve Teknikleri), CBS Yazılımları, Temel Şehircilik Kavramları konularından,
5- Büro Personeli, Elektrik-Elektronik Teknisyeni pozisyonları için; Genel Yetenek, Genel Kültür, Anayasa, İdare Hukuku, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile İçişleri Bakanlığının görev alanına giren konulardan oluşur.
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