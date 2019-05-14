İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan pankart açıklaması

Soylu, Rusya Federasyonu Federal Muhafız Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Viktor Zolotov ve beraberindeki heyeti makamında kabulünde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorusunu yanıtladı.

Kadıköy'de gerçekleştirilen Soma faciası eyleminde bir emniyet mensubunun, valilik tarafından yasaklandığını belirterek "Her şey çok güzel olacak" pankartını grubun taşımasına izin vermediğine ilişkin soru üzerine Soylu, yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) bir takvim açıkladığını hatırlattı.

Söz konusu takvimde İçişleri Bakanlığı ile valiliklere belli görevler verildiğini vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

"Bu takvime bağlı kalmak kaydıyla 13 Haziran'a kadar mülki idare amirlerimizin, seçimin güvenliğini tesis etme konusunda birtakım yükümlülükleri ve sorumlulukları söz konusu. Bu sorumlulukların, siyasi partilerimizin yapacağı açık veya kapalı hava toplantıları, pankartlar, afişler, yapacakları propaganda çalışmalarına yönelik bir çerçevesi söz konusu. Burada X pankartın, Y pankartın veya X çalışmanın, Y çalışmanın yasaklanması diye bir şey söz konusu değildir. Bir kelime bütününe, cümle bütününe yönelik yasaklama söz konusu değildir."

Soylu, YSK'nin açıkladığı seçim takvimine göre bu tür sorumlulukların, 13 Haziran'a kadar mülki idare amirliklerinde, 13-23 Haziran tarihleri arasında da YSK'nin çerçevelendirdiği ölçüde ilçe seçim kurullarında olduğunu söyledi.

"Kurallara ve ilkelere ölçülülük esas"

Daha önceki seçimlerde de böyle davranıldığını anımsatan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Söylenen şudur, bu tip bir eylem, gösteri yapılacaksa veya bir pankart, billboard asılacaksa onun içerisindeki cümlenin ne olduğunun bir anlamı olmaz. Orada zaten kurallara ve ilkelere ölçülülük esastır. Burada ilgili mülki idare amirlerinin bilgisi dahilinde olunması söylenmiştir. Bu zaten genel bir kuraldır. Bu genel kuralın dışında bir cümleye, bir değerlendirmeye ait bir yasaklama elbette ki söz konusu değildir."

Bakan Soylu, bütün seçimlerde aynı takvimin işlediğine işaret ederek, "Bildirildiği sürece kanunlarla, kurallarla mütenasip olduğu sürece herkes seçim propagandasını özgür bir şekilde yapabilme kabiliyetine haizdir. Bizim görevimiz de bunu sağlamaktır ve biz de bunu sağlamak için çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.