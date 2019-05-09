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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut ERDEM/ANKARA
09.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaklaşık 2 yıllık bilançoyu açıkladı: ‘Havadan’ 35 ölüm 10’u çocuk

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaklaşık 2 yıllık bilançoyu açıkladı: ‘Havadan’ 35 ölüm 10’u çocuk

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya Türkiye’deki bireysel silahlanma ve ruhsatsız silah sayıları ile ilgili soru önergesi yöneltti.

Gürer’in önergelerine yanıt veren Bakan Soylu, şunları kaydetti: “Ruhsat sahibi kişilerin yıllık mermi istihkakı 1000 adettir. Tahsis edilen mermilerin ne amaçla tüketildiği ile ilgili takip projesi yazılım çalışmaları devam etmektedir. Mermi talepleri silah ruhsat programında takip edilmekte ve izin verilen miktarın dışında mermi alımının mümkün olmamaktadır.

273 BİN 447 KİŞİYE RUHSAT

Güvenlik görevlileri dışındaki kişilere 2018 Kasım ayı itibariyle 273 bin 447 adet silah ruhsatı düzenlendi. 2016-2018 (Ekim itibariyle) yılları arasında ruhsatlı ve ruhsatsız silahlarla 3 bin 28 kasten öldürme, 20 bin 324 kasten yaralama olayı meydana geldi. Kolluk kuvvetlerimizce 2016-2018 yılları arasında yapılan çalışmalarda 25 bin 951 adet ruhsatsız silah ele geçirilmiştir.

10 ÇOCUK ÖLDÜ

1 Ocak 2017-01 Eylül 2018 tarihleri arasında 35 vatandaşımız havaya ateş açılması suretiyle hayatını kaybederken, 600 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Bahse konu tarihler arasında 10 çocuk ölürken 311 çocuk yaralanmıştır”

SİLAHLI ŞİDDETTE % 69 ARTIŞ

Soylu’nun yanıtını değerlendiren Ömer Fethi Gürer, şunları aktardı: “Farklı araştırmalarda ruhsatsız bireysel silahlanmanın son yıllarda önemli oranda artış gösterdiği ifade edilmektedir. Her dört kişiden birinin ruhsatsız ateşli silah bulundurduğu da yine araştırmalara yansımaktadır. Son dört yılda yaralanma ve öldürmeye varan silahlı şiddette % 69 artış olmuş durumda. Umut Vakfı’nın araştırmalarına göre, Orta Anadolu bölgesi illerinde 2015 yılında 283 olay yaşanırken, 2018 yılında yüzde 128 artışla 646 olayın yaşanması sorun artışının da yansımasıdır. 2018 yılında 1032 silahlı şiddet olayının basına yansıdığı Marmara Bölgesi’ni, 646 olayla Orta Anadolu, 503 olayla Akdeniz, 483 olayla Karadeniz izliyor. Ülkemizde yüzde 85 ruhsatsız en az 25 milyon silah bulunduğu varsayımı dahi başlı başına kaygı verici bir durumdur.”

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