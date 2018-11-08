İçişleri Bakanı Soylu'dan uyuşturucu ölümleri ile ilgili önemli açıklama
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Uyuşturucu ölümlerini 2017'deki 941 seviyesinden şu ana kadar 228'e düşürmeyi başardık." dedi.
Bakan Soylu ayrıca, 'Geçen yılın ilk 10 ayına göre bu yılın ilk 10 ayında uyuşturucu operasyonu sayımız yüzde 29 artmıştır, tutuklu sayısı ise yüzde 8,5 artışla 19 bin 466 olmuştur.
Polis sorumluluk bölgesinde 22 bin 829, jandarma sorumluluk bölgesinde 4 bin 6 güvenlik personeli, 81 ilde toplam 26 bin 835 güvenlik personeli, öncelik durumuna göre kategorilere ayrılmış okullarımızda görev yapacaktır ayrıca diğer tüm okullarda yaklaşık 20 bin 'güvenli eğitim koordinasyon görevlisi' ile okullarımızın hem asayiş hem de uyuşturucu noktasında daha güvenli hale getirilmesi sağlanacaktır.
2017 yılında örgütlü şekilde uyuşturucu ticareti yapan gruplara dönük olarak 70, 2018’in 10 ayında ise şu ana kadar 68 operasyon yapıldı. 2017 yılından itibaren örgütlü uyuşturucu ticaretine bulaşmış üye ve yönetici seviyesinde 5 bin kişiye işlem yapıldı, halihazırda örgütlü uyuşturucu ticaretiyle ilgili 26 operasyon dosyası üzerinde çalışmalar devam etmektedir.' açıklamalarında bulundu.
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