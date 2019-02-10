Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan önemli açıklamalar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "HDP, bal gibi zillet ve illet ittifakına dahildir, dolayısıyla PKK da dahildir." dedi. Bakan Soylu ayrıca,"FETÖ'ye bir büyük operasyona daha hazırlanıyoruz. Bunları kazıyıp bitireceğiz bu ülkede." açıklamasında bulundu.
İçişleri Bakanı Soylu konuşmasına şu şekilde devam etti: "Şimdi 'Apo' içeride diye, güya milletvekilleri yürüyüş yapacaklarmış sağda solda. Sizi yürüten adam değildir."
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