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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
29.10.2018 - 10:23, Son Güncelleme:

İçişleri Bakanı Soylu'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

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İçişleri Bakanı Soylu'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Orta Asya’dan Anadolu’ya göç ettik. Ancak hiçbir zaman mazlumun yanından zalimin yanına göç etmedik. Balkanlar'dan Kuzey Afrika’ya, Arabistan’a ayak bastık. Ama hiçbir zaman sömürüye, gözyaşına, yıkıma adım atmadık" dedi. 

İçişleri Bakanı Soylu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bakan Soylu mesajında, "2 bin 222 yıllık Türk devlet geleneğimizin tıpkı öncekilerde olduğu gibi şanla, şerefle, şehit ve gazilerimizin fedakarlıklarıyla kurulmuş son halkası olan güzel Cumhuriyetimizin 95. yıldönümünü idrak etmenin sevinç ve heyecanı içindeyiz" ifadesini kullandı. 

"Aziz milletimiz, bu 2 bin yılı aşkın serüvenin her anında insanlık için yüzakı olmuş; merhamet, adalet ve insan onuruna ait bir iddia ortaya koymuştur" diyen Bakan Soylu şöyle devam etti: 

"Orta Asya’dan Anadolu’ya göç ettik. Ancak hiçbir zaman mazlumun yanından zalimin yanına göç etmedik. Balkanlar'dan Kuzey Afrika’ya, Arabistan’a ayak bastık. Ama hiçbir zaman sömürüye, gözyaşına, yıkıma adım atmadık. İşte bu asil anlayışın evlatları, dünyadaki haksızlığa, sömürüye ve varlığına yönelmiş küresel bir saldırıya karşı korkmadan, değerlerini yitirmeden büyük bir direniş ortaya koymuşlar ve 29 Ekim 1923’te Cumhuriyetimizi ilan ederek ebedi istikametimizi belirlemişlerdir.

O gün, karanlık emellerini gerçekleştiremeyip hüsrana uğrayanlar, sonraki 95 yıl içinde bizi darbelerle, terörle yıldırmaya, bin yıllık kardeşliğimizi bozmaya, hatta bir gece devletimizi ele geçirmeye çalıştılar. Ancak aziz milletimiz o yüksek ruhuyla bütün bunları elinin tersiyle itmiş, 15 Temmuz’da meydanlarda, terörle mücadelede dağlarda bu karanlık zihniyete kendi iradesiyle gereken cevabı vermiştir. Yaşadıklarımız ne olursa olsun çizgimiz değişmemiştir. Bugün Afrika’da içilen bir bardak suda, Ege’de denizdeki imdat çığlığına uzanan elde bu aziz millet için edilen dualar vardır.

Cumhuriyet demek, milli iradenin üstünlüğü demektir. Bu noktadan hareketle adım attığımız Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile beraber hem tarihten getirdiğimiz anlayışımızı, hem de 95 yıl önce büyük fedakarlıkla kurmuş olduğumuz güzel Cumhuriyetimizi geleceğe taşımaya kararlıyız. Bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı’nın bütün komutanlarını, askerlerini, şehit ve gazilerini; kırmızı, yeşil ve kırmızı-yeşil şeritli pirinçten ve şereften mamul bir madalyayı göğsünde takmış olan bütün geçmiş büyüklerimizi rahmet ve şükranla anıyor, aziz milletimizin Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik ediyorum." 

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