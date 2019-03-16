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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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KONYA (İHA)
16.03.2019 - 14:42, Son Güncelleme:

İçişleri Bakanı Soylu: ‘Türkiye’ye başka bir kumpas hazırlıyorlar’

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İçişleri Bakanı Soylu: ‘Türkiye’ye başka bir kumpas hazırlıyorlar’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün Türkiye dimdik ayakta, Amerika saldırsa da Avrupa saldırsa da ayakta. Biz büyük bir milletiz. Önümüzde tam 4,5 yıl var. Şimdi başka bir tezgah yapıyorlar. Acaba Türkiye’nin ileriye gitmesini engelleyebilir miyiz diye tezgah peşindeler" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen mitingde halka hitap etti. Milli İrade Meydanındaki mitingde konuşan Bakan Süleyman Soylu, Kuzey Irak’taki referandum, devlet kurma çabaları, oluşturulmak istenen terör merkezine değinerek, “Referandum yapıp Avrupa ve Amerika’ya güvenip, evet bu devleti burada oluşturacağız dediler. Kim engelledi biliyor musunuz Recep Tayyip Erdoğan. Bir taraftan Irak’ın kuzeyinde bir devlet kuracaklar, bir taraftan Afrin’de bir terör merkezi oluşturacaklar. Türkiye’yi Ortadoğu’dan, gönül coğrafyamızdan uzaklaştıracaklar, bizi siyasi yollarımızdan uzaklaştıracaklar. Ama bunu becerebildiler mi, neden beceremediler. Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan dünyaya bir not bıraktı, insanlığa bir not bıraktı. Ey dünya dedi, bu coğrafyada bizden habersiz, bizim içinde olmadığımız bir oyun kurmaya çalışırsanız buna müsaade etmeyiz. Ve yakamızdan düştüler mi? Hayır düşmediler, hemen ekonomik saldırılara başladılar. Döviz operasyonları, acaba yerel seçim geliyor, hükümeti, cumhur ittifakını biraz zayıflatabiliriz. Ondan sonra 4,5 yıl seçim yok. Geçtiğimiz 7 yıl gibi bunların anasından emdiği sütü burnunda n getirebilir miyiz diye bir planının içerisine girdiler. Arkasında Amerika var, Avrupa var, Türkiye’nin ilerlemesini istemeyenler var. On yıllardır bu hikayeyi böyle yürütüyorlar. On yıllardır bizi küçümseyenlere, bizi hakir görenlere, sizin oyunuzla bu ülkede iktidar olabilirsiniz ama muktedir olamazsınız diyenlere dediniz ki, biz bugün hem iktidarız hem de muktediriz dediniz” şeklinde konuştu.

“BANA ÇOK KIZIYORLAR, SERT KONUŞUYORUM DİYE, SERT Mİ KONUŞUYORUM”

Bakan Süleyman Soylu şöyle devam etti: “Bana çok kızıyorlar, sert konuşuyorum diye, sert mi konuşuyorum. Ne demişim, kadın kalkıp diyecek ki ‘Ben sırtımı PYD’ye, YPG’ye dayadım’, ne yapacağız, bunun sırtını mı sıvazlayacağız. Aferin iyi dedin mi diyeceğiz. Ben de ona bir söz söylemişim. Yanlış mı söylemişim. Şimdi sana dört tane duvar verdik, hangisini istersen sırtını daya. Bunların milletvekilleri, ben bunlara milletvekili demiyorum, başkaları farklı düşünüyor olabilirler. Bunlar bu aziz milletin milletvekili olamazlar. Bunlar PKK’nın, terörün vekilidir, Kandil’in robotudur. İnsanlıktan nasibini almamış haysiyet düşkünleridir. Kendi başlarına karar verebilecek bir tek kabiliyetleri söz konusu değildir. Ne yapacaklar. APO’nun İmralı’dan serbest bırakılması için İstanbul’dan bu PKK’nın vekilleri yürüyüş yapacaklarmış. Nereye, 15 vilayet ardından Diyarbakır’a gideceklermiş. Kötü bir laf mı söylemişim. Dediğimiz açık ve net, ‘Ulan sizi yürüten adam değildir.” İstanbul’da otelden çıktılar iki metre ötede şapa oturtturduk” dedi.

“TÜRKİYE’YE BAŞKA BİR KUMPAS HAZIRLIĞI VAR”

Bugün Türkiye’ye başka bir kumpas hazırlığı olduğunu kaydeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Biz niye bu fotoğrafla karşınızdayız, burada hep beraberiz. Sadece Seydişehir belediye başkanlığını kazanmak için mi? Önümüzdeki 4,5 yıllık seçim olmayan bir dönem var. Türkiye hep ayakkabısının ucuna baksın, hiç geleceğe bakmasın diye hep arafta bırakmak istediler. Değerlerimizle, kutsallarımızla oynadılar. Türk Kürt, alevi sünni, laik dindar bizi birbirimizden ayırabilmek için herşeyi yaptılar. Bugün Türkiye dimdik ayakta, Amerika saldırsa da Avrupa saldırsa da ayakta. Bizi büyük bir milletiz. Önümüzde tam 4,5 yıl var. Şimdi başka bir tezgah yapıyorlar. Acaba Türkiye’nin ileriye gitmesini engelleyebilir miyiz diye tezgah peşindeler. 299 HDP’liyi, PKK’lıyı belediye meclis üyesi, il genel meclis üyesi listelerine soktular. Biz niye terörle mücadele ediyoruz. Madem Kılıçdaroğlu böyle tezgahlarla beraber meclislere taşıyorlar biz niye 94 tane belediye başkanını görevden aldık. Kaymakamlarımız, valilerimiz orada devlet adına millet adına suikast tehlikesiyle görev yaptılar. Madem bunları şehirlerin içerisine taşıyacaktınız. Önümüzdeki 4,5 yılı bize zehir zıkkım etmek istiyorlar. İstemiyorlar ki Türkiye büyüsün. İstedikleri hep elini açan, ürken korkan bir Türkiye olsun. Bugün özgür, bağımsız, yükselen bir Türkiye var. Son 30 yılın teröre katılımlarda en düşük sayısındayız. Şimdi Türkiye’ye yeni fitne tohumları ekiyorlar. Kılıçdaroğlu Türkiye’ye yeni bir tezgah kuruyor. Adam mı bulamadılar da bunları meclis üyesi yapıyorlar. Bu mücadeleyi sürdürmeyelim mi? Bu ülkeye yıllardır kan kusturuyorlar. Doğu ve Güneydoğu’yu yoksun bırakmak istiyorlar. Eğer 13-14 yaşındaki kızları Murat Karayılan’la Cemil Bayık’ın masasına meze yapanların burnundan fitil fitil getirmezsek. Biz Kato’da, Gabar’da, Cudi’de dolaşırken böyle dik yürüyoruz değil mi. Neden dik yürüyoruz biliyor musunuz? Sizin o 50 gramlık oy pusulanız, verdiğiniz oy var ya sizin o sandığa giderken ‘evet bu ülkeyi başkalarına teslim etmeyiz’ dediğiniz iradenizdir bizi dik yürüten. 31 Mart’ta bir zafiyete uğrarsak, 1 Nisan sabahı valiyi, kaymakamı sokağa çıkarmazlar, rahat vermezler. Bunları şımartanlar var, Kılıçdaroğlu, zillet ittifakı var” ifadelerini kullandı.

Bakan Süleyman Soylu, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Seydişehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Tutal için destek istedi.

“KILIÇDAROĞLU’NUN DURDUĞU KALE VAR YA…”

“Sizden güç istiyoruz” şeklinde konuşan Bakan Soylu, “Memleketimize musallat olanların başını ezmek için, gelecek nesillerimize musallat olmamaları için güçlü bir Türkiye istiyoruz. Recep Tayyip Erdoğan futbolu biliyor değil mi? Verin topu ayağına, şimdi Kılıçdaroğlu’nun durduğu kale varya onun bir doksanına, bir de çatalına çaksın” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Şimdi hep birlikte yeni bir başarı hikayesi yazmak için hep beraber buradayız. İlçe belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve hükümetimizin güçlü yapısıyla bu seçimden sonra da inşallah hem Seydişehir’e hem Konyamıza hizmet için gayret edeceğiz, çaba sarf edeceğiz” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ise “Yeni Zelanda’da elim bir saldırı yaşandı. Cuma namazı kılan Müslümanlara silahlı saldırı yapan cani 49 Müslümanı şehit etti. Bu tek başına bir caninin yapacağı iş değil, batı medeniyetinin, Avrupa’nın arttırdığı ırkçılığın, İslam düşmanlığının, yabancı düşmanlığının bir sonucudur. Bugün bunu sadece kınamakla kalan Avrupa’yı, batıyı da biz kınıyoruz. Artık bu düşmanlığa bir dur demeliler” ifadelerini kullandı.

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Son 24 saatte ne oldu? (16.03.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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