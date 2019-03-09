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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
09.03.2019 - 12:01, Son Güncelleme:

İçişleri Bakanı Soylu konuştu: ''Çıksın şunu söylesinler''

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İçişleri Bakanı Soylu konuştu: ''Çıksın şunu söylesinler''

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İmamoğlu ile Ankara'daki Mansur Yavaş çıksın şunu söylesinler ya; 'PKK lanet bir terör örgütüdür. Bunların da, bunların getireceği oyun da Allah belasını versin' desinler. 'Terör örgütü cenazesine giden Sezgin Tanrıkulu'ndan ve onun gibi milletvekillerinden nefret ediyorum. Onlarla aynı parti altında bulunmaktan tiksiniyorum.' Hadi desinler ya." dedi.

Bakan Soylu, Beykoz'da Karadenizli Derneklerle bir araya geldiği etkinlikte, Türkiye'nin zayıflatılmaya çalışıldığına dikkat çekerek, "Anadolu'yu elimizden almaya çalışıyorlar. Zayıflatarak, kendimize olan öz güvenimizi kaybettirerek, bizi birbirimize düşürerek, Türk-Kürt, sağ-sol, Alevi-Sünni, laik-dindar, başı açık-başı örtülü, her meselede bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorlar." diye konuştu.

"DİRENEN BİR TÜRKİYE VAR"

Son yıllarda ülke üzerinde oynanan oyunlara değinen Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"6-7 yıldır anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getiriyorlar. Gezi olaylarından 17-25 Aralık darbesine kadar, 6-7 Ekim olaylarından 15 Temmuz'a kadar, 7 Haziran seçimlerinden sonraki çukur olaylarından Irak'ın kuzeyinde devlet kurma anlayışına kadar, Afrin'de bir terör merkezi oluşturup Türkiye'yi sıkıştırma anlayışına kadar, Avrupa'dan Türkiye'yi kuşatma anlayışına kadar söylemleriyle felç etme, yalnızlaştırma anlayışına kadar her şeyi ortaya koyuyorlar. Hiç vazgeçmediler ama buna direnen bir Türkiye var."

Bakan Soylu, geçmişte çekilen sıkıntıları, gelecek nesillerin çekmemesi için çabaladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bir derdimiz var bizim. On yıllardır, şu neslin çektiklerini gelecek nesillerimiz çekmesin istiyoruz. Pürüzsüz bir Türkiye'de yaşasınlar istiyoruz. Yurt dışına çıktıkları zaman ay yıldızlı pasaportu oradaki gümrük memuruna uzattıkları zaman, benim ay yıldızlı pasaportumu gören, benim vatandaşımı gören gümrük memurunun hangi ülke olursa olsun, hangi gelişmiş seviyesi olursa olsun, ayağa kalkıp saygıyla, hürmetle eğildiği bir Türkiye istiyoruz." 

"HDP, PKK'NIN SİYASİ KOLUDUR"

Soylu, "Kandil'i kim idare ediyor? 3-5 tane hayvan mı? Hayır. Pensilvanya'ya kim ev sahipliği yapıyorsa o şarlatana, Kandil'i de o idare ediyor. Bu kadar açık ve nettir." ifadesini kullandı.

HDP'nin, PKK'nın siyasi kolu olduğunu belirten Soylu, "Parti demek yanlıştır. Onların vekillerine milletvekili demek milletvekillerine de hakarettir, millete de hakarettir. 'Biz PKK'nın siyasi kolu değiliz.' diyemezler." dedi.  Bakan Süleyman Soylu, Millet İttifakı'nın, İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkan adaylarına ise şöyle seslendi: 

"İmamoğlu ile Ankara'daki Mansur Yavaş çıksın şunu söylesinler ya; 'PKK lanet bir terör örgütüdür. Bunların da, bunların getireceği oyun da Allah belasını versin.' desinler. 'Terör örgütü cenazesine giden Sezgin Tanrıkulu'ndan ve onun gibi milletvekillerinden nefret ediyorum. Onlarla aynı parti altında bulunmaktan tiksiniyorum.' Hadi desinler ya."

İçişleri Bakanı Soylu, "Tek bir amaçları var. Şehirlerimizin huzurunu altüst etmek. 'Siz bizi Doğu ve Güneydoğu'da PKK olarak tasfiye edersiniz ha, biz sizin kalbinize giriyoruz şimdi.' diyecekler, 'büyükşehirlerinize giriyoruz.' Bunun da truva atı bellidir. Bu kadar açık ve net." açıklamasında bulundu. 

 

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