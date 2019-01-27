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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)
27.01.2019 - 11:41, Son Güncelleme:

Son dakika... İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: Havalimanında enselenerek yakalandı

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Son dakika... İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: Havalimanında enselenerek yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "23 Ocak'ta Erzurum'da arkadaşlarımız çok başarılı bir operasyona imza attılar. Bu başarılı operasyon ile bir ton 535 kilo eroin yakalanarak, Cumhuriyet tarihinin yeni bir rekoru daha kırıldı. Sadece onu taşıyan kişi değil bu işin organizatörüne de aynı şekilde suç şebekesinin lideri de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurt dışına kaçarken enselenerek yakalandı" dedi

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ’Narkotik Suçlarla Mücadele Değerlendirme Toplantısı’, Antalya’nın Serik ilçesi Belek bölgesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve ilgili birim müdürlerinin katılımıyla yapıldı.

Toplantıda konuşan Vali Karaloğlu, uyuşturucuyla mücadelede Antalya’nın, uyuşturucu üretim şehri değil sadece tüketim ayağı olduğunu söyledi. Bağımlılıkla mücadele konusunda ciddi çalışmalar yaptıklarını belirten Karaloğlu, doğu ve güneydoğu illerindeki, kaynak illerdeki operasyonların faydalarını gördüklerini söyledi. Uyuşturucuda karada yapılan operasyonlardan kaçanların deniz yolunu kullandıklarına dikkat çeken Karaloğlu, "Denizde zaman zaman yüzen bidonlar içerisinde uyuşturucu madde yakaladığımız oluyor. Burada büyük iş Sahil Güvenlik ekiplerimize düşüyor" diye konuştu.

’AVRUPA’NIN METROLARINDA ÖZEL HAREKATÇILAR BEKLİYOR’

İçişleri Bakanı Soylu ise terör ve uyuşturucunun paket program gibi çalıştığını söyledi. Birbirlerine can suyu verdiklerini kaydeden Bakan Soylu, "Terör, uyuşturucuya alan ve lojistik imkan oluşturuyor, uyuşturucu da teröre finansman sağlıyor. Her ikisi de küresel çapta yayılmış durumda. Terör Afrika’da da, Avrupa’da, Orta Doğu’da da varlık gösteriyor. Avrupa’nın başkentlerinin metrolarında, ellerinde makineli tüfeklerle özel harekatçılar nöbet tutuyor. Tıpkı terör gibi uyuşturucu da dünyanın farklı yerlerinde üretiliyor. Avrupa’daki gelişmiş laboratuvarlarda sentetik uyuşturucu ’altın hilal’ olarak bilinen İran, Afganistan, Pakistan ve ’altın üçgen’ olarak bilinen Myanmar, Laos, Tayland ile Meksika ve Kolombiya’da ise eroinin ham maddesi olan haşhaş üretilmektedir" dedi.

UYUŞTURUCUYA BÜYÜK DARBE

Uyuşturucuyu yoğun olarak tüketen ülkelerin Kuzey Amerika ülkeleri olduğunu vurgulayan Bakan Soylu, uyuşturucunun Türkiye’yi geçtikten sonra üç kola ayrıldığını söyledi. Türkiye’yi geçen uyuşturucunun Avrupa’yı her taraftan sardığını anlatan Soylu, "Avrupa’yı her taraftan sarmaya başlıyor. Verdiğimiz mücadelenin sadece kendimiz için olmadığını ifade ederken kastettiğim, işte budur. 2016’da Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin tamamı, toplamda 4,27 ton eroin yakaladı. Bizim tek başımıza yakaladığımız miktar ise 2017 yılında 15 ton, 2018 yılında da 17,9 tondur. Toplamda sanırım 20 tonu aştık. Diğer uyuşturucu maddelerde de bu şekilde ciddi rakamlarımız var. Elbette ki bu işler oturduğumuz yerden olmuyor. Çok çalışıyoruz" diye konuştu.

’500 MİLYAR DOLARLIK KÜRESEL FELAKET’

2016 yılında 86 bin 830 operasyon yapıldığını, 2017’de bu sayıyı 118 bine çıkardıklarını ve 2018 yılında da 147 bin 562 operasyon yaptıklarını kaydeden Bakan Soylu, "Londra’da 2012 yılında 1 kilogram eroinin 16 bin pound olduğu; ancak Türkiye’nin başarılı operasyonlarıyla 2018 yılında bu fiyatın 22 bin pounda yükseldiği, bizzat uluslararası raporlarda ifade edilmektedir" dedi.

Uyuşturucuyu ’küresel canavar’a benzeten Bakan Soylu, uyuşturucuda dönen kirli paranın çok fazla olduğunu söyledi. Soylu, "Darknet üzerinden yapılan uyuşturucu ticaretinin küresel uyuşturucu pazarının çok küçük bir kısmı olduğu söyleniyor ve sadece bu çok küçük kısım bile yaklaşık 1,2 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. Küresel uyuşturucu ticaretinin toplam büyüklüğü ile ilgili ulaştığımız alt tahminler 426 milyar dolar, üst seviye tahmini ise 652 milyar dolar. Yani ortalama 500 milyar dolarlık küresel bir felaket söz konusu. PKK’nın uyuşturucudan elde ettiği gelir yılda 1,5 milyar dolar. Hiç kimse bana PKK’nın etnik terör örgütü falan olduğunu söylemesin. Yalandır, safsatadır ve sahadaki gerçeklerle hiç ilgisi yoktur. PKK, bir insan kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti örgütüdür. Hatta bu gerçeği ABD bile resmi raporlarla itiraf etmiştir" diye konuştu.

UYUŞTURUCUDAN ÖLENLERİN SAYISI AZALDI

Uyuşturucudan hayatını kaybedenlerle ilgili de bilgi veren Bakan Soylu, "Ölümlerin sayısı yılda 300 bin kişinin üzerindedir. Bunlardan doğrudan aşırı doz sebebiyle ölenlerin sayısı 2015 raporlarında 167 bin kişi olarak rapor edilmiştir. Dünya, tarih boyunca belki böyle bir tahribat yapan herhangi bir doğal afet görmedi; ama uyuşturucu, bunu neredeyse her yıl yapıyor. Türkiye’de 2017 yılında uyuşturucuya bağlı ölümler 941 kişiydi, aldığımız tedbirlerle bunu önemli sayıda azalttık. 2018 yıl sonu itibarıyla sayının 500- 600 bandında kalmasını bekliyoruz" dedi.

2018 yılında 19 bin 923 sokak satıcısını tutukladıklarını anlatan Soylu, uyuşturucu suçundan toplam tutuklu sayısının 21 bin 134 kişi olduğunu, yakalanan uyuşturucu örgüt lideri sayısının ise 80 olduğunu kaydetti.

’METRUK BİNALARI DOZERİ VURUP YIKACAĞIM’

Uyuşturucunun en çok metruk binalar ve yol kenarlarına park edilen araçlar içerisinde kullanıldığını belirten Soylu, "58 bin 59 metruk bina tespit ettik ve bunların 24 bin 168’ini yıktık. 12 bin 177’sinin hukuki işlemleri devam ediyor. 2019 yılında yıkılması gereken bütün metruk binaları sağına soluna bakmadan yıkıp geçeceğiz. Metruk binaların yaydığı pislik ve özellikle gerek uyuşturucu ve asayiş olayları konusunda halkımızı tedirgin etmesi bizim açımızdan önemlidir. Dozeri vurup yıkacağım" diye konuştu.

Son dakika... İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: Havalimanında enselenerek yakalandı

SON OPERASYON CUMHURİYET TARİHİNİN REKORU OLDU

Uyuşturucuyla mücadele konusunda güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonların öneminin yadsınamaz derecede önemli olduğunu vurgulayan Bakan Soylu, 23 Ocak’ta gerçekleştirilen ancak kamuoyu ile paylaşılmayan operasyonla ilgili de bilgiler verdi. Operasyonun gizli tutularak, işin başındaki çete liderine de dün akşam saatlerinde ulaştıklarını anlatan Soylu, şöyle konuştu:

HAVALİMANINDA ENSELENDİ

"23 Ocak’ta Erzurum’da arkadaşlarımız çok başarılı bir operasyona imza attı. Arkadaşlarımızın gayretiyle 1 ton 535 kilo eroin yakalanarak, Cumhuriyet tarihinin yeni bir rekoru daha kırıldı. Bu müjdeli haberi hemen Cumhurbaşkanı’mızla paylaştık, bugün 27’si. 4 gündür arkadaşlarımızın ortaya koymuş olduğu gayretli takip neticesinde bu olayı kamuoyuyla paylaşmadan arkadaşlarımız işin ucuna ulaşmak istediler. En nihayetinde sadece orada onu taşıyan kişi ele geçirilmedi, hemen ilgili istihbarat çalışmalarıyla birlikte bu işin organizatörüne de aynı şekilde suç şebekesinin liderine de dün akşam saatlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yurt dışına kaçarken enselenerek hemen polisimizin de uçağıyla gözleri bağlı şekilde Erzurum’a getirilerek, teslim edildi."

İçişleri Bakanı Soylu, toplantının ardından Antalya Kemer’deki Ağva Deresi’nde kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar’ın devam edilen arama çalışmalarını yerinde incelemek üzere helikopterle ilçeye hareket etti.

SON 24 SAATTE NE OLDU?

Son 24 saatte ne oldu? (27.01.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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