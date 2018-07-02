İçişleri Bakanı Soylu: Defalarca aradığımız bir yerde bulundu

Türkiye, Ankara'da kaybolan ve cinayete kurban gittiği anlaşılan minik Eylül'ün şokunu atlatamadan bu akşam da minik Leyla'dan gelen acı haberle sarsıldı. Günlerdir Ağrı'da ve tüm Türkiye'de didik didik aranan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in cansız bedeni kaybolduğu köyden 3 kilometre uzakta bulundu.

BAKAN SOYLU: DEFALARCA ARADIĞIMIZ BİR YERDE BULUNDU

Acı olayla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk canlı yayınında şu açıklamalarda bulundu:



"UMUTLANMIŞTIK... SONUÇ ALMAYI DÜŞÜNÜYORDUK"

"Başımız sağ olsun. Yani tüm milletimizi üzen bir olayla karşı karşıyayız. Hepimizin umudu canlı bulmaktı. Benim de umudum öyleydi. Çünkü yaptığım bir takım teknik takipler vardı, umutlanmıştık. Kamuoyuyla da paylaşmamıştık ama bir sonuç almayı düşünüyorduk. Bugün ben de Ağrı'daydım. Arkadaşlarımdan bilgi aldım, onlar da aynı umudu tekrarladılar. Burada açıklayamayacağım bir yol üzerinden yürüyorduk. Kendi köyünde 2-3 kilometre mesafede, daha önce bizim arkadaşlarımızın defalarca aradıkları bir yer. Aradıkları yer ile alakalı böyle bir durumla karşılaşınca 'ya biz görmedik' 'ya biz aramalarımızda fark etmedik' ya çocuğun cansız cesedi suyla beraber aşağıya; ama o da 50-60 santimlik bir derinlik, o kadar büyük bir derinlik de söz konusu değil.



"HEPSİ OTOPSİ SONUCU ORTAYA ÇIKACAK"

İlk belirlemelerde sanki 4-5 gündür orada duruyormuş gibi bir izlenim var. Ama bunların hepsi otopsinin sonucuna göre kesin belirlenmesi gereken süreçler. İlk belirlemelere göre bir tecavüz yok, Allah muhafaza. Sanki sonradan oraya getirilmiş gibi bir izlenim söz konusu ama bunların hepsi değerlendirilmeye ve otopsinin sonucuna muhtaç ilk belirlemeler bunlar.



"ÇOK UFAK BİR ŞEY GÖZÜKÜYOR..."

Ailenin başı sağ olsun. Ülkemizin başı sağ olsun. Ama olayın hem kriminal boyutunu hem de diğer boyutunu arkadaşlarımız takip ediyorlar. Ve bir darp var mı yok mu gibi bir sorumuz da oldu. Çünkü haberlerde çok paylaşıldı, çok ufak bir işaret var. Ufacık çocuk, 4 yaşında. Çok ufak bir şey gözüküyor. Darp mıdır, değil midir, başka bir yere çarpma mıdır? O da otopsi sonucu belli olacak; melek...

"BULABİLMEYİ ÜMİT EDİYORDUK"



Biz aslında şu ana kadar bulabilmeyi ümit ediyorduk. Ama şöyle bir problemimiz var, tabi çocuk olunca; çocuğun hayatı bizim için ehemmiyetliydi. Yani böyle bir şey bulunur ve çocuğu gözden çıkarırlar diye bir endişemiz ve korkumuz söz konusuydu. Ama planlarımız bugün ve yarındı. Bugün böyle bir durumla karşı karşıya kaldık.







KAYIP ÇOCUKLARLA İLGİLİ ALINACAK ÖNLEMLER

Özellikle kaybolan çocuklar bazen üst üste gelir. Ve aslında sadece bu olaylar değil, başka olaylar da üst üste gelebilir. Trafik kazaları, cinayetler üst üste gelebilir. Bunlarla ilgili sürekli önlemlerimiz var. Ama bazen şu kaçırılabilir, bizim teknik kabiliyetlerimiz geliştiği kadar bu olayları yapmak isteyenlerin de teknik kabiliyetleri gelişiyor. Ve buna ait yeni tedbirler geliştirilmesi gerekiyor. terör, asayiş, organize suçlar, uyuşturucu; bütün bunlarda, daha sıcak ve toplumun bu konulardaki ahssasiyetlerini belirten bu suç unsurlarında hem teknolojiyi hem günlük meseleleri takip ediyoruz.

Ama kayıp çocuklar gibi, üst üste gelen trafik kazaları gibi ve toplumu hakikaten çok üzen ve endişen meselelerle ilgili şunu bilesiniz, devlet olarak nerede bir açık varsa onu kapatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Dünyanın ilerisinde adımlar atmaya çalışıyoruz.









