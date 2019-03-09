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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
09.03.2019 - 15:40, Son Güncelleme:

İçişleri Bakanı Soylu: 7 kat yerin dibine göndermezsek namerdiz

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beykoz’un Paşabahçe semtinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, “Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarını yaptık. 2 ay önce bir madde yakaladık 260 ton yakaladık. Çok güçlü bir şekilde geliyoruz. Uyuşturucu satıcılarını da liderlerini de yerin 7 kart dibine göndermezsek namerdiz” dedi. 

31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında çalışmalar devam ederken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’da bugün İstanbul temasları kapsamında Beykoz’a geldi. Kavacık’taki programın ardından Paşabahçe’ye gelen Soylu burada düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. Mitinge Bakan Soylu’nun yanı sıra AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, İlçe Başkanı Hanefi Dilmaç, partililer ve vatandaşlar katıldı. Mitinge bir konuşma yapan Bakan Soylu, “Türkiye’de İHA yaptırmamak için 50 türlü tezgah işlediler. Biz kuvvetli olmayalım diye yaptılar. 100 milyar dolarlık yatırım yapılacaktı. Erdoğan’a ültimatom verdiler. Avrasya’yı, Yavuz Sultan Selim’i yapamazsınız dediler yaptık mı? Yaptık. Marmaray’ı yapamazsın dediler, yaptık. Osmangazi Köprüsünü yaptık. 3. Havalimanını bizden izin almadan yapamazsınız dediler. Oh yaptık. Şehir hastaneleri, trenler, barajlar, üniversite yapamazsınız dediler. Onlara inat yaptık mı? Yaptık” dedi.

PKK’NIN MİLLETVEKİLLERİ BU MİLLETİN DEĞİL TERÖRÜN VEKİLİDİR”

Bakan Soylu, “Yıllardan beri bunlar başımız boza pişirdi. Siz iktidar olursunuz ama muktedir olamazsınız dediler. Onlar tehdit etmelerine rağmen Beykozlular olarak cevap verdiniz hem muktedir hem iktidarsınız dediniz. 6-7 Ekim, 15 Temmuz olayları 6-7 yıl arasında bize patinaj yaptırmak için ellerinden geleni yaptılar. Biz potansiyeli güçlü olan bir ülkeyiz. Bütün bunlara rağmen büyük mücadeleleri ortaya koyuyor. Milletle beraber geleceğe doğru ilerliyoruz. Bir taraftan terörle mücadele ediyoruz. Şimdi bana kızıyorlar, çok sert konuşuyormuşum. Ben PKK’nın milletvekillerine vekil demem. Onlar bu milletin değil terörün vekilidir.

HDP’nin siyasi temsilci sırtımızı PKK’ya dayadık dedi. Şimdi git 4 duvara daya. Aponun serbest bırakılması için yürüyüş yapacaklarmış. Ben de dedim ki, “Ulan sizi yürüten adam değildir.” Diyarbakır’a Erdoğan gidecek ya, HDP’liler böyle grev falan yaptılar. Polisimiz bariyerleri şak diye aldı onları çuvalına içine soktuk. DHKP-C operasyonu Türkiye’de yapıldı. Türkiye sorumlusunu aldık, 8 kişiyi paket ettik” ifadelerini kullandı.

“BATIDA İLÇE BELEDİYE MECLİSİYLE SIZMA GİRİŞİMİ YAPMAK İSTEYECEKLER”

“Bugün Pervin Buldan İstanbul’da, HDP İstanbul’da seçime mi giriyor” diyen Soylu, “13-14 yaşındaki kızları Cemil Bayık, Murat Karabayır’a meze yaparken vicdanları sızlamış mı. Kendi çocukları lüks içerisinde yaşarken, çocukları dağa gönderdiler. Bunları ne ahlakı ne de vicdanı var. Son 30 yılda terör örgütüne katılımının en düşük sayısındayız. O çocuklarımızı onlara kaptırmayacağız. Biz Doğu ve Güneydoğu’daki belediyeleri görevden aldık. Çünkü devletten aldığı paraları PKK’ya aktarıyorlar. Araçlarını da onların emrine veriyorlar. 2018 yılında çok az PKK’ya katılım verdi. Esenyurt HDP İlçe Örgütüne götürüyorlar. CHP ilçe belediye meclislerine HDP’li adam yerleştirmiş. Kürdistan neresiyse orada biz kazacağız diyor. Batı da AK Parti MHP kaybedecek diyor. Burada kullanılacak her oy, Silopi’ye Erguvan’a gidecek. Biz batıda SP, CHP ile sızma girişimi gerçekleştireceğiz diyorlar” şeklinde konuştu.

“KAHRAMANLARIMIZ 5 METRE KARDA PKK’LILARI KOVALIYOR AMA SIÇAN GİBİ KAÇIYORLAR”

Bakan Soylu, “ABD ve Avrupa’nın verdiği talimatla Kandil Türkiyenin huzurunu bozmak için her türlü ahlaksızlığı ortaya koyarlar. Bunların yapacaklar açıktır. İlçe belediyesi meclis üyesi olacaklar. Sokakların isimlerine PKK’lıların isimlerini verecekler. Burası meclise benzemez, buradan fitne çıkartırlar mecliste ortalık karışır. Ankara, İzmir’de bunu yapacaklar. İmamoğlu ve Yavaş’ı Truva atı olarak kullanıyorlar. Buradan PKK’yı meclise sızdıracaklar. Buna izin vermeyelim. PKK’nın inlerini kafalarına geçirdik. 4-5 metre karda kahramanlarımız mücadele ediyor, kovalıyorlar. Onlar da sıçan gibi kaçıyor. Ne kadar kuvvetli ve güçlü olduğumuzu sabahlara kadar anlatsam. Biz eski Türkiye değiliz. Araçlarımızla bugün bambaşka bir noktadayız. İHA’lar var ya biz Mayıs’ta bunlara yazılı takacağız. Bırak dağda gezmeyi kafalarını çıkartamayacaklar. Bugün Doğu ve Güneydoğu’da 24 saat huzur var. Ülkemizin huzurunu bozacak neresi olursa olsun izin vermeyeceğiz. Uyuşturucu satışlarını okul etrafında polis görürse ayaklarını kırın dedim. Yanlış mı dedim.2017’de 941 kişi öldü, Erdoğan’a efendim durum tehlikeye gidiyor dedim. Aile yapımız bitecek, zehirleniyorlar dedim. Erdoğan’da üzerine gidin dedi. 491’e düşürdük. 57 bin uyuşturucu satıcısı hapiste, Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarını yaptık. 2 ay önce bir madde yakaladık 260 ton yakaladık. Çok güçlü bir şekilde geliyoruz. Uyuşturucu satıcılarını da liderlerini de yerin 7 kart dibine göndermezsek namerdiz” dedi.

“İSTANBUL’A 5 BİN POLİS VE BİN BEKÇİ VERİYORUZ”

Bakan Soylu, “İstanbul ile Ankara’ya torpil geçiyoruz. 5 bin polis ve bin bekçi veriyoruz. İstanbul’un en huzurlu ve güvenli şehri haline geliyor. Ülkemizin her tarafında güvenliği üst tarafta çıkartmak için bunu yapıyoruz. Bakın biz mafya falan anlamayız. 275 çete liderini 2018’de çökerttik. İyi bir mücadele ortaya koyuyoruz. Bu dik duruş karakterimiz, kişilik, cesaretten değildir. 50 gramlık oy pusulası bizi dik yapıyor. Bizden desteğinizi esirgemeyin” diye konuştu.

 

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