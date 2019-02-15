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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE (DHA)
15.02.2019 - 15:19, Son Güncelleme:

İçişleri Bakan Yardımcı Erdil: 3 ay içerisinde 17 ton uyuşturucu yakalandı

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İçişleri Bakan Yardımcı Erdil: 3 ay içerisinde 17 ton uyuşturucu yakalandı

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Türkiye’nin uyuşturucu ile mücadelede kararlı olduğunu belirterek, "Sadece geçen 3 ay içerisinde 17 ton uyuşturucu yakalandı. Geçen pazartesi günü için 7 ton esrar yakalandı. Sentetik uyuşturucu da dahil Türkiye uyuşturucu malzemeleri toplama ve uyuşturucu lojistiği üzerinde çok etkin olan dünyada ikinci ülke. Malzeme toplayan ikinci ülke konumunda" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla hayata geçirilen İçişleri Bakanlığı İzleme Değerlendirme Projesi(İZDES) kapsamında Gümüşhane'ye gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Vali Kamuran Taşbilek'i ziyaret etti. Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında İZDES Projesi hakkında bilgi veren Erdil, Türkiye’nin en büyük sorunları olan terör, uyuşturucu ve trafik kazaları hakkında da değerlendirmede bulundu.

"1746 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Türkiye’de terörle mücadele konusunda çok önemli çalışmalar yapıldığını vurgulayan Erdil, “Yoğun bir çalışma yapılması ve bu çalışmada, terör örgütlerinin PKK'nın DHKP-C'nin hatta FETÖ'nün Türkiye'de eylem yapma kapasitesi büyük ölçüde etkisiz hale getirildi. Eylem yapma kapasiteleri ortadan kaldırıldı. Sadece geçen yıl 2018 yılı içerisinde bin 746 terörist etkisiz hale getirildi. Jandarma, Emniyet Genel Müdürlüğümüzün kolluk kuvvetleri, terörle mücadele eden birimleri, Doğu ve Güneydoğu bölgeleri ile ilgili yerlerde operasyonlarla bin 746 teröristi etkisiz hale getirdi. Sadece geçen bir ayda 12 eylem önlendi, istihbarat çalışmaları ve denetimler doğrultusunda. Terör örgütüne katılım geçen bir yıl içerisinde çok yüksek oranda azaltıldı” diye konuştu.

"203 BİN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI"

Uyuşturucuya yönelik operasyonlar kapsamında 203 bin kişinin gözaltına alındığını açıklayan Erdil, "Uyuşturucuya ilişkin eylem, operasyon yapıldı. 203 bin vatandaş gözaltına alındı. 23 bin küsur vatandaş tutuklandı. Vatandaş diyorum. Çantacı, uyuşturucu satıcısı vs. Bu süre içerisinde 20 tonun üstünde eroin. Sadece geçen 3 ay içerisinde 17 ton uyuşturucu yakalandı. Geçen pazartesi günü için 7 ton esrar yakalandı. Sentetik uyuşturucu da dahil Türkiye uyuşturucu malzemeleri toplama ve uyuşturucu lojistiği üzerinde çok etkin olan dünyada ikinci ülke. Malzeme toplayan ikinci ülke konumunda” dedi.

"ÖLÜMLÜ KAZALARDA YÜZDE 27 AZALMA"

Türkiye’nin önemli sorunlarından bir tanesinin de trafik kazaları olduğunu kaydeden Erdil, şöyle konuştu:
“Trafik kazalarıyla oluşturulan zarar ziyan ve kayıplardı. Bunu da değerlendirdik. Önemli iyileştirmeler ve tedbirler geliştirmeye çalışıyoruz. Bu çalışmalar içerisinde geçen 2, 3 aylık sürede trafiğe ilişkin takipler, denetimler, kontroller, cezalar, operasyonlar artırıldı. Sadece 3 aylık sürede trafik kazalarında yüzde 34 civarında iyileşme ve azalma oldu. Ölümlü kazalarda yüzde 27 azalma oldu.”

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