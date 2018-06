'içinizde 7 küsur büyüyen var mı'

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmaları kapsamında dün Malatya’ya gitti. Kılıçdaroğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nde esnaf ve sanatkarlarla, Malatya Ticaret ve Sanayici Odası’nda da işadamlarıyla bir araya geldi.



Şehre her gelişinde esnaf ve sanatkârları ziyaret edip, sorun ve önerilerini dinleyerek çözüm bulmaya çalıştığını belirten Kılıçdaroğlu ziyaretlerinde şunları söyledi: “Zincir mağazasını CHP mi kurdu? Kuran iktidara oy verirseniz daha çok ağlarsınız. Ben doğrucu Davut’um, doğruları söylerim, söylemeye de devam ederim. Başka parti sizi kira stopajından muaf tutacağını söyledi mi? Hayır. Biz söylüyoruz ve sizi bu beladan kurtaracağız. İçinizde 7 küsür büyüyen esnaf, çiftçi, emekli var mı, ben merak ediyorum. Kim büyüdü? Kim, büyüyen kim? Rantiye sınıfı. Bu ülkede yaşayan her vatandaş huzur içerisinde yaşasın. Biz bunun kavgasını veriyoruz. İnanç üzerinden siyaset yazıktır, günahtır. Kimlik üzerinden siyaset yazıktır, günahtır. Yaşam tarzı üzerinden siyaset yazıktır, günahtır. Herkesin kimliğine, inancına hepimizin saygı göstermesi lazım.



TÜRKİYE TEFECİLERE TESLİM

Türkiye faizle tefecilere teslim edildi. Son 16 yılda hükümetlerin dışarıya ödediği faiz 151 milyar 134 milyon dolar. Kime ödendi? Londra'daki bir grup adama. Kim ödedi? Sizler ödediniz, hep beraber ödedik. Çocuk doğduğu andan itibaren emzik aldık, bez aldık vergi ödedik.



Sonra içeride de var tefeciler. Onlara da 687 milyar 124 milyon lira. Şu anda Türkiye dünyanın en yüksek faiziyle borçlanan ülkelerden birisi. Sizin geliriniz niye düşüyor? Bundan. Hepimizin oturup düşünmesi lazım. Benim görevim bunları size hatırlatmak. Sandığa giderken düşünün, elinizi vicdanınıza koyun ve öyle oy kullanın.



UFKU DOLANLAR, ÜLKEYİ YÖNETEMEZ

1923-2002 arasında 79 yılda gelen bütün hükümetlerin harcadığı para 713 milyar dolar. Son 14 yılda harcanan para, 2003-2017 arasında 2 trilyon 94 milyar dolar. Elinizi vicdanınıza koyun, şöyle bir düşünün. 2 trilyon nereye gitti? Karakaya, Keban, Atatürk barajları gibi devasa bir baraj mı yaptın? Ne yaptın? ‘Köprü yaptık’ deseler doğru değil. Çünkü müteahhit yaptı, parasını da üzerinden geçenler ödüyor. Bakın seçim meydanlarında konuşuyor Sayın Erdoğan. Güzel, konuşabilir. Ama neden hiç ekonomiden söz etmiyor? Neden ‘Gelince ekonomide şunu yapacağım, bunu yapacağım’ demiyor. Siyasette ufku dolanlar, ülkeyi sağlıklı yönetemezler. Nokta, işin özeti budur. Ben bir siyasetçi olarak, yıllarını devlette çalışarak, eski bir bürokrat olarak, her kuruşun hesabını vermenin namuslu siyasetin gereği olduğunu düşünerek bir şey söylemek istiyorum; sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyun ve oyunuzu öyle kullanın”



CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Malatya’nın Akçadağ ve Doğanşehir ilçelerinde de halka hitap etti.