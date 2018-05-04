Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>İçinde 43 kişi yolcu vardı... Faciadan dönüldü

    İçinde 43 kişi yolcu vardı... Faciadan dönüldü

    DHA
    04.05.2018 - 23:39 | Son Güncelleme:

    KARAMAN’da, seyir halindeki yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alarak yandı. Durumu fark eden şoför, yolcuları otobüsten tahliye ederek olası bir faciayı önledi.

    Olay saat 22.00, sıralarında Karaman-Mersin karayolunun 25’inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Karaman-Mersin seferini yapan 42 LK 971 plakalı yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Alevleri fark eden sürücü, otobüsü hemen kenara çekerek, yangın büyümeden araçta bulunan 43 yolcuyu tahliye ederek olası bir faciayı önledi.

    SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

    Alevler kısa sürede tüm otobüsü sararken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına hemen müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yolcu otobüsü tamamen kullanılamaz hale gelirken, yolcular ise başka bir otobüse nakledildi. Otobüsün yanışı ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

     

     

    Etiketler: otobüs , son dakika , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri