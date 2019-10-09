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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Rifat BAŞARAN - ANKARA
09.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘İçimiz yana yana evet’

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‘İçimiz yana yana evet’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye’ye harekât konusunda “Askerlerimizi korumamız lazım. O nedenle bu tezkereye askerlerin hatırı için, oraya oğlunu gönderen askerlerin annelerinin hatırı için, o çocukların burnu kanamasın diye, içimiz yana yana evet diyeceğiz” dedi. Kılıçdaroğlu, dün CHP Grubu’nda özetle şunları söyledi:

TRUMP’A İLK TEPKİ BİZDEN

“Buradan AK Partili kardeşlerime seslenmek isterim. Vatandaş vergi verir, bu paralar kimlere dağıtılır, önümüzdeki hafta açıklayacağım. Bu ülkenin, bu güzel vatanın her kuruşunun doğru harcanmasını isteriz. O nedenle doğru bilgileri paylaşacağız ve sonra seçimde gereğini yapacağız, hep birlikte demokratik yollarla

BEYEFENDİYİ GÖNDERECEĞİZ

Trump bağırıyor; ‘Ekonomini darmadağın yapacağım’ diyor. Biliyor ki Türkiye, Londra’daki bir avuç tefeciye teslim edilmiş durumda. Eğer tek başına yönetiyorsan, bütün sorunların kaynağı sensin. İlk tepki bizden geldi. ‘Türkiye Cumhuriyeti devletini hiçbir güç tehdit edemez’ dedik. Daha şu ana kadar AK Parti’den tık yok. Bu memleket sıradan bir memleket değildir. Her taşının, toprağının altında şehit kanı var. Eğer tehdit ediliyorsan tepkini göstereceksin, tepki gösteremiyorsun çekileceksin o zaman.
Ta en başında söyledim; ‘Ortadoğu bataklığına girmeyin, Türkiye’nin orada ne işi var’ dedik. ‘Suriye ile Ortadoğu ile dost olalım, bizim tarihi bağlarımız, kültürel bağlarımız, inanç bağlarımız, akrabalık bağlarımız var. Emperyal güçlerin neden oyuncağı oluyoruz? Bir tarafta Amerika, bir tarafta Rusya. Biz neden ikisinin arasında sürekli gidip geliyoruz? En ağır hakaretler yapılıyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmediğimiz ağır hakaretlere muhatap olduk.

KİM KÂRLI ÇIKTI

Özellikle AK Parti’ye oy veren ve milliyetçi olduğunu ifade eden ülkücü kardeşlerime seslenmek isterim. Kim kârlı çıktı Suriye politikasından? Amerika ve Rusya kârlı çıktı. En büyük zararı biz gördük, Suriye’deki Türkmen kardeşlerimiz gördü. Şimdi Ortadoğu bataklığı içinde debelenen bir Türkiye gerçeği var. Öyle gaz vermişlerdi ki emperyal güçler Erdoğan’a, ‘24 saat içinde gideceğim Şam’da Emevi Camii’nde namaz kılacağım.’ Buyur kıl bakalım.

TABLO DÜZELMELİ

(Irak ve Suriye’ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılması tezkeresi) Askerlerimizi korumamız lazım. O nedenle bu tezkereye askerlerin hatırı için, oraya oğlunu gönderen askerlerin annelerinin hatırı için, o çocukların burnu kanamasın diye bu tezkereye içimiz yana yana evet diyeceğiz. İşin acı tablosu budur. Yazıktır günahtır. Bu tablonun düzelmesi lazım. Türkiye’nin çıkarlarını savunuyoruz, savunmaya da devam edeceğiz.”

BEN HAKİKİ MİLLİYETÇİYİM

Suriye’de gözlem noktalarımız sorunlu. 9 numaralı gözlem noktasına Rusya izin verdiği ölçüde bir şeyler götürüyoruz. Bizim askerlerimiz Rus askerleri tarafından korunuyor. Ben hazmedemiyorum. Ben onlar gibi değil, gerçek milliyetçiyim, hakiki milliyetçiyim, saf milliyetçiyim. Memleketimi savunurum. Taşını toprağını savunurum ben. Altı okumuzdan biri milliyetçilik. Milliyetçiyiz, vatanımızı, bayrağımızı, güvenlik güçlerimizi, askerimizi, polisimizi seviyoruz. Hiç kimsenin burnu kanamasın istiyoruz.

CHP DOKUZ TEZKERENİN ALTISINA DESTEK VERDİ

CHP, 2011-2013 yılları arasındaki üç Irak tezkeresine destek verdi. 2015 yılından itibaren ise Irak ve Suriye’ye asker gönderilmesine ilişkin tezkere görüşmelerinde “Evet” oyu kullandı. CHP, 2012 ve 2013 yıllarında görüşülen Suriye tezkeresinde ve 2014 yılında görüşülen Irak ve Suriye tezkeresinde ise “Hayır” oyu vermişti.

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