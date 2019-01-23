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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)
23.01.2019 - 17:14, Son Güncelleme:

İç sızlatan görüntü! Bir anda yer yığıldı

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İç sızlatan görüntü! Bir anda yer yığıldı

EDİRNE’de, geri dönüşüm malzemesi yüklü talikayı (yaylı at arabası) çeken at, açlık ve bitkinlik yüzünden yol kenarında yığıldı. Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, kaburga kemikleri kırılan atın iç kanama geçirdiğini belirterek, "Sahibinin de izniyle at, daha fazla acı çekmemesi için iğneyle uyutulacak" dedi.

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  • Edirne’de aç ve bitkin at yol kenarına yığıldı
  • Edirne’de aç ve bitkin at yol kenarına yığıldı
  • Edirne’de aç ve bitkin at yol kenarına yığıldı
  • Edirne’de aç ve bitkin at yol kenarına yığıldı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kentte talikayla geri dönüşüm malzemesi toplayarak, geçimini sağlayan Recai T.’ye ait at, 1’inci Murat Mahallesi’ne geldiğinde, açlık ve bitkinlik yüzünden yol kenarında yığıldı. Arkadaşlarıyla birlikte atı yerden kaldırmayan Recai T., Edirne Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri’ni arayarak, yardım istedi.

İhbarla gelen belediye ekipleri, yapılan ilk incelemede, güçsüz kalan atın kaburgalarının kırıldığını ve iç kanama geçirdiği belirledi. At, daha sonra Edirne Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü’ne götürüldü.

'BAKAMAYACAKLARI HAYVANLARI BİZE GETİRSİNLER'

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, at sahiplerinin hayvanları yeterli besleyememesi nedeniyle bu tür olayların meydana geldiğini ve bunun çok üzüntü verici olduğunu söyledi. Tanrıkulu, "Bugünkü olay da bizi çok üzdü ve yaraladı. Bakımı yeterli olmayan, yeterli beslenemeyen, düşkün bir hayvan çalıştırılması sonucunda büyük bir sakatlık geçirdi.

Bakamayacakları hayvanları bize bildirsinler, biz elimizden geleni yapalım. Bu hayvanlar sahipsiz değil, sokak hayvanı değil bu hayvanlar. Bunların sahipleri bakamadıkları zaman fazla şeye ihtiyaç duyduklarında samandır, yemdir, sokaklara bırakıyorlar.
Bakın, bugünkü olayda da bakımı yeterli olmayan ve sağlanamayan bir hayvanımız çalıştırılırken, ne yazık ki ayağı kayıp düşmesi sonucu çok büyük bir yaralanma geçirdi. İç kanama geçiren ve kaburgaları kırılan atın durumunun kötü. Sahibinin de izniyle ne yazık ki at daha fazla acı çekmemesi için iğneyle uyutulacak" diye konuştu. 

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