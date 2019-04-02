İç Anadolu’da CHP oyları yükseldi
İÇ ANADOLU’da 13 kentin 8’inde AK Parti, 3’ünde CHP, ikisinde MHP kazandı.
CHP oy oranını 2014’e göre 2 puan, 2018’e göre 4 puan artırarak yüzde 23’e çıkardı. Ülkücü kökenli CHP’li Mansur Yavaş, İstanbul’da olduğu gibi 25 yıl aradan sonra başkenti yeniden CHP’ye kazandırdı. İl genel meclisinde AK Parti oyları CHP’nin 3 puan üstünde olmasına karşın Yavaş, AK Partili Mehmet Özhaseki karşısında resmi olmayan sonuçlara göre 3.8 puan farkla (123 bin oy) kazandı. CHP, yeniden kazandığı Çankaya ve Yenimahalle ilçelerine AK Parti’den aldığı Elmadağ’ı ekledi. Ankara’da belediye meclisinde üstün olan AK Parti, illerdeki yaygınlığıyla bölge düzeyinde yüzde 47.1’le birinci oldu. AK Parti’nin bölgede 2014 oyu yüzde 47.8, 2018 oyu yüzde 47.05’ti. Konya, yüzde 70.5 oy oranıyla AK Parti’nin en yüksek oyu aldığı ikinci şehir oldu.
MHP ise güçlü olduğu İç Anadolu’da oy kaybetti. 2014’te yüzde 21, 2018’de yüzde 15.7 olan MHP oyları yüzde 8.4’e düştü. İYİ Parti, 2018’de yüzde 11 olan oy oranını yüzde 11.8’e çıkardı. Ancak MHP, ittifaka dahil olmadığı için AK Partili adaylarla yarıştığı Çankırı ve Karaman’ı kazanmayı başardı. Çankırı’da MHP’li İsmail Hakkı Esen, Karaman’da Savaş Kalaycı, AK Partili rakipleri karşısında kazandı. CHP ise Ankara’nın yanı sıra Kırşehir kazancıyla sürpriz yaptı. CHP’li Selahattin Ekicioğlu, İYİ Parti’nin desteğiyle 39 yıl aradan sonra Kırşehir’de CHP’ye belediye başkanlığı getirdi. Eskişehir’de ise Cumhur İttifakı’yla yarışan CHP’li Yılmaz Büyükerşen seçimi yüzde 52 oyla kazandı.
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