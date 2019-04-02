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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İç Anadolu’da CHP oyları yükseldi

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İç Anadolu’da CHP oyları yükseldi

İÇ ANADOLU’da 13 kentin 8’inde AK Parti, 3’ünde CHP, ikisinde MHP kazandı.

CHP oy oranını 2014’e göre 2 puan, 2018’e göre 4 puan artırarak yüzde 23’e çıkardı. Ülkücü kökenli CHP’li Mansur Yavaş, İstanbul’da olduğu gibi 25 yıl aradan sonra başkenti yeniden CHP’ye kazandırdı. İl genel meclisinde AK Parti oyları CHP’nin 3 puan üstünde olmasına karşın Yavaş, AK Partili Mehmet Özhaseki karşısında resmi olmayan sonuçlara göre 3.8 puan farkla (123 bin oy) kazandı. CHP, yeniden kazandığı Çankaya ve Yenimahalle ilçelerine AK Parti’den aldığı Elmadağ’ı ekledi. Ankara’da belediye meclisinde üstün olan AK Parti, illerdeki yaygınlığıyla bölge düzeyinde yüzde 47.1’le birinci oldu. AK Parti’nin bölgede 2014 oyu yüzde 47.8, 2018 oyu yüzde 47.05’ti. Konya, yüzde 70.5 oy oranıyla AK Parti’nin en yüksek oyu aldığı ikinci şehir oldu.

İç Anadolu’da CHP oyları yükseldi

MHP ise güçlü olduğu İç Anadolu’da oy kaybetti. 2014’te yüzde 21, 2018’de yüzde 15.7 olan MHP oyları yüzde 8.4’e düştü. İYİ Parti, 2018’de yüzde 11 olan oy oranını yüzde 11.8’e çıkardı. Ancak MHP, ittifaka dahil olmadığı için AK Partili adaylarla yarıştığı Çankırı ve Karaman’ı kazanmayı başardı. Çankırı’da MHP’li İsmail Hakkı Esen, Karaman’da Savaş Kalaycı, AK Partili rakipleri karşısında kazandı. CHP ise Ankara’nın yanı sıra Kırşehir kazancıyla sürpriz yaptı. CHP’li Selahattin Ekicioğlu, İYİ Parti’nin desteğiyle 39 yıl aradan sonra Kırşehir’de CHP’ye belediye başkanlığı getirdi. Eskişehir’de ise Cumhur İttifakı’yla yarışan CHP’li Yılmaz Büyükerşen seçimi yüzde 52 oyla kazandı.

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