İbretlik ceza verin

Kendisine çok küçük şeylerden dolayı bunların yapıldığını ifade eden İ.D., “Ben savunmasızdım, orada bıçak da vardı. Ben bıçak kullanabilirdim ama savunmasızdım. Çünkü 3 kişi geldiler. Hiçbir şey yapamadım” dedi. “Bunlar insan dışı varlıklar, insan değil videolarda gördüğünüz” diyen İ.D. şöyle konuştu:



“Telefonum elimden alındı, işimden oldum. Burası benim memleketim buradan da oldum. Ailem mağdur, yakınlarım mağdur ve üzgünler. Görüntüleri görenler sinir krizleri geçirmişler. Olayın şokundan çıkamadım. Haberleri kesinlikle izlemiyorum. Ailemle konuşamıyorum, diyalog kuramıyorum. Özgürlüğüm elimden alındı, telefon kullanamıyorum. Bunların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Çünkü serbest kalırlarsa başkasına yapacaklar. Hiçbir şekilde korkuları yok. Bu videolar ibretlik olduğu gibi onların cezalarının da böyle olmasını istiyorum.”



Hâlâ tehdit edildiğini belirten İ.D., “Emniyetteyken de tehdit edildim. Ablamı arayıp ‘Şikâyetinizi çekin’ dediler. Bunlar serbest bırakılırsa gerçekten daha kötüsünü yapacaklar. Silahla geleceklerini söylüyorlar, böyle tehdit ediyorlar” diye konuştu.



Gözaltına alınan saldırganlar E.K., N.Y. ve H.O., dün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adliyeye çıkarılırken, görüntü almak isteyen gazetecilere saldırmaya çalıştı.



ÇEKENLER SERBEST DÖVENLER TUTUKLANDI

14 Mayıs’ta arkalarından konuştuğunu ileri sürdükleri kız arkadaşları İ.D.’nin işyerini basan 3 şüpheli, genç kadınla bir süre konuştuktan sonra dövmeye başladı. Bıçakla yüzünü çizdikleri İ.D.’nin kıyafetlerini de çıkaran saldırganlar daha sonra cep telefonuyla kaydettikleri bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin internette yer almasından sonra olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Savcılığı’nda ifadeleri alınan 3 kişiden görüntüleri çektiği belirlenen H.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. E.K. ve R.Y. ise tutuklandı.