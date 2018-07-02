İbre 300’e dayandı ve korkunç son geldi!

Olay, önceki gün Diyarbakır-Şanlıurfa yolunda meydana geldi. Bir grup motosikletli, otobanda araçlarının gazını sona vererek ölüme davetiye çıkardı. Bu sırada bir motosiklet sürücüsünün hız göstergesi, saatte 298 kilometreyi gördü. Önüne çıkan başka bir motosikletli nedeniyle hızını düşüren sürücü, otobüsü geçtiği sırada, başka bir motosikletlinin otomobille çarpışması nedeniyle dengesini kaybedip yüzlerce metre savruldu.

GÖREN ŞOKA GİRDİ

Kazanın ardından sağlık ve güvenlik görevlileri olay yerine geldi. Güvenlik görevlileri, motosiklet sürücüsünün kafası ve ayaklarının gövdesinden kopup yola savrulduğunu görünce şoka girdi.

Öte yandan sürücünün 298 kilometre hıza çıkması kask kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.