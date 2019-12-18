İbraz ne demek? İbraz nedir? Kuruma ibraz etmek anlamı

Ortaya koymak, çıkarıp göstermek anlamında kullanılan biraz, genellikle mesleki olarak kullanılan bir terimdir. Resmi işlemlerde kullanılan bu kelime grubunun açıklaması genel olarak halk arasında beyaz etmek ile eş anlamda kullanılır. Tam olarak birbirini karşılamayan bu kelime grupları; özel veya tüzel kişilerden istenilen beyanlardır.

Genelde Resmi Belgelerde Kullanılır

İbraz etmeyi somutlaştırmak gerekirse; siyasi parti liderlerinin mal varlıklarını ibraz etmesi olarak gösterilebilir. Parti liderleri, şeffaf siyaset anlayışı kapsamında yıllar içerisinde ne kadarlık bir mal varlığına sahip olduklarını halka ve ilgili kurumlara ibraz ederler.

İbraz nedir sorunun örneği bu şekildedir. Halk, liderin ne kadarlık bir mal varlığı olduğunu görür ve lider hakkında fikir sahibi olabilir. İlan etmek ile eş anlamlı kullanılabilen bu sözcük grubu daha çok resmi işlemlerde kullanılır.