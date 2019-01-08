İbrahim Kalın'dan son dakika açıklaması

Kalın şunları söyledi:

Önümüzdeki günlerde askeri makamlarımız, istihbarat birimlerimiz konuyu detaylı biçimde görüşmeye devam edecekler.

Suriye’nin toprak bütünlüğü konusunda Türkiye’nin tutumu net olmuştur. Bir diğer ilkemiz Suriye topraklarının bütün terör örgütlerinden temizlenmesidir.

DEAŞ’la mücadele noktasında herhangi bir geri adım, duraklama söz konusu değildir.

Haritaya baktığınızda bölgede ne DEAŞ, ne PKK’nın Suriye uzantısı, ne de rejim uzantısı bulunmaktadır

Türkiye’de bulunan mültecilerden yaklaşık 200 bin kişi geçtiğimiz yıl geri dönüş yapmıştır. Bu Cerablus bölgesiyle ilgili.

Hiçbir sivilin zarar görmemesi için Türkiye üzerine düşeni yerine getirmeye devam etmektedir.

PKK, YPG,PYD gibi örgütler Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olamazlar.

Çekilme sürecinin terör örgütlerine veya başka unsurlara yeni fırsatlar yaratmamasına izin vermemeliyiz. YPG’ye destek konusu Trump yönetimi için de sorun olmaya devam ediyor.

Harekatımız, politikamız Kürt halkına baskı uygulayan bu terör örgütlerinin zulüm politikalarına son vermektir.

Çekilme süreciyle ilgili Fırat’ın doğusuna yoğunlaşırken Münbiç yol haritasının ivedilikle uygulanması gerektiği konusunu ele aldık.

Suriye sahasındaki diğer önemli konu İdlib’teki ateşkesin kalıcı kılınmasını ele aldık. Bu konuda da hemfikiriz.

Siyasi geçiş süreciyle ilgili olarak çabalarımıza devam edeceğiz

Bu görüşme bundan sonra yapacağımız bir dizi görüşmenin ilk görüşmesiydi.

SORU & CEVAP

ERDOĞAN, BOLTON’UN RANDEVU TEKLİFİNİ GERİ Mİ ÇEVİRDİ?

Sayın Cumhurbaşkanımız Bolton’a teyitli bir randevu sözü yoktu. Talep söz konusu idi ama biz bunu en baştan beri teyit etmemiştik. Sayın cumhurbaşkanımız da ifade ettiler, Bolton’un muhatabı bellidir. Buna gerek duyulmadı. Ama bunu tepki gibi değerlendirmek de doğru olmaz. Sayın Bolton’un İsrail’deki açıklamalarının tepki uyandırdığı malum.

Türkiye’nin politikalarını izah ettim, bunlarla ilgili bir dosyayı da kendisine verdim. Doğruları mevkidaşlarımızın önüne koyduk. Biz Irak’ta Saddam zulmünden kaçanlara da Kobanili Kürtlere de kapımızı açtık, Suriye’den Irak’tan mülteci akını olduğunda kimsenin etnik kimliğine bakmadık. Kürtler zarar görecek gibi argümanlar PKK propagandasıdır. Milyonlarca Kürt barış içinde yaşamaktadır topraklarımızda.

Yavaşlama diye bir şey söz konusu değil. ABD’li mevkidaşlarımız çekilme kararını açıkladığı zaman bize verilen süreler 60 ila 100 gün civarındaydı. Şimdi de 120 gün telaffuz ediliyor. Orada bilinçli bir geciktirme görülmüyor. Oradan çekilirken oradaki silahların ne olacağı meseleleridir.

BİZ BU GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN FOTOĞRAFLARDA KIRMIZI BİR DOSYA VERDİĞİNİZİ GÖRDÜK, İÇERİĞİ NEDİR?

Ben Bolton’a iki dosya verdim, kırmızı dosya. Birinde Kürt kardeşlerimize kapsayıcı politikalarını içeren bir bilgi notuydu.

İkincisi ise PYD-YPG’nin Suriye’de işlediği suçlarla ilgili bir dosya. Bu konu hep hasır altı edildi. Kamışlı’da, Kobani’de, Haseke’de uyguladığı baskılar, zulümler çocukların okullara gitmesinin engellenmesi gibi uygulamalar var. Suriye’nin toprak bütünlüğü, geleceği dedim. Bunun önündeki engellerden biri PYD-YPG’nin zulmüdür. Biz bu bilgileri, dosyayı Bolton’a sunduk ki gerçekleri kendileri de net bir şekilde görsünler. Planlanmış bir görüşme yok ama ilerleyen günlerde liderler düzeyinde görüşmeler olabilir tabi.

BOLTON’UN TAVRI DEĞİŞTİ Mİ? DIŞ İŞLERİ BAKANI POMPEO’DAN BİR AÇIKLAMA GELDİ?

Bolton ve heyetine bu hususları aktardık, hassasiyeti anladıklarını düşünüyorum. İnşallah bundan sonraki eylem ve söylemlerine de yansıyacaktır. Pompeo’nun yaptığı açıklamaya gelince bu süreçte sayın Cumhurbaşkanımızın Trump’la iki telefon görüşmesi oldu. Kürtler de dahil olmak üzere sivillerin can ve mal güvenliğinin sağlanması konusunda en çok hassasiyeti gösteren ülke Türkiye’dir. Kimse Türkiye’nin bir terör örgütüne güvence vermesini beklemesin.

PYD-YPG’YE VERİLEN SİLAHLAR

Silahların toplanmasını detaylı konuştuk ama askerler bu koyu detaylı biçimde ele alacaklar. Bu konuyla ilgili çalışma yaptıklarını ilettiler. Bu silahların kalması sadece bizim açımızdan değil o bölgede istikrarın sağlanması bakımından da şart

BOLTON’UN İSRAİL’DEKİ AÇIKLAMASINDAN FARKLI YA DA EK BİR AÇIKLAMASI OLDU MU GÖRÜŞMEDE? ÜSLER NE OALCAK?

Biz bu konudaki talebimizi ilettik. Çok detaylı lojistik hareketler de gerektiriyor. Bunların toplanması ve tamamen silahların PYD-YPG’nin elinden alınması temel beklentimiz. Operasyonel detaylar konuşuldukça net biçimde göreceğiz ama bunun yakın takipçisi olacağımızı söyleyeyim.

ABD yönetimi çekilme planının detaylarını çalışıyor. Bizimle istişareler neticesinde o planların daha da netleşeceğini varsayıyoruz. Bu politika Trump yönetimine de zarar vermektedir.

BOLTON’UN AÇIKLAMALARIYLA İLGİLİ EK BİR AÇIKLAMASI OLDU MU?

Görüşmenin her detayını iletmeyeyim size.

FIRAT’IN DOĞUSUNA OPERASYON HAZIRLIĞI.. ABD ÇEKİLDİKTEN SONRA MI YOKSA BU ADIM HER AN ATILABİLİR Mİ?

ABD bizimle koordine olmadan bu operasyon yapılması doğru olmaz tarzındaydı. Türkiye kendi tehdit önceliklerine göre planlarını yapar. Biz her an hazırız. Bu adımları atma konusunda Türkiye meşru ve haklıdır. Münbiç konusunda önümüzdeki günlerde somut adımlar atılmasını bekliyoruz.

İKİNCİ TOPLANTI İÇİN YER VE ZAMAN BELLİ Mİ?

Farklı düzeylerde farklı arkadaşlarımızın görüşmeleri olacak. Kesin bir toplantı tarihi üzerinde mutabık kalmadık ama toplantılar devam edecek.

Muhatabımız toplantının başında Trump’ın bugün Meksika’da yapılacak duvarlarla ilgili bir açıklama yapacağını ifade etti. Bu toplantıya yetişmeye çalışacağını söyledi. Açıklamanın yapılacağı böyle bir günde kameraların karşısına geçmesinin doğru olmayacağını toplantının en başında söyledi. Biz de hay hay dedik.

TÜRKİYE’NİN DEAŞ’A YÖNELİK OPERASYONU KAPSAMINDNA HAVA DESTEĞİ TALEBİNİZ OLDU MU? SINIRDA TAMPON BÖLGE KONUSU GÜNDEME GELDİ Mİ?

Tampon bölge konusu gündeme gelmedi.

Biz DEAŞ’ın Hacin veya başka yerlerdeki mevcudiyetine karşı her tür mücadeleyi vereceğimizi ifade ettik. Uçmamız gerektiğinde bununla ilgili koordinasyon yapılacak. Uluslararası koalisyonla birlikte DEAŞ’la mücadelemiz devam edecek, onda bir geri adım söz konusu değil. Kürt kardeşlerimizin bundan zarar göreceğine dair her tür imayı kesin bir dille reddettiğimizi belirtmek istiyorum.